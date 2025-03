BUREAU VERITAS - Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2024

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris – 27 mars 2025

Mise à disposition du Document d’enregistrement

universel 2024

Bureau Veritas a déposé le 27 mars 2025 le Document d’enregistrement universel établi pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Le Document d’enregistrement universel, déposé en version xHTML, est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il contient notamment :

le rapport financier annuel 2024 comprenant les comptes sociaux de Bureau Veritas SA et les comptes consolidés du Groupe ;

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

les rapports des Commissaires aux comptes ;

les informations relatives aux honoraires versés au cours de l’exercice 2024 aux contrôleurs légaux des comptes ;

les informations relatives au descriptif du programme de rachat d’actions ;

les informations environnementales, sociales et de gouvernance constituant le Rapport de durabilité et incluant la taxonomie européenne.

Le Document d’enregistrement universel en version française est disponible sur le site internet de Bureau Veritas ( https://group.bureauveritas.com ), ainsi que sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers ( www.amf-france.org ). Il est également tenu à disposition au siège social de la Société – Immeuble Newtime, 40/52 boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine et peut également être envoyé par courriel sur demande envoyée à l’équipe Relations Investisseurs.

Par ailleurs, le Document d’enregistrement universel est également publié au format électronique unique européen (ESEF) comprenant le balisage des 5 tableaux de comptes consolidés (états financiers primaires) et le balisage par blocs des notes annexes des comptes consolidés au format XBRL.

Une version anglaise du Document d’enregistrement universel 2024 est également disponible sur le site internet de Bureau Veritas.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 84 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur LinkedIn.



