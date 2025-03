Curium Finaliza a Aquisição da Monrol como Parte do seu Plano para Expandir Significativamente a Capacidade de Lutécio-177 e Pegada PET

Aquisição posiciona a Curium como principal fabricante do isótopo Lu-177

PARIS, March 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Curium Pharma (“Curium”), líder mundial em medicina nuclear, tem o prazer de anunciar a conclusão da aquisição da Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol), uma empresa líder em medicina nuclear, com sede em Istambul, Turquia.

A aquisição aumenta a capacidade de fabricação da Curium de Lutécio-177 (Lu-177) para atender à crescente demanda de isótopos em todo o mundo e garantir o fornecimento para o futuro lançamento dos candidatos a medicamentos Lu-177 da Curium, para Câncer de Próstata (atualmente em desenvolvimento) e Tumores Neuroendócrinos (pendente de aprovação).

Monrol complementa e aumenta as extensas capacidades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da Curium durante a expansão do seu portfólio e pipeline de produtos teranósticos inovadores. Curium pretende implantar o gerador Ga-68 da Monrol globalmente no futuro, dependendo das aprovações regulatórias.

Além disso, a pegada geográfica complementar PET & SPECT da Monrol expande ainda mais a oferta da Curium. A conclusão do acordo expande a presença PET da Curium de 34 locais na Europa Ocidental e na Ásia para 46, com a adição de 12 locais parceiros e da Monrol na Europa Oriental e nas regiões MENA. Além disso, a infraestrutura de fabricação e logística da Monrol em Istambul, Turquia, adiciona imediatamente escala às capacidades de produção e distribuição verticalmente integradas da Curium.

O Sr. Chaitanya Tatineni, CEO da Curium International Markets, comentou: “Estamos muito contentes em incluir cerca de 400 novos colegas altamente qualificados e dedicados ao Curium Group. A união da Curium com a Monrol transformará nossa escala, capacidades e alcance em várias áreas críticas, em particular Lu-177, e criará várias novas oportunidades para aumentar nossa oferta de soluções diagnósticas e terapêuticas que mudam a vida dos pacientes em todo o mundo.”

O Sr. Aydin Kucuk Gerente Geral da Monrol acrescentou: “Estamos entusiasmados de fazer parte da Curium. Há muito tempo admiramos a capacidade, a liderança e o compromisso da empresa em desenvolver e fornecer soluções e terapias de diagnóstico nuclear de classe mundial. Queremos trabalhar com nossos novos colegas da Curium e utilizar nossos sucessos até agora, integrando nossa expertise, conhecimento e experiência com a presença global, portfólio de produtos e histórico de inovação da Curium.”

Emin Fadıllıoğlu, CEO da Eczacıbaşı Pharmaceutical and Industrial Investment, disse: “Temos muito orgulho da nossa associação com a Monrol e da sua transformação nos últimos anos, e vê-la fazer parte da Curium, líder mundial em medicina nuclear. Este é um grande reflexo da qualidade da empresa, e acreditamos que eles continuarão a prosperar com a marca Curium, beneficiando-se de um maior acesso à tecnologia avançada e de uma extensa rede global.”

Sobre a Curium

A Curium é líder mundial em medicina nuclear. Desenvolvemos, fabricamos e distribuímos produtos radiofarmacêuticos de classe mundial para ajudar pacientes em todo o mundo. Nossa herança comprovada combinada com uma abordagem pioneira são as principais características para a oferta de inovação, excelência e serviço inigualável.

Com instalações de fabricação na Europa e nos Estados Unidos, a Curium oferece soluções radiofarmacêuticas de SPECT, PET e terapêuticas para doenças potencialmente fatais a mais de 14 milhões de pacientes anualmente. O nome ‘Curium’ é uma homenagem ao legado dos pioneiros pesquisadores de materiais radioativos Marie e Pierre Curie, que deram nome ao elemento radioativo cúrio, enfatizando nosso foco na medicina nuclear. Para mais informações, visite www.curiumpharma.com

Sobre a Monrol

Com sede em Istambul, a Monrol é uma empresa de medicina nuclear líder em inovação para o desenvolvimento e fabricação de radioisótopos e radiofármacos de classe GMP. A Monrol distribui seu portfólio de produtos radiofarmacêuticos de classe mundial nos mercados globais. Como CMO e CDMO, a Monrol fornece suporte de desenvolvimento inicial aos clientes e oferece serviços totalmente integrados para empresas virtuais criativas e enxutas, levando novos conceitos de produtos para ensaios clínicos, demonstrando prova de conceito e entrando em estudos inéditos em humanos. A Monrol está comprometida em transformar e aprimorar a jornada do paciente no tratamento do câncer por meio de um portfólio de produtos radiofarmacêuticos distribuídos em mais de 60 países do mundo. Para mais informações, visite www.monrol.com.