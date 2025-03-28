Curium 完成收購 Monrol，以實現大幅擴大鑥-177 產能及 PET 業務範圍的計劃

將 Curium 定位為領先的 Lu-177 同位素製造商

為 Curium 帶來創新的研發專業知識和產品線

增強 Curium 的 SPECT 和 PET 地理覆蓋和供應鏈



巴黎, March 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球核醫學領導者 Curium Pharma（「Curium」）欣然宣佈已完成收購 Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol)。Monrol 是一家領先的核醫學公司，總部位於土耳其伊斯坦堡。

此次收購增強了 Curium 的鑥-177 (Lu-177) 製造能力，以滿足全球對該同位素日益增長的需求，並為 Curium 未來推出治療前列腺癌（目前正在開發中）和神經內分泌腫瘤（等待批准）的鑥-177 候選藥物取得供應保障。

隨著 Curium 繼續擴大其創新治療產品組合和產品線，Monrol 將完善並增強了 Curium 廣泛的研發 (R&D) 能力。 Curium 打算今後在全球部署 Monrol 的 Ga-68 生成器，但尚需獲得監管部門的批准。

另一方面，Monrol 的 PET & SPECT 的互補地理覆蓋進一步擴大了 Curium 的服務範圍。 完成該交易後，在 Curium 位於西歐和亞洲 34 個 PET 站點以外，通過在東歐、中東及北非地區增加 12 個 Monrol 自有和合作站點，令站點覆蓋擴大至 46 個。 此外，Monrol 在土耳其伊斯坦堡的生產和物流基礎設施將立即增強 Curium 的垂直整合生產和分銷能力。

Curium 國際市場行政總裁 Chaitanya Tatineni 先生表示：「我們非常高興歡迎近 400 名技能高超、敬業的新同事加入 Curium Group。 Curium 和 Monrol 的強強聯手將改變我們在多個關鍵領域（尤其是 Lu-177 領域）的規模、能力和覆蓋，並創造出多個新機會，以增強我們為全球患者提供的改變生命診斷和治療解決方案。」

Monrol 總經理 Aydin Kucuk 先生補充：「我們很高興能加入 Curium，我們一直非常欣賞該公司的能力、領導力以及開發和提供世界級核診斷解決方案和療法的承諾。 我們期待與 Curium 的新同事合作，將我們的專業知識、知識和經驗與 Curium 的全球業務、產品組合和創新紀錄互相結合，在我們迄今為止共同取得的成功基礎上再接再厲。」

Eczacıbaşı Pharmaceutical and Industrial Investment 行政總裁 Emin Fadıllıoğlu 先生表示：「我們為與 Monrol 的合作及其近年來的轉型感到非常自豪，如今它成為世界核子醫學領導者 Curium 的一部分， 這充分體現了公司的業務質量。我們相信，在 Curium 的領導下，公司能夠獲取更豐富的先進技術和廣泛的全球網絡，並從中得益而繼續蓬勃發展。」

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關於 Curium

Curium 是一家世界領先的核醫學企業。 我們開發、生產並銷售世界一流的放射性藥物產品，從而為全球患者提供幫助。 我們將久經考驗的傳統與開創性的方法互相結合，為患者們提供創新、卓越和無與倫比的服務。

Curium 的生產設施遍布歐美，每年為超過 1,400 萬名患者提供 SPECT、PET 和治療性放射性藥物解決方案，用於治療各種危及生命的疾病。 公司名「Curium」是為了紀念放射性物質研究的先驅 Marie Curie 和 Pierre Curie，放射性元素鋦就是以他們的名字命名的。 如需了解更多資訊，請瀏覽 www.curiumpharma.com

關於 Monrol

Monrol 是一家核醫學公司，總部位於伊斯坦堡，在開發和製造 GMP 級放射性同位素和放射性藥物方面始終引領創新。Monrol 在全球市場分銷其世界一流的放射性藥物產品組合。 作為 CMO 和 CDMO，Monrol 為客戶提供早期開發支援，並為靈活、精益的虛擬企業提供全面的一體化服務，將新產品概念帶入臨床試驗、概念驗證和首次人體試驗。 Monrol 透過向全球 60 多個國家分銷的放射性藥物產品組合，致力改變並改善癌症患者的治療過程。 如需了解更多資訊，請瀏覽 www.monrol.com。