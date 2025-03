Virtune AB (Publ) lanserar Virtune Litecoin ETP på Nasdaq Stockholm

Stockholm, den 31 mars 2025 - Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar, meddelar idag lanseringen av Virtune Litecoin ETP på Nasdaq Stockholm, den största börsen i Norden.

Om Virtune Litecoin ETP

Virtune Litecoin ETP erbjuder exponering mot Litecoin. Precis som alla Virtunes börshandlade produkter är Virtune Litecoin ETP 100% fysiskt backad och handlas i SEK för den nordiska marknaden och tillgänglig på Avanza och Nordnet.

Viktig information om Virtune Litecoin ETP:



1:1 exponering mot Litecoin (LTC)

100% fysiskt backad av LTC

1,95% årlig förvaltningsavgift

Virtune Litecoin ETP:

Fullständigt namn: Virtune Litecoin ETP

Kortnamn: Virtune Litecoin

Ticker: VIRLTC

Handelsvaluta: SEK

Första handelsdag: Måndagen den 31 mars 2025

ISIN: SE0023951082

Börs: Nasdaq Stockholm

Om Litecoin

Litecoin är en snabb, kostnadseffektiv och tillförlitlig krypto­tillgång som grundades 2011 och är utformad för vardagliga transaktioner. Den bygger på ett decentraliserat nätverk med hög säkerhet och likviditet, och erbjuder snabbare transaktioner och lägre avgifter än Bitcoin.



Christopher Kock, VD för Virtune:

“Efter en händelserik start på 2025 för Virtune, där vi har gjort betydande framsteg i form av ytterligare expansion och utökad distribution, är vi glada att kunna tillkännage lanseringen av Nordens första Litecoin ETP. Denna produkt är 100% fysiskt backad av Litecoin som förvaras hos vårt förvaringsinstitut Coinbase, och är tillgänglig för både institutionella och privata investerare genom olika nätmäklare och banker. Detta markerar ett viktigt steg i den fortsatta expansionen av vårt innovativa ETP-erbjudande.”

Om du är en institutionell investerare som är intresserad av att utforska potentialen med våra nuvarande och kommande ETP:er för din diskretionära tillgångsförvaltning eller vill lära dig mer om Virtune och vårt produktutbud, är du välkommen att kontakta oss. Besök www.virtune.com för mer information och registrera din e-postadress på vår webbplats för att få uppdateringar om kommande ETP-lanseringar och andra nyheter relaterade till kryptotillgångar.

Presskontakt:

Christopher Kock, vd Virtune AB (Publ)

christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.

Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd, investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller förlora värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på virtune.com.