LACROIX : Résultats annuels 2024.

Un chiffre d’affaires 2024 de 635,5 M€, en baisse de 8,6% à périmètre comparable

La marge d’EBITDA courant ressort à 4,0%, pénalisé par l’activité Electronics outre-Atlantique, mais en ligne avec la dernière cible

Un résultat net impacté par d’importantes charges non-récurrentes

Maintien du Free Cash-Flow à un niveau largement positif (+15,2 M€)

Objectifs 2025 : Un chiffre d’affaires autour de 600 M€

Une prévision de marge d’EBITDA > à 4,0%

en millions d’euros 2024





2023

(retraité) Variation Chiffre d’affaires 635,5 733,9 -13,4% EBITDA courant 25,4 45,1 -46,6% en % du chiffre d’affaires 4,0% 6,1% -214 pb Résultat opérationnel courant 5,2 22,4 -77% en % du chiffre d’affaires 0,8% 3,1% -225 pb Résultat opérationnel (20,8) 8,4 ns Résultat financier (12,5) (8,4) Impôts sur les résultats (0,3) 1,8 Résultat net des activités poursuivies (33,5) 1,8 Résultat net des activités abandonnées* (15,7) (4,6) Résultat net consolidé (49,2) (2,8) Résultat net, part du Groupe (33,8) 4,3

*Le segment City – Mobilité est traité en « Activité abandonnée » sur les deux exercices, en application de la norme IFRS 51

Un taux de marge d’EBITDA (4,0% du chiffre d’affaires) pénalisé par les difficultés persistantes de l’activité Electronics Outre-Atlantique.

En 2024, LACROIX a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 635,5 millions d’euros (M€), en ligne avec la cible visée par le Groupe (« autour de 640 M€ »). Ce chiffre d’affaires n’intègre pas le segment City-Mobilité, traité en « Activité abandonnée » en 2024 avec retraitement en conséquence sur 2023, et dont la cession a été finalisée le 28 février 2025.

À périmètre comparable, soit hors segment Signalisation déconsolidé au 30 avril 2024, le chiffre d’affaires de LACROIX s’est replié de 8,6% sur l’exercice. Cette baisse est intégralement due à l’activité Electronics.

L’activité Environment a quant à elle maintenu son rythme de croissance soutenu en 2024 (+8,8%).

Sur l’exercice, l’EBITDA courant2 du Groupe s’est inscrit à 25,4 M€ (Vs. 45,1 M€ un an plus tôt). Le taux de marge d’EBITDA courant de LACROIX ressort ainsi à 4,0% en 2024, en ligne avec les derniers objectifs annoncés, et en baisse de 214 points de base par rapport à 2023 (6,1%). Cette dégradation résulte en intégralité de la situation outre-Atlantique.

Hors prise en compte de LACROIX Electronics North America, la marge d’EBITDA courant du Groupe aurait atteint 7,9% en 2024, contre 7,7% en 2023.

Activité Electronics : bonne résistance de la rentabilité en EMEA, difficultés persistantes outre-Atlantique

Sur l’exercice écoulé, l’activité Electronics est ressortie à 494,3 M€, en baisse de 12,1%, une évolution marquée par une base de comparaison exigeante (croissance à +7,6% en 2023, en lien avec d’importantes refacturations répercutant la hausse des composants).

En EMEA, la baisse des ventes (-11%) est en partie liée à l’optimisation du portefeuille clients : hors contrats à faible rentabilité volontairement abandonnés, cette baisse est ramenée à -4,9%. L’activité a par ailleurs souffert du ralentissement du segment Automotive et de la contraction du marché HBAS (Home & Building Automation Systems), tandis que le pôle Aéronautique & Défense est resté très dynamique tout au long de l’année.



Outre-Atlantique, la contraction de l’activité (-14,7%) est liée à la contre-performance persistante d’Electronics North America, accentuée par son exposition à certains constructeurs aujourd’hui en difficulté.

L’EBITDA courant de l’activité Electronics est ressorti à 1,3 M€ en 2024, matérialisant un taux de marge de 0,3%, contre 3,5% un an plus tôt. La marge serait ressortie à 4,2% sur l’exercice hors Electronics North America, la baisse de l’activité ajoutée aux difficultés opérationnelles structurelles de la filiale américaine ayant eu un impact très négatif sur ses résultats. En EMEA en revanche, la résistance de la rentabilité face à la baisse des volumes et à la hausse des salaires s’explique par une bonne maîtrise des coûts sur l’exercice, conjuguée à l’évolution favorable du mix produits.

Activité Environment : activité dynamique et marge d’EBITDA à près de 20%

L’activité Environment, qui intègre désormais le segment Éclairage Public (auparavant rattaché à l’activité City), a totalisé 123,4 M€ de ventes en 2024. Elle a ainsi affiché un nouvel exercice de croissance soutenue (+8,8%), portée notamment par l’Eau et le segment HVAC (Chaleur, Ventilation, Climatisation) en France et à l’international, avec une dynamique restée solide sur les autres segments (Smart Grids, Éclairage Public).

La rentabilité de l’activité Environment, qui poursuit ses efforts de développement à l’international, ainsi que de R&D et de lancement de nouvelles offres, s’est maintenue à un niveau élevé : l’EBITDA courant a progressé de 8,8% à 24,1 M€, représentant un taux de marge stable, à 19,5%.

Un résultat intégrant des charges non-récurrentes très significatives

Le résultat opérationnel courant de LACROIX s’est inscrit à 5,2 M€ en 2024, soit une marge de 0,8%. Le résultat opérationnel s’établit à -20,8 M€ sur l’exercice (contre +8,4 M€ en 2023). Ce montant intègre 26,0 M€ de charges non-récurrentes, dont une dépréciation de 18,5 M€ sur Electronics NA, ainsi qu’une moins-value de 3,7 M€ au titre de la cession définitive du segment Signalisation.

Après prise en compte des charges financières (-12,5 M€) et de l’impôt (-0,3 M€), le résultat net des activités poursuivies s’établit à -33,5 M€ sur l’ensemble de l’exercice. Le résultat net des activités abandonnées ressort à -15,7 M€, en lien avec une dépréciation de 12,5 M€ comptabilisée sur le segment City-Mobilité. In fine, le résultat net part du Groupe est négatif à hauteur de -33,8 M€ en 2024, contre un bénéfice de 4,3 M€ en 2023.

Stabilité de l’endettement net

Au bilan, les capitaux propres s’établissent à 140,4 M€ au 31 décembre 2024, contre 190,1 M€ un an plus tôt. L’endettement net s’est maintenu stable sur l’exercice, à 113,3 M€, matérialisant un taux de gearing à 80,7% fin 2024, contre 59,4% fin 2023.

Le Free Cash-Flow est demeuré largement positif en 2024 à hauteur de 15,2 M€, contre 22,6 M€ en 2023, grâce à la poursuite de la normalisation du BFR, en baisse de 23,6 M€, et un niveau d’investissement net (Capex) maîtrisé, à 14,1 M€.

Afin de préserver la trésorerie du Groupe dans un environnement à faible visibilité, il a été décidé à titre exceptionnel de suspendre le versement d’un dividende au titre de l’exercice 2024.

Objectifs 2025 : prudence dans un contexte toujours contrasté

Suite aux cessions définitives des segments Signalisation (avril 2024) puis City-Mobilité (février 2025), LACROIX aborde ce nouvel exercice avec un périmètre recentré et simplifié autour de deux activités distinctes, Electronics et Environment.

L’activité Environment, qui affiche depuis 2016 une croissance moyenne annuelle de 12% (+7% en organique), va continuer de bénéficier de tendances structurelles très favorables. Ces dernières résultent d’évolutions réglementaires (Cybersecurity ACT, décret BACS en Europe…) et technologiques (arrêt progressif des réseaux 2G/3G), ainsi que d’une attention croissante aux enjeux RSE. Ce contexte continuera de stimuler à moyen terme les besoins en solutions de télégestion sur les marchés adressés.

Pour l’exercice en cours, l’activité Environment bénéficie d’une activité bien orientée, permettant d’anticiper une nouvelle croissance soutenue de son chiffre d’affaires et une rentabilité proche de ses niveaux historiques en 2025.

Dans les années à venir, le Groupe ambitionne ainsi de renforcer le positionnement stratégique de l’activité Environment. Il prévoit également de préparer son portefeuille à la montée en puissance des services numériques récurrents (SaaS, IA…) et d’accélérer son expansion à l’international.

L’activité Electronics évolue de son côté dans un environnement concurrentiel exigeant et une conjoncture contrastée, marquée par la profonde transformation de l’industrie automobile, le repli temporaire du marché HBAS, et des perspectives favorables dans le secteur européen de l’aéronautique/défense.

Dans ce contexte, s’agissant de l’activité Electronics en EMEA, LACROIX reste concentré sur la croissance de la prise de commandes sur des programmes plus contributifs (enrichissement du pipe commercial, développement des services) et le maintien de l’efficacité opérationnelle, via notamment la maitrise des coûts et une meilleure protection des marges (changes, inflation …).

Le Groupe demeure donc confiant quant à la résistance d’Electronics EMEA en 2025.

La priorité va au redressement d’Electronics North America. Après une première vague de mesures fin 2023, puis en 2024, LACROIX entend intensifier ses actions en 2025 afin d’éradiquer les pertes d’Electronics North America en 2026.

Au regard de ces éléments, LACROIX se fixe comme objectifs pour 2025 un chiffre d’affaires autour de 600 M€, assorti d’une marge d’EBITDA supérieure à 4%.

Comme annoncé, le Groupe présentera sa feuille de route 2027 le 30 septembre prochain, à l’occasion de ses résultats semestriels.

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 636 millions d’euros en 2024, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

1Norme relative aux actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées. Ce traitement opéré au niveau du compte de résultat l’est également dans le tableau de flux de trésorerie ainsi qu’au bilan, où les actifs et passifs concernés sont reclassés au sein de postes spécifiques.

2 L’EBITDA courant est un indicateur alternatif de performance, défini comme le résultat opérationnel courant augmenté d’une part des dotations aux amortissements sur les immobilisations corporelles, incorporelles, ainsi que celles liées aux droits d’utilisation, et d’autre part des charges de rémunération liées à des actions (IFRS 2) et/ou à l’atteinte d’objectifs post-intégration d’entités nouvellement acquises.

