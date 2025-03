Résultats de l’exercice 2024

Poursuite de la remontée des marges et forte amélioration de la génération de trésorerie

Pertinence de la stratégie de sélectivité mise en œuvre en 2024 en faveur des marges

Nouvelle année de forte amélioration de la marge d’EBITDA ajusté: 7,5 % en 2024, en hausse de 40 points de base par rapport à 2023

Légère progression de l’EBITDA ajusté, à 75,1 M€ malgré un chiffre d’affaires en baisse de -5,8 %

Poursuite du redressement du Résultat net part du Groupe: -15,8 M€ en 2024, comparé à -22,7 M€ en 2023

Résultat net part du Groupe ajusté de l’amortissement des relations clientèles: -6,0 M€, comparé à -12,9 M€ en 2023

Dynamique soutenue dans les relais de croissance rentable du Groupe

Confirmation du fort potentiel de l’Allemagne: croissance de +33,6 %, marge d’EBITDA ajusté relutive pour le Groupe

Expansion de l’activité Energy: croissance de +28,5 %, dont +52,0 % en France, porté par un développement accéléré dans le photovoltaïque

Forte amélioration de la génération de trésorerie, structure financière solide

Free cash flow net: 5,9 M€, comparé à -17,0 M€ en 2023

Dette bancaire nette: 0,8 M€ à fin 2024

Dette bancaire refinancée avec succès en novembre 2024 pour 120 M€





En bonne voie pour atteindre les objectifs 2026

Triplement du chiffre d’affaires en Allemagne par rapport à 2023

Triplement du chiffre d’affaires dans l’énergie en France par rapport à 2023

Marge d’EBITDA ajustée supérieure à 10% dans les 3 principales zones géographiques du Groupe: Benelux, France, Allemagne





Solutions30 SE publie ce jour ses résultats consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, préparés conformément aux normes IFRS. Les états financiers consolidés du Groupe Solutions30 pour l’exercice 2024, tels qu’approuvés par le Directoire, ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 31 Mars 2025. Le réviseur d’entreprises, PKF Audit & Conseil, a effectué les procédures d’audit sur les comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Le rapport d’audit relatif à la certification de ces comptes consolidés et les états financiers consolidés du Groupe au titre de l’exercice 2024 sont disponibles sur le site Internet de Solutions30, www.solutions30.com, sous la rubrique « Investisseurs ».

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions30 a déclaré : «En 2024, nous avons fait le choix stratégique de privilégier l’amélioration des marges par rapport à la croissance du chiffre d’affaires, en adoptant une approche plus sélective dans certains marchés matures. Ce choix a porté ses fruits, puisque nous avons été en mesure, cette année encore, d’améliorer significativement nos marges et même d’enregistrer une légère progression de notre EBITDA ajusté, malgré une baisse de notre chiffre d’affaires. Le marché allemand, sur lequel nous sommes désormais solidement implantés, confirme son fort potentiel. L’intensification des investissements de l’Allemagne dans ses infrastructures devrait encore élargir le champ des opportunités qui s’offrent à nous. Les services énergétiques confirment leur statut de solide relais de croissance pour le Groupe, en particulier en France où ils ont représenté près de 30% de notre chiffre d’affaires au 4ème trimestre, avec d’excellentes perspectives notamment dans les énergies renouvelables.

Après avoir mené d’importantes transformations en 2024, tant dans notre organisation que dans notre portefeuille d’activités, nous abordons 2025 sur des bases solides, avec une confiance renouvelée dans les fondamentaux du Groupe. Nous nous sommes fixé un cap pour 2026, présenté lors de notre Capital Markets Day en septembre dernier: tripler notre chiffre d’affaires en Allemagne et dans l’énergie en France, et atteindre une marge d’EBITDA ajustée supérieure à 10% dans nos trois principales zones géographiques. Nous sommes en bonne voie pour réaliser ces ambitions.”

Chiffres clés - données consolidées





En millions d’euros 2024 2023 Variation Chiffre d'affaires 996,0 1 057,0 (5,8 %) EBITDA ajusté 75,1 74,6 0,7 % En % de chiffre d'affaires (marge d’EBITDA) 7,5 % 7,1 % EBIT ajusté 28,4 22,6 25,6 % En % de chiffre d'affaires 2,9 % 2,1 % Résultat Opérationnel 0,6 (2,7) n.a. En % de chiffre d'affaires 0,1 % (0,3 %) Résultat net part du Groupe (15,8) (22,7) n.a. Résultat net part du Groupe ajusté * (6,0) (12,9) n.a. Free cash flow 40,2 13,4 Free cash flow net 5,9 (17,0) Données de structure financière

En millions d’euros 31.12.2024 31.12.2023 Variation Capitaux propres 108,1 124,6 (16,5) Dette nette 73,8 78,4 (4,7) Dette bancaire nette 0,8 (5,7) 6,5

* ajusté de l’amortissement des relations clientèles (part Groupe) net de l’effet impôt associé, charge liée aux acquisitions passées, purement comptable, sans impact sur la trésorerie et non relative à des actifs tangibles.

Le chiffre d’affaires consolidé de Solutions30 au titre de l’exercice 2024 s’élève à 996,0 M€, en baisse de -5,8 % par rapport à 2023. Cette évolution inclut une contraction organique de -6,4 %, l’impact des récentes acquisitions pour +0,2 % ainsi qu’un effet de change favorable de +0,4%. Elle traduit les orientations stratégiques du Groupe, visant à donner une priorité accrue aux marges par rapport à la croissance du chiffre d’affaires, dans un contexte où il évolue actuellement sur des marchés et des segments d’activité présentant différents stades de maturité. Solutions30 a ainsi engagé une décroissance sélective dans les télécommunications en France et en Espagne notamment, où certains contrats ne répondaient plus à ses exigences de rentabilité. Parallèlement, le Groupe a accéléré le développement de ses relais de croissance rentable en Allemagne et dans les services énergétiques.

L’EBITDA ajusté s’élève à 75,1 M€, en progression de +0,7 % par rapport à 2023, en dépit de la baisse du chiffre d’affaires, traduisant une nouvelle hausse de la marge d’EBITDA ajusté qui atteint 7,5 % contre 7,1 % en 2023 (+40 points de base). Cette performance traduit la pertinence de la stratégie de sélectivité mise en œuvre par le Groupe en 2024.

Le Free Cash Flow s’établit 40,2 M€, en nette amélioration de 26,8 M€ par rapport à 2023 (13,4 M€). Cette évolution traduit une évolution favorable du Besoin en Fonds de Roulement, dans un contexte où Solutions30 met, de façon accrue et continue, l’accent sur la rentabilité et la génération de trésorerie. Le Free Cash Flow net, après remboursement de la dette locatives et intérêts versés sur cette dette, est devenu positif en 2024, à 5,9 M€ contre -17,0 M€ en 2023.

La structure financière du Groupe demeure ainsi très solide, avec une situation de trésorerie nette de dette bancaire à l’équilibre (-0,8 M€) à fin 2024. De plus, les besoins de financement totalement couverts par le refinancement de la dette bancaire du Groupe, mené avec succès en novembre 2024, pour un montant de 120 M€.

Analyse par zone géographique

2024 2023 Variation Benelux Chiffre d'affaires 371,6 381,6 (2,6 %) EBITDA ajusté 37,1 43,6 (14,9 %) Marge EBITDA ajusté % 10,0 % 11,4 % (140 bps) France Chiffre d'affaires 360,8 403,3 (10,5 %) EBITDA ajusté 34,1 35,5 (3,9 %) Marge EBITDA ajusté % 9,5 % 8,8 % +70 bps Autres pays Chiffre d'affaires 263,6 272,1 (3,1 %) EBITDA ajusté 16,3 5,5 +196,4 % Marge EBITDA ajusté % 6,2 % 2,0 % +420 bps HQ* (12,4) (10,0) 24 % Chiffre d'affaires 996,0 1 057,0 (5,8 %) EBITDA ajusté 75,1 74,6 +0,7 % Marge EBITDA ajusté % 7,5 % 7,1 % +40 bps

* Frais liés aux fonctions centrales du Groupe

Benelux

Au Benelux, première région du Groupe en termes de chiffre d’affaires, celui-ci s’élève à 371,6 M€ en 2024, en légère baisse de -2,6 % (-2,8 % en organique) par rapport à une base de comparaison très élevée (+72 % en 2023). Cette baisse est le fait de l’activité Connectivity (chiffre d’affaires 2024 de 282,2 M€, en baisse de -7,2 %), alors que les activités de déploiement de la fibre optique en Belgique ont été ralenties par les négociations en cours entre opérateurs visant à rationaliser leurs opérations de déploiement à l’échelle nationale. De plus, le rapprochement entre deux d’entre eux, Proximus et Fiberklaar, conduit à l’adaptation des processus opérationnels du Groupe.

Le chiffre d’affaires de l’activité Energy s’élève à 64,8 M€, en croissance de +11,6 % portée par le déploiement de compteurs intelligents et la forte dynamique des services d’accompagnement à la transition énergétique, avec notamment l’entrée en production du contrat portant sur la modernisation de plus de 1000 kilomètres de réseau électrique basse tension en Flandre. Par ailleurs, l’acquisition d’Xperal en septembre 2024 ouvre des perspectives dans le domaine du photovoltaïque au Benelux.

Enfin, l’activité Technology maintient une forte dynamique, avec un chiffre d’affaires de 24,5 M€, en hausse de +27,6 %, avec notamment le démarrage d’un nouveau contrat d’assistance informatique au quatrième trimestre.

La marge d’EBITDA ajusté du Benelux s’est maintenue en territoire à deux chiffres tout au long de l’année, à 10,0 %, démontrant la capacité du Groupeà adapter efficacement ses processus et son organisation au ralentissement temporaire de l’activité Connectivity. L’EBITDA ajusté s’est ainsi élevé à 37,1 M€ en 2024.

France

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 360,8 M€, en retrait de -10,5 % (-11,0 % en organique). L’activité Connectivity se contracte de -26,9 %, à 208,8 M€, sous l’effet des mesures de sélectivité mises en œuvre depuis le 2ème trimestre au bénéfice des marges. Le Groupe a ainsi réduit significativement son exposition à certains contrats ne répondant plus à ses standards de rentabilité, avec un impact accentué par le ralentissement du marché du déploiement de la fibre observé depuis le début de l’année.

En 2024, Solutions30 a poursuivi avec succès l’expansion de son activité Energy, enregistrant une croissance soutenue de +52,0 %, pour atteindre un chiffre d’affaires de 78,4 M€ soit 22 % du total (près de 30% au quatrième trimestre). Dans le secteur du photovoltaïque en particulier, le Groupe bénéficie d’une dynamique de marché extrêmement porteuse et d’une position de premier plan. L’activité Energy constitue ainsi un levier stratégique de diversification pour le Groupe en France, avec l’ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros sur ce segment en 2026.

Dans l’activité Technology, le chiffre d’affaires s’élève à 73,6 M€, en croissance de +11 %, tirée par un surcroît d’activité lié aux Jeux Olympiques 2024 et une dynamique continue dans les services d’assistance informatique.

La marge d’EBITDA ajusté de la France ressort à 9,5 %, en hausse de 70 points de base par rapport à 2023. Cette progression est le résultat de la stratégie de sélectivité accrue mise en œuvre dans l’activité Connectivity, privilégiant l’amélioration des marges à la croissance du chiffre d’affaires. Elle reflète également la montée en puissance de l’activité Energy et les effets d’échelle associés, ainsi que la poursuite des efforts de rationalisation de l’organisation et des fonctions centrales.

Autres pays

Dans les Autres pays, le chiffre d’affaires s’élève à 263,6 M€, en baisse de -3,1 %. Cette évolution traduit une contraction organique de -4,5 % partiellement compensée par un effet change positif de +1,4 %, reflétant l’appréciation du zloty et de la livre sterling par rapport à l’euro sur la période.

Avec un chiffre d’affaires en croissance de +33,6 %, à 84,4 M€, l’Allemagne confirme en 2024 son statut de puissant relais de croissance et de futur troisième pilier du Groupe en Europe, aux côtés du Benelux et de la France. Fort de relations privilégiées avec les six principaux opérateurs de télécommunications allemands, Solutions30 réplique avec succès son modèle sur ce marché dont le potentiel exceptionnel se confirme, porté par l’accélération du déploiement de la fibre optique, et une forte dynamique d’investissement à venir dans les infrastructures en général.

En Pologne, la forte croissance se poursuit, à +18,0 % en 2024. En Italie, l’accord trouvé avec le principal client télécom s’est traduit par une extinction du risque, un retour à la normale de l’activité à partir du 3ème trimestre, et des conditions économiques en amélioration progressive sur le 1er semestre 2025. Le chiffre d’affaires y affiche un recul de -16,0 % sur l’année mais a néanmoins renoué avec la croissance à partir du 4ème trimestre. En Espagne, où le chiffre d’affaires se contracte de -34,2 % , le Groupe a considérablement réduit son exposition au marché des télécommunications, désormais mature, et mène une restructuration de son activité Connectivity tout en se recentrant sur les activités Energy et Technology. Enfin, au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires est en baisse de -23,3 %, reflet d’une sélectivité accrue et du recentrage sur les marchés de la fibre et des services énergétiques.

L’EBITDA ajusté des Autres pays s’établit à 16,3 M€, soit le triple de son niveau de 2023 (5,5 M€). La marge d’EBITDA ajusté s’élève à 6,2 %, contre 2,0 % en 2023. Cette amélioration significative reflète la solide performance de l’Allemagne. Elle résulte également du retour à l’équilibre de l’Italie, après les pertes enregistrées en 2023, ainsi que des premiers progrès réalisés au Royaume-Uni.

Résultats consolidés

Sur la base de l’EBITDA ajusté de 75,1 M€ au titre de l’exercice 2024, après comptabilisation des dépréciations et provisions opérationnelles à hauteur de 14,9 M€ (contre 22,8 M€ en 2023), et après amortissement du droit d’utilisation des actifs loués (IFRS16) pour un montant de 31,8 M€ (contre 29,2 M€ en 2023), l’EBIT ajusté du Groupe s’établit à 28,4 M€, soit une progression de +25,6 % par rapport à 2023, et représente 2,9 % du chiffre d’affaires de l’exercice (2,1 % en 2023).

L’année 2024 marque également le retour du résultat opérationnel en territoire positif, à 0,6 M€, contre -2,7 M€ en 2023. Il intègre notamment:



13,4 M€ de charges opérationnelles non courantes nettes. Ces charges correspondent, pour l’essentiel, à des coûts de restructuration reflétant les mesures prises par le Groupe pour accompagner la décroissance sélective opérée sur certains marchés et optimiser ses structures en conséquence, notamment en Espagne, au Royaume-Uni et en France.

14,5 M€ d’amortissements des relations clientèles, un niveau stable par rapport à 2023. Cette charge, liée aux acquisitions passées, est purement comptable, sans impact sur la trésorerie et n’est pas relative à des actifs tangibles.

Le résultat financier s’établit à -14,7 M€, comparé à -13,1 M€ en 2023. Il intègre une charge d’intérêts bancaires de -7,2 M€, comparée à -5,4 M€ en 2023, traduisant principalement un tirage moyen plus élevé en 2024, et une charge d’intérêt sur emprunt-location (IFRS 16) de -3,2 M€ (-1,7 M€ en 2023). Il inclut également, en 2024, un produit de 1,1 M€, sans impact sur la trésorerie, lié à l’ajustement à la baisse de la valeur des compléments de prix (earn-out) sur des acquisitions passées (à comparer à une charge de -0,8 M€ en 2023).

Après comptabilisation d’une charge d’impôt nette de -1,4 M€, de la quote-part de résultat de la société So-Tec, mise en équivalence dans les comptes du Groupe pour 0,4 M€, et déduction faite des intérêts minoritaires de 0,7 M€, le résultat net part du Groupe ressort à -15,8 M€, en amélioration sensible par rapport à 2023 (-22,7 M€). Retraité des amortissements des relations clientèles nets de leur effet impôt, le résultat net part du Groupe ajusté, reflétant strictement sa performance opérationnelle, s’élève à -6,0 M€, comparé à -12,9 M€ en 2023.

Flux de trésorerie

La capacité d'autofinancement du Groupe ressort à 56,6 M€ en 2024. La variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR), retraitée des éléments non monétaires, représente un flux positif de 1,6 M€, contre un flux négatif de -26,2 M€ en 2023. Outre l’impact de la décroissance du chiffre d’affaires, cette forte amélioration traduit l’évolution du profil d’activité du Groupe ainsi que l’attention accrue portée à la génération de trésorerie, avec une évolution favorable des délais moyens de paiement clients et des flux d’acomptes. De plus, la variation du BFR intègre une forte réduction de l’affacturage, de -40,5 M€, conséquence d’un moindre volume de créances en France du fait de la baisse d’activité mentionnée précédemment, ainsi que de conditions de paiement favorables en Allemagne. Ainsi, le flux de trésorerie généré par l’activité en 2024 ressort à 58,2 M€, en forte hausse par rapport à 2023 (34,1 M€).

Les investissements nets s’élèvent à 18.0 M€, soit 1,8 % du chiffre d’affaires, en ligne avec leur niveaux normatifs, autour de 2%, et sont essentiellement liés aux systèmes d’information et aux équipements techniques. Solutions30 s’appuie en particulier sur sa plateforme informatique propriétaire, Smartfix, outil stratégique pour piloter ses opérations à grande échelle de façon efficiente. Cette plateforme concentre l’essentiel des investissements du Groupe chaque année.

Au total, le Free Cash Flow s’élève à 40,2 M€ en 2024, en forte amélioration par rapport à 2023 (13,4 M€). Après remboursement de la dette locative et intérêts associés (norme IFRS 16), pour -34,3 M€, le Free Cash Flow Net passe en territoire nettement positif en 2024, à 5,9 M€, contre -17,0 M€ en 2023.

Compte-tenu des compléments de prix payés sur des acquisitions passées pour -3,5 M€, des acquisitions de la période pour -0,1 M€, des intérêts payés pour -6,9 M€, des remboursements d’emprunts nets pour -14,3 M€, des frais d’émission d’emprunts pour -1,9 M€ et des incidences des variations de change pour -1,1 M€, la variation de trésorerie ressort à -22,0 M€.

Structure financière

Solutions 30 maintient une structure financière solide, alliant une forte liquidité à un endettement financier net quasi-nul. Au 31 décembre 2024, la trésorerie brute du Groupe s’établit à 96,3 M€, contre 118,2 M€ à fin décembre 2023. La dette bancaire brute s’élève à 97,0 M€ contre 112,5 M€ au 31 décembre 2023 en raison du remboursement d’emprunts intervenus sur l'année. Ainsi, le Groupe affiche une dette bancaire nette globalement à l’équilibre, à 0,8 M€ au 31 décembre 2024 contre une trésorerie nette de 5,7 M€ au 31 décembre 2023.

Cette position financière est d’autant plus solide que l’encours des créances cédées dans le cadre du programme d’affacturage sans recours du Groupe a été fortement réduit et s’élève à 69 M€ au 31 décembre 2024 contre 109 M€ au 31 décembre 2023. De manière générale, l’affacturage permet de financer le besoin en fonds de roulement provenant des activités récurrentes qui ont atteint leur rythme de croisière, et cela à un coût modéré. Ce programme, associé à une structure financière solide, permet à Solutions30 de disposer des ressources nécessaires au financement de sa stratégie de croissance.

Après prise en compte de 68,8 M€ de dette locative (IFRS16) et de 4,1 M€ de dette financière potentielle liée aux compléments de prix et options de vente, la dette nette totale du Groupe s’élève à 73,8 M€ au 31 décembre 2024, en légère baisse par rapport aux 78,4 M€ enregistrés au 31 décembre 2023.

En novembre 2024, Solutions30 a mené à bien le refinancement de l’intégralité de sa dette bancaire, pour un montant de 120 M€, incluant un emprunt effectif de 83 M€ et un engagement de prêt de 37 M€ pour le financement de sa croissance. Ce nouveau crédit, arrangé avec un syndicat de huit banques partenaires de longue date, renforce l’assise financière du Groupe et lui assure les ressources nécessaires à la poursuite de son expansion, notamment dans le secteur de l’énergie. D’une durée de 7 ans, il permet également d’allonger le profil de maturité de sa dette, tout en conservant un coût proche de celui de la dette précédente.

Perspectives

A la suite d’une année 2024 où la stratégie de sélectivité mise en œuvre par Solutions30 a porté ses fruits, le Groupe entend continuer à privilégier les marges par rapport aux volumes sur ses marchés les plus matures, tout en déployant davantage de ressources sur les segments offrant les meilleures perspectives de croissance rentable, notamment en Allemagne et dans les services énergétiques.

Confiant dans son positionnement et dans sa capacité à saisir les nombreuses opportunités présentes sur ses marchés, le Groupe est pleinement engagé dans la réalisation de ses objectifs 2026, présentés lors du Capital Markets Day tenu le 26 septembre 2024. Parmi eux, l’atteinte d’une marge d’EBITDA ajusté supérieure à 10% dans chacune de ses trois zones géographiques principales: le Benelux, le France et l’Allemagne.

Au Benelux, le Groupe est confiant dans sa capacité à capitaliser sur sa position de marché de premier plan et à reprendre le chemin de la croissance en 2025.

En France, Le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur de l'énergie devrait tripler par rapport à 2023 pour atteindre 150 millions d'euros en 2026. Dans la Connectivité, le Groupe œuvre à la stabilisation de son activité tout en appliquant une sélectivité stricte des contrats.

En Allemagne, Solutions30 vise un premier jalon en 2026, avec un chiffre d'affaires compris entre 150 et 200 millions d'euros. L’Allemagne devrait ainsi continuer à croître plus rapidement que le reste du Groupe, pour devenir l’un de ses piliers les plus contributeurs. A plus long terme, le pays va bénéficier d’une forte dynamique d’investissement dans les infrastructures, qui devrait se traduire par de nombreuses opportunités de croissance pour Solutions 30, non seulement dans le domaine de la fibre optique mais également dans les activités Energy (smart grid, photovoltaïque, stockage d’énergie, infrastructures de charge pour véhicules électriques, compteurs intelligents) et Technology (signalisation pour réseaux ferroviaires, internet des objets).

Dans le reste de l'Europe, Solutions30 a adopté une approche différenciée, avec pour objectifs de maintenir la croissance rentable en Pologne, de continuer à améliorer la performance au Royaume-Uni et de rétablir les marges en Italie et en Espagne d'ici 2026 ou, dans le cas contraire, d’envisager des actions stratégiques pour ses activités dans ces deux pays.

Le Groupe utilise des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS :

Les indicateurs de profitabilité et leurs composants sont des indicateurs de performance opérationnelle clés utilisés par le Groupe pour piloter et évaluer ses résultats opérationnels au global et par pays.





Les indicateurs de trésorerie sont utilisés par le Groupe pour mettre en œuvre sa stratégie d’investissements et d’allocation des ressources.





Les indicateurs financiers non définis par les normes IFRS utilisés sont calculés de la façon suivante :

La croissance organique intègre la croissance organique réalisée par les sociétés acquises après leur rachat, car Solutions30 estime qu’elle n’aurait pas pu être réalisée par ces sociétés si elles étaient restées indépendantes. En 2024, la croissance organique du Groupe intègre uniquement la croissance interne des filiales historiques.

EBITDA ajusté correspond à la « marge opérationnelle (EBITDA ajusté) » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Free cash-flow correspond au flux net de trésorerie généré par l’activité dont sont déduits les acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles nettes des cessions.

Calcul du cash-flow disponible (free cash-flow) :

En millions d’euros 31.12.2024 31.12.2023 Flux net de trésorerie généré par l’activité 58,2 34,1 Acquisition d’immobilisations nettes (18,6) (21,4) Cession d’immobilisations, nettes d’impôt 0,7 0,7 Free cash flow 40,2 13,4

Free cash-flow net correspond au Free cash-flow moins le “Remboursement de la dette locative” et les “intérêts décaissés sur la dette locative” tels qu’ils apparaissent dans le tableau consolidé des flux de trésorerie du groupe.



Calcul du Free cash-flow net :

En millions d’euros 31.12.2024 31.12.2023 Free cash flow 40,2 13,4 Remboursement de la dette locative (31,1) (28,7) Intérêts décaissés sur la dette locative (3,2) (1,7) Free cash flow net 5,9 (17,0)

Trésorerie nette de dette bancaire correspond à la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe de laquelle est déduit les « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et les « Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » tels qu’ils apparaissent à la note 10.2 des états financiers annuels du Groupe.



EBIT Ajusté correspond au résultat opérationnel tel qu’il apparaît dans les états financiers du Groupe dont sont ajouté les « Amortissements des relations clientèles », les « Autres charges opérationnelles non courantes » et dont sont déduits les « Autres produits opérationnels non courants ».

Réconciliation entre le résultat Opérationnel et l’EBIT ajusté :

En millions d’euros 31.12.2024 31.12.2023 Résultat opérationnel 0,6 (2,7) Amortissements des relations clientèles 14,5 14,4 Autres produits opérationnels non courants (2,2) (0,4) Autres charges opérationnelles non courantes 15,5 11,4 EBIT ajusté 28,4 22,6 % du chiffre d’ affaires 2,9 % 2,1 %

Résultat net part du Groupe ajusté correspond au « Résultat net part du groupe » tel qu’il apparait dans les états financiers du Groupe auquel sont ajouté les « Amortissements des relations clientèles (Part groupe) » et duquel sont déduits l’ «Effet d'impôt sur les amortissements des relations clients (Part groupe)».

En millions d’euros 31.12.2024 31.12.2023 Résultat net part du Groupe (15,8) (22,7) Amortissements des relations clients (Part groupe) 13,2 13,1 Effet d'impôt sur les amortissements des relations clients (Part groupe) (3,4) (3,3) Résultat net part du Groupe ajusté (6,0) (12,9)

Dette nette correspond à « Endettement, part à long terme », « Endettement, part à court terme » et aux « Dettes liées aux contrats de location » long et court terme tels qu’ils apparaissent dans les états financiers du Groupe desquels sont déduits la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Ratio dette nette/EBITDA correspond à la « dette nette » divisée par l’ « EBITDA » annualisé.

Ratio d’endettement net sur fonds propres correspond à la « dette nette » divisée par les « fonds propres ».

Dette nette :

En millions d’euros 31.12.2024 31.12.2023 Dettes bancaires 97,0 112,5 Dettes liées aux contrats de location 68,8 76,4 Dettes futures sur compléments de prix et options de vente 4,1 7,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie (96,3) (118,2) Dette nette 73,8 78,4 Marge opérationnelle (EBITDA ajusté) 75,1 74,6 Ratio de dette nette 0,98 1,05 Fonds Propres 108,1 124,6 % de dette nette 68,2 % 62,9 %

Dette bancaire nette correspond aux « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et « Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » tels qu’ils apparaissent à la note 10.2 des états financiers annuels du Groupe dont sont déduits la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.



Dette bancaire nette :

En millions d’euros 31.12.2024 31.12.2023 Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme 74,3 75,6 Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme et lignes de crédit 22,7 37,0 Dette bancaire brut 97,0 112,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie (96,3) (118,2) Dette bancaire nette 0,8 (5,7) Trésorerie nette de dette bancaire (0,8) 5,7

Dette bancaire brute correspond aux « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et « Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » tels qu’ils apparaissent à la note 10.2 des états financiers annuels.

Besoin en fonds de roulement correspond à l’« actifs courants » telle qu’il apparaît dans les états financiers du Groupe (hors « Trésorerie et équivalents de trésorerie » et « Instruments dérivés actif courants») moins les « passifs courants » (hors « Endettement, part à court terme », « Provisions courantes » et « Dettes liées aux contrats de location »).



Besoin en fonds de roulement (« BFR ») :

En millions d’euros 31.12.2024 31.12.2023 Stocks et travaux en cours 24,7 25,7 Clients et comptes rattachés 219,5 211,6 Actifs sur contrats courants 0,9 1,0 Autres créances 79,1 66,5 Charges constatées d'avance 6,1 3,1 Fournisseurs (171,7) (200,1) Dettes fiscales et sociales (143,4) (120,8) Autres passifs courants (21,0) (15,0) Produits constatés d'avance (56,8) (18,9) BFR (62,6) (46,9) Variation du BFR (15,6) 17,7 Eléments non monétaires 14,0 8,5 Variation du BFR retraitée des éléments non monétaires (1,6) 26,2

Investissements nets correspondent à la somme des lignes « Acquisition d'immobilisations courantes »,

« Acquisition d'actifs financiers non courants » et « Cession d'immobilisations, nettes d'impôt » telle qu’elles apparaissent dans le tableau consolidé des flux de trésorerie.

Investissements nets :

En millions d’euros 31.12.2024 31.12.2023 Acquisition d’immobilisations (18,2) (21,6) Acquisition d’actifs financiers non courants (0,4) 0,2 Cession d’immobilisations, nettes d’impôt 0,7 0,7 Investissements nets (17,9) (20,7)



Les coûts opérationnels correspondent aux coûts engagés pour la conduite des activités opérationnelles du Groupe, inclus dans la « marge opérationnelle » (Excluant les coûts de structure).

Les coûts de structure correspondent aux coûts engagés par les fonctions sièges du Groupe au sein des différents pays, inclus dans la « marge opérationnelle » (Excluant les Coûts opérationnels).

Frais liés aux fonctions centrales du Groupe correspondent aux coûts engagés par les fonctions sièges du Groupe de la société mère, inclus dans la « marge opérationnelle ».

Pièce jointe