eXp Realty 首次推出联合推荐计划，推动经纪人协同发展新格局

贝灵厄姆,华盛顿州, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为 “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™”(全球最以经纪人为中心的房地产经纪公司)以及 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心子公司, eXp Realty ® 今日推出其变革性的联合推荐计划——这是 eXp 经纪人和商业顾问协作、领导并共同积累财富方式的一次大胆创新。

该消息在 eXpcon Montréal 期间公布,来自加拿大及全球各地的数百名经纪人和领导者齐聚一堂,共同出席这场为期三天的房地产行业盛会。 新加入 eXp 的经纪人和顾问可以选择一名主推荐人和一名联合推荐人,从而获得两位领导者的指导,而非仅仅一位,这在公司历史上尚属首次。 这一举措增强了领导力支持,加快了入职成功进程,并扩大了知识共享的广度。 这不仅是一个结构性变化,更是一项战略举措,旨在促进经纪人成长,构建可扩展的组织架构,并深化 eXp 的协作基因,从而推动其持续扩张。

“正如我们当初开创基于云的房地产模式并推出收入分成计划,这一刻标志着我们未来的发展方向,” eXp World Holdings 创始人、董事长兼首席执行官 Glenn Sanford 表示, “联合推荐计划不仅仅是一项功能,更是我们共同成长方式的一次演变。”

该计划将于 2025 年 5 月 1 日启动,在保持现有推荐结构不变的基础上,提升经纪人的整体体验。 主推荐人将继续获得 2 至 7 级的收入分成、FLQA 资格认证以及股票奖励。 与此同时,联合推荐人将能够支持超出个人直属团队的经纪人,并有资格获得一级收入分成以及快速启动奖金 (当符合条件时,可获得新经纪人首年收入的 50% 分成)。

“联合推荐计划不仅仅是一个入职优化工具,更是推动经纪人发展和组织规模扩展的战略性突破,”eXp Realty 首席执行官 Leo Pareja 表示, “通过让经验丰富的领导者支持其组织之外的经纪人,我们正在助力更多团队建设者崛起,帮助更多经纪人取得成功,并最终以前所未有的速度扩展我们的全球经纪人网络。”

联合推荐计划带来的成果:

加速经纪人发展: 通过让更多领导者能够支持并吸引超出直接组织范围的经纪人,联合推荐计划为可扩展、可持续的经纪人增长创造了全新的动力源。

通过让更多领导者能够支持并吸引超出直接组织范围的经纪人,联合推荐计划为可扩展、可持续的经纪人增长创造了全新的动力源。 更多支持,更多成功: 新加入的经纪人和顾问现在可以获得两位推荐人的领导力和经验支持,从而享受更广泛的帮助和更快的成长。

新加入的经纪人和顾问现在可以获得两位推荐人的领导力和经验支持,从而享受更广泛的帮助和更快的成长。 更丰厚的回报: 联合推荐人将获得一级收入分成和 50% 的快速启动奖金,为经验丰富的领导者提供了新的激励,鼓励他们投入到经纪人成功的推动中。

联合推荐人将获得一级收入分成和 50% 的快速启动奖金,为经验丰富的领导者提供了新的激励,鼓励他们投入到经纪人成功的推动中。 零中断:主推荐人的核心利益保持不变——包括一级以上的所有收入分成级别和股票激励。

这一举措标志着 eXp 经纪人和顾问在相互支持与扩展业务方式上的重要演变。 联合推荐人工具包 ——包括培训、工具和模板——现已上线,旨在帮助经纪人充分发挥该计划的优势。

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI)(以下简称“公司”)是 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。 eXp Realty 是全球最大的独立房地产经纪公司,在 25 个跨国际地区拥有近 83,000 名经纪人。 作为一家基于云模式、以经纪人为中心的经纪公司,eXp Realty 为房地产经纪人提供业内领先的佣金分成、收入分成、股权机会和全球网络,帮助经纪人打造蓬勃发展的业务。 如需了解有关 eXp World Holdings, Inc. 的更多信息,请访问: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises 成立于 1897 年,以 SUCCESS® 杂志为依托,是个人和专业发展领域深受信赖的品牌。 作为 eXp 生态系统的一部分,它为经纪人提供了宝贵的资源,帮助他们提高技能、发展业务,取得长久成功。 如需了解有关 SUCCESS 的更多信息,请访问: success.com 。

安全港声明

本新闻稿包含根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》中规定的前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述反映了公司及其管理层的当前预期,涉及已知和未知的风险以及不确定性,可能导致实际结果出现重大差异。 这些陈述包含但不限于:经纪人激励计划的预期效益、推动经纪人发展的潜力、促进协作效能,以及拓展全球经纪人组织规模。 可能导致实际结果与前瞻性陈述中的表述存在重大不利差异的重要因素包括:房地产市场波动、经纪人留用或招募上的变化、团队和经纪人是否能够成功融入 eXp Realty 模式、同业经纪公司竞争压力,以及公司向美国证券交易委员会提交的文件 (包括但不限于最近提交的 10-Q 表季报和 10-K 表年报) 中不时详述的其他风险事项。 除非法律要求,否则我们没有任何义务更新此类前瞻性陈述。

媒体关系联系方式:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

投资者关系联系方式:

Denise Garcia,管理合伙人

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

此公告随附的照片可在以下网址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/319fb87c-6ec1-4079-9936-6ba7e9a8f43b