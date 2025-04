Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 29 april 2025 kl. 15.00

Selskabsmeddelelse 7/2025

7. april 2025

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 29. APRIL 2025 KL. 15:00

I henhold til vedtægternes pkt. 4.5 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Strategic Partners A/S til afholdelse den 29. april 2025 kl. 15:00 på selskabets adresse hos Visionhouse, Lyskær 8A, 2730 Herlev med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport

3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

4. Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

5. Præsentation af vederlagsrapporten

6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Ad. 3. – Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Med henvisning til årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2024.

Ad. 4. – Beslutning om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler selskabets bestyrelses- og direktionsmedlemmer decharge for regnskabsåret 2024.

Ad. 5. – Præsentation af vederlagsrapporten

Selskabets vederlagsrapport for 2024 fremlægges og sættes til vejledende afstemning, se bilag 4.

Ad. 6. – Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår

Det foreslås, at det årlige grundhonorar til medlemmer af bestyrelsen fastsættes til:

DKK 450.000 for menige medlemmer

DKK 300.000 i tillæg til bestyrelsens formand

Bestyrelsesmedlemmerne vil ikke modtage særskilt honorar for deres arbejde i revisionskomiteen.

Ud over de faste honorarer modtager bestyrelsesmedlemmerne aktiebaseret aflønning for 2025 i form af restricted share units ("RSU'er") svarende til 50 % af hver bestyrelsesmedlems faste årlige basishonorar og maksimalt 225 RSU’er for menige medlemmer og 375 RSU’er til bestyrelsens formand. RSU'erne vil være underlagt vilkårene som angivet i vederlagspolitikken.

Ad. 7. – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Det foreslås, at Michael Hove, Jakob Bendtsen & Jakob Have genvælges. De nuværende bestyrelses-medlemmers baggrundsdata fremgår af selskabets årsrapport for 2024.

Ad. 8. – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (CVR nr.: 20 22 26 70) som selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Vedtagelseskrav

Der stemmes ikke under pkt. 1. Punkterne 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 skal vedtages med simpelt flertal.

REGISTRERING (TILMELDING), ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastlægges i forhold til de aktier, som aktionæren enten er blevet noteret for i ejerbogen eller for hvilke aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse på registreringsdatoen, som er en uge før generalforsamlingens afholdelse. Kun personer, der er aktionærer på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er den 22. april 2025, kl. 23:59. Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om et adgangskort senest den 25. april 2025 kl. 23:59 . Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S. Adgangskort kan bestilles via e-mail til mh@strategic-partners.dk, på tlf. 28 12 66 09 eller ved fremsendelse af scannet underskrevet tilmeldingsblanket til mh@strategic-partners.dk.

Tilmeldingsblanket og blanket til bestilling af adgangskort er vedlagt som bilag 1.

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Fuldmagtsblanket er vedlagt som bilag 2. Udfyldt og underskrevet fuldmagt skal sendes til mh@strategic-partners.dk senest den 25. april 2025, kl. 23:59. Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om adgangskort senest den 25. april 2024 kl. 23:59 samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærerne kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Brevstemmeblanket er vedlagt som bilag 3. Såfremt aktionæren vælger at afgive brevstemme, skal den fremsendes i udfyldt og underskrevet stand, så den er Selskabet i hænde senest den 28. april 2024 kl. 23:59 pr. e-mail til mh@strategic-partners.dk.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Strategic Partners A/S’ aktiekapital udgør nominelt DKK 6.256.800, fordelt i aktier á nominelt kr. 150. Hver aktie giver én stemme på selskabets generalforsamling.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til Selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål bedes fremsendt senest den 22. april 2025 kl. 23:59 pr. e-mail til mh@strategic-partners.dk. Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret i generalforsamlingens referat særskilt.

Adgang til dokumenter

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest den 7. april 2025 blive gjort tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.strategic-partners.dk under menupunktet Investors.

Med venlig hilsen

Strategic Partners A/S

Bestyrelsen

For yderligere information, kontakt Michael Hove, Bestyrelsesformand +45 28126609

Bilag

1) Blanketter til bestilling af adgangskort

2) Fuldmagtsafgivelse

3) Brevstemmeafgivelse

4) Vederlagsrapport 2024

Vedhæftede filer