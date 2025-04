SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ANNONCE LES RÉSULTATS DE L’OFFRE DE RACHAT LANCÉE SUR CERTAINS TITRES DE DETTE

Communiqué de presse

Paris, le 8 avril 2025

NON DESTINÉ À ÊTRE PUBLIÉ, DIFFUSÉ OU DISTRIBUÉ À TOUT INDIVIDU SITUÉ OU RÉSIDENT DANS UNE JURIDICTION OÙ OU À QUI IL EST ILLÉGAL DE PUBLIER, DIFFUSER OU DISTRIBUER CETTE ANNONCE.

À la suite de l’annonce du 1er avril 2025 du lancement de l’offre de rachat en numéraire (l'« Offre ») portant sur l’intégralité de ses Titres Super Subordonnés à Taux d’Intérêt Réinitialisable mentionnés dans le tableau ci-dessous (les « Titres »), Société Générale annonce aujourd'hui les résultats de l'Offre.

L'heure d'expiration de l'Offre était 17h00 (heure de New York) le 7 avril 2025.

Selon les informations fournies par l'Agent du Rachat et d'Information de l'Offre, le montant nominal agrégé de 710 342 000 USD des Titres a été valablement apporté avant ou à l’heure d’expiration et non valablement retiré.

Le tableau ci-dessous indique le montant nominal agrégé des Titres valablement apportés et non valablement retirés dans le cadre de l'Offre avant ou à l’heure d’expiration :

CUSIP ISIN Intitulé des Titres Prix de Rachat Montant nominal agrégé apporté au rachat Montant nominal agrégé accepté Montant nominal agrégé reflété dans les avis de livraison garantie 83368J FA3

F43628 B41 US83368JFA34

USF43628B413 Titres Super Subordonnés à Taux d’Intérêt Réinitialisable (les « Titres ») 1 007 USD(1) 710 342 000 USD 710 342 000 USD 0 USD

(1) Le montant à payer pour chaque Titre d’un montant nominal de 1 000 USD valablement soumis et non valablement retiré et accepté au rachat, à l’exclusion des intérêts courus non échus.





Au total, un montant nominal agrégé de 710 342 000 USD des Titres a été accepté pour rachat (aucun Titre n’a été livré en utilisant les procédures de livraison garantie).

Société Générale prévoit de payer à la date de règlement le prix de rachat des Titres augmenté des intérêts courus non échus depuis la dernière date de paiement des intérêts jusqu'à, mais sans inclure, la date de règlement, pour les Titres valablement apportés avant l'heure d'expiration et acceptés pour rachat conformément à l'Offre. La date de règlement est prévue le 10 avril 2025 ou aux alentours.

Société Générale a l'intention d’annuler les Titres rachetés. Les Titres qui n'ont pas été valablement apportés et acceptés pour rachat conformément à l'Offre resteront en circulation. Après la date de règlement, le montant nominal des Titres en circulation sera de 539 658 000 USD.

Les termes en majuscule utilisés mais non définis autrement dans ce communiqué ont le sens qui leur est donné dans l'offre de rachat datée du 1er avril 2025 (« Offer to Purchase ») et l'avis de livraison garantie associé (l'« Avis de Livraison Garantie » et, ensemble avec Offer to Purchase , les « Documents de l'Offre »).

Les questions concernant l'Offre peuvent être adressées aux Gestionnaires de l'Offre et à l'Agent du Rachat aux coordonnées indiquées ci-dessous :

D.F. King Ltd.

Email : SGCIB@dfkingltd.com

Site Web : https://clients.dfkingltd.com/sgcib

A New York



48 Wall Street, 22nd Floor

New York, New York 10005

United States of America



Banks and Brokers, Call Collect: (212) 269 5550



All others, Call Toll-Free: (800) 848-2998 A Londres



51 Lime Street

London EC3M 7DQ

United Kingdom



Tel : +44 20 7920 9700 Société Générale



17, cours Valmy



BP 18236



92987 Paris la Défense Cedex



France



Tel : +33 (0)1 42 13 32 40



Email : liability.management@sgcib.com SG Americas Securities, LLC



245 Park Avenue



New York, New York 10167



United States







Tel : + 1 (212) 278-7631



Toll-Free : 1 (855) 881 2108

Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com

Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com

