Aramis Group - Nombre d'actions et de droits de vote au 7 avril 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 9 avril 2025

Information relative au nombre total de droits de vote et d’actions

composant le capital social au 7 avril 2025

(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Nombre total d’actions

composant le capital social Nombre total

de droits de vote (1) Nombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale (2) 82 856 671 148 939 895 148 347 623

(1) Nombre total théorique de droits de vote, calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote simple et double, y compris les actions privées de droit de vote. Sert de base de calcul aux franchissements de seuils, conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers





(2) Nombre de droits de vote exerçables, calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote (actions autodétenues notamment)





Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 110 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

