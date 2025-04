Auditeeritud majandusaasta aruanne 2024

JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE

Lugupeetud aktsionärid, head lugejad

Merkole rekordilise käibe ja kasumi toonud 2024. aasta on statistikaks saanud. Detailitäpse ülevaate numbritest ja eduka aasta tegemistest annab käesolev aruanne. Head tulemused ei ole juhus. Peatselt 35-aastaseks saav Merko on oma meisterlike töötajatega läbi aastate edukas olnud ja kasvanud selgelt rahvusvaheliseks ettevõtteks. 2024. aastal väljusime Norra turult ning jätkame tegutsemist Eestis, Lätis ja Leedus.

2024. aasta näitas ilmekalt, et sõltumata geograafilisest lähedusest, võivad meie koduturgudel valitsevad meeleolud ja turu käitumine olla diametraalselt erinevad. Samuti on võimalused ja riskid me tegutsemisriikides väga erinevad. Hea meel on tõdeda, et oleme siiani osanud leida tasakaalu riskide ja võimaluste vahel tänu oma kohalikele tugevatele ja professionaalsetele meeskondadele, kes on teinud õigeid valikuid ja otsuseid ning kvaliteetset tööd. Meie Eesti, Läti ja Leedu ettevõtetel on selge väärtus ka suuremasse Merko perekonda kuulumisest – on see siis hea nõu ja kogemuse jagamine, teiste vigadest õppimine, finantstugi, referentsidega toetamine või mitmes riigis tegutsevate klientide teenindamine.

Merko on nii tugev, kui on meie meeskonnad. Ja meie meeskonnad on tugevad. Suur tänu, head merkokad, suurepärase 2024. aasta eest! Samuti kummardus ja tänu ehitusteenuste tellijatele ja koduostjatele, kes väärtustavad meie kvaliteeti. Tänud investoritele, kes usuvad Merkosse.

Lisaks tulemustele kinnitavad 2024. aasta saavutusi erinevad tunnustused, mille oleme 2024. aastal pälvinud ettevõttena, oma rajatud ja arendatud objektidega ning meie kolleegid Eestis, Lätis ja Leedus. Jätkuvalt peame oluliseks anda oma panus ühiskonda laiemalt. Kõigest sellest saab pikemalt lugeda aruandes. Merko kuulub väheste Eesti ettevõtete sekka, kelle 2024. aasta aruanne sisaldab esmakordselt kestlikkusaruannet. Sellest tulenevalt on aruanne oluliselt mahukam, seega soovitame lugeda seda elektrooniliselt ning võimalusel vältida väljaprintimist, säästmaks väärtuslikke loodusressursse.

2025. aasta on alanud märkimisväärsete raputustega maailma poliitikas ja majanduses. Sõltuvalt arengutest ja uutest tasakaalupunktidest võib oodata ehitus- ja kinnisvaraturult kõike – nii kohatist jätkuvat vindumist kui ka mahtude taastumist ja fookuse muutumist.

Ajad on turbulentsed ning tulevikustsenaariumite ennustamine on tänamatu tegevus. Üks on kindel – Merko oma kohanemisvõime, tugeva meeskonna ja usaldusväärse bilansiga saab kenasti hakkama 2025. aastal ja ka edaspidi.



KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes

2024 2023 Müügitulu 539 049 466 304 Müüdud toodangu kulu (443 162) (401 267) Brutokasum 95 887 65 037 Turustuskulud (5 030) (4 312) Üldhalduskulud (21 908) (19 423) Muud äritulud 5 724 4 171 Muud ärikulud (2 190) (991) Ärikasum 72 483 44 482 Finantstulud 2 017 297 Finantskulud (2 950) (3 017) Kahjum investeeringutelt tütarettevõttesse (5 087) - Kasum ühisettevõtetelt 9 951 10 220 Kasum enne maksustamist 76 414 51 982 Tulumaksukulu (11 820) (6 081) Perioodi puhaskasum 64 594 45 901 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 64 668 46 048 mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (74) (147) Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 105 (41) Perioodi koondkasum 64 699 45 860 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 64 764 45 993 mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (65) (133) Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 3,65 2,60

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes

31.12.2024 31.12.2023 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 91 879 77 330 Lühiajalised deposiidid 10 000 - Nõuded ja ettemaksed 51 419 68 754 Ettemakstud tulumaks 270 2 Varud 196 521 195 435 350 089 341 521 Põhivara Ühisettevõtte aktsiad või osad 21 571 21 915 Muud aktsiad ja väärtpaberid 80 80 Muud pikaajalised laenud ja nõuded 40 196 24 490 Edasilükkunud tulumaksuvara 5 056 3 298 Kinnisvarainvesteeringud 12 606 16 823 Materiaalne põhivara 17 147 16 613 Immateriaalne põhivara 350 520 97 006 83 739 VARAD KOKKU 447 095 425 260 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 21 303 19 673 Võlad ja ettemaksed 129 786 133 898 Tulumaksukohustus 7 101 4 260 Lühiajalised eraldised 7 678 10 451 165 868 168 282 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 12 102 35 142 Edasilükkunud tulumaksukohustus 6 148 4 441 Muud pikaajalised võlad 8 719 5 495 26 969 45 078 KOHUSTUSED KOKKU 192 837 213 360 OMAKAPITAL Mittekontrolliv osalus - (155) Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital 7 929 7 929 Kohustuslik reservkapital 793 793 Realiseerimata kursivahed (41) (838) Jaotamata kasum 245 577 204 171 254 258 212 055 OMAKAPITAL KOKKU 254 258 211 900 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 447 095 425 260

ASi Merko Ehitus auditeeritud 2024. aasta majandusaasta aruanne on lisatud manusena börsiteatele ning on avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2024. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 605 inimesele ning ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 539 miljonit eurot.

