Indberetning af storaktionær

Selskabsmeddelelse 12/2025

10. april 2025





STORAKTIONÆRMEDDELELSE

På vegne af selskabet Komet Holding A/S skal det hermed i henhold til § 30 & 38 i lov om kapitalmarkeder m.v. og bekendtgørelse om storaktionærer meddeles, at Komet Holding A/S samlede aktiebeholdning i Strategic Partners A/S, efter køb af 10.349 aktier nu udgør 24,81% af aktiekapitalen og de samlede stemmerettigheder i Strategic Partners A/S.

Med venlig hilsen,

Strategic Partners A/S

Bestyrelsen

For yderligere information, kontakt:

Michael Hove, Bestyrelsesformand +45 28126609

Vedhæftet fil