RUBIS: Rubis annonce le franchissement de seuils statutaires de participation

Paris, le 11 avril 2025, 7h30

Rubis annonce avoir reçu une notification de franchissement de seuils statutaires informant la Société que, les 7 et 8 avril 2025, le Concert Molis (1) a franchi les seuils statutaires de 6 %, 7 %, 8 % et 9 % des actions ordinaires et des droits de vote de Rubis (2) et Compagnie nationale de navigation de manière autonome a franchi les seuils statutaires de 6 %, 7 %, 8 % et 9 % des actions ordinaires et de 6 %, 7 % et 8 % des droits de vote de Rubis. À compter du 8 avril 2025, la Compagnie nationale de navigation détient 9,06 % des actions ordinaires et 8,87 % des droits de vote de Rubis. Le Concert Molis détient 9,37 % des actions ordinaires et 9,18 % des droits de vote de Rubis.

Ces franchissements de seuils résultent de l'acquisition de 743 040 actions sur le marché et de 3 384 860 actions hors marché, et autant de droits de vote, de la Société pour les besoins et dans le cadre d'un contrat financier à terme que Compagnie nationale de navigation a conclu avec une banque contrepartie le 8 avril 2025 afin de financer l'acquisition desdites actions. L'opération donne lieu à une série de call et de put options avec la banque contrepartie dont l'expiration est prévue entre le 1er novembre 2027 et le 18 septembre 2028.

(1) Le Concert Molis se compose de Compagnie nationale de navigation, Patrick Molis, Jade Molis, Agathe Molis, Victoire Molis et Charles Gravatte.

(2) Sur la base du nombre d’actions ordinaires et droits de vote de Rubis publiés au 7 avril 2025.

