Date 14 April 2025

Share buyback programme – week 15

The share buyback programme runs in the period 28 January 2025 up to and including 28 May 2025, see company announcement of 28 January 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 800,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 248,800 1,185.83 295,034,069 7 April 2025 5,800 1,046.18 6,067,844 8 April 2025 6,000 1,084.95 6,509,700 9 April 2025 7,500 1,068.59 8,014,425 10 April 2025 5,500 1,144.73 6,868,380 11 April 2025 5,500 1,096.55 6,031,025 Total under the share buyback programme 279,100 1,174.33 327,756,123

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,594,142 shares under the completed and present share buyback programme(-s) corresponding to 6.0 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

