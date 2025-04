eXp Realty expandiert in die Türkei und vollzieht damit innerhalb von nur vier Wochen seine zweite globale Expansion

BELLINGHAM, Washington, April 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, das weltweit größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen und eine Kerntochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hat heute seinen offiziellen Markteintritt in der Türkei bekanntgegeben. Damit erschließt das Unternehmen seinen 26. internationalen Markt und expandiert innerhalb von weniger als einem Monat zum zweiten Mal weltweit, nachdem eXp Realty Peru im März erfolgreich gestartet ist. Dieses rasante Wachstum unterstreicht das Engagement von eXp, die Immobilienbranche durch ein skalierbares, maklerorientiertes Modell neu zu definieren, das den sich wandelnden Anforderungen von Fachleuten weltweit gerecht wird.

„Mit jedem neuen Land, in dem wir starten, beweisen wir, dass Makler überall bereit sind für ein besseres Modell – eines, das sie an erste Stelle setzt“, so Glenn Sanford, Gründer, Chairman und CEO von eXp World Holdings. „Unser Eintritt in die Türkei, nur wenige Wochen nach dem Start in Peru, spiegelt unsere Dynamik und unsere Mission wider: die weltweit am stärksten vermittlerorientierte Maklerdienstleistung anzubieten. Wir expandieren rasant – nicht nur um des Wachstums willen, sondern weil Makler weltweit nach einer besseren Möglichkeit suchen, ihr Geschäft auszubauen.“

Die strategische Lage der Türkei zwischen Europa und Asien, kombiniert mit ihrem schnell wachsenden Immobiliensektor und ihrer unternehmerisch orientierten Maklerbasis, passt hervorragend zum cloudbasierten, grenzenlosen Geschäftsmodell von eXp, das Maklern mehr Flexibilität, finanzielle Möglichkeiten und globale Verbindungen bietet.

An der Spitze von eXp Türkiye steht Yigit Portakal, ein dynamischer Leiter mit fundierten Marktkenntnissen und einer der einflussreichsten Stimmen im Immobiliensektor der Türkei. Herr Portakal ist für seine Leidenschaft, sein Engagement für die Gemeinschaft und seine agentenorientierte Denkweise bekannt und macht die globale Plattform von eXp einem landesweiten Publikum zugänglich, das bereit für Veränderungen ist.

„Dies ist ein stolzer Moment – nicht nur für mich, sondern für alle Makler in der Türkei, die auf eine bessere Lösung gewartet haben“, kommentierte Yigit Portakal, Country Leader von eXp Türkiye.

„eXp wurde für Makler entwickelt, die mehr wollen – mehr Freiheit, mehr Unterstützung, mehr Möglichkeiten. Wir bieten ein Modell, das Maklern die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln, zu verdienen und ihre Karriere selbst zu gestalten. Die Türkei ist bereit, und eXp ist es auch.“

Was eXp Realty für türkische Makler besonders macht

eXp Realty bietet Maklern in der Türkei Zugang zu einer Plattform, die traditionelle Barrieren beseitigt und ihnen die Kontrolle über ihr Geschäft gibt. Zu den Vorteilen zählen:

Ein cloudbasiertes Geschäftsmodell , das keine physischen Büros oder Franchisegebühren erfordert

, das keine physischen Büros oder Franchisegebühren erfordert Attraktive Provisionsstruktur zur Maximierung der Maklereinnahmen auf dem lokalen Markt

zur Maximierung der Maklereinnahmen auf dem lokalen Markt Einkommensbeteiligungs- und Kapitalbeteiligungsmöglichkeiten (je nach örtlicher Verfügbarkeit und Einhaltung der Vorschriften), die es Maklern ermöglichen, langfristiges Vermögen aufzubauen

(je nach örtlicher Verfügbarkeit und Einhaltung der Vorschriften), die es Maklern ermöglichen, langfristiges Vermögen aufzubauen Globales Vermittlungs- und Kooperationsnetzwerk mit fast 83.000 Maklern in 26 Ländern

mit fast 83.000 Maklern in 26 Ländern Zugang zu Live-Schulungen, Mentorenschaft und Gemeinschaft durch die virtuellen Plattformen von eXp und die globale Führung



Makler in der Türkei, die bereit sind, ihre Karriere mit einem intelligenteren, besser skalierbaren Modell aufzubauen, können mehr erfahren, indem sie exprealty.com.tr besuchen.

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (das „Unternehmen“) ist die Holdinggesellschaft von eXp Realty® und SUCCESS® Enterprises. eXp Realty ist das weltweit größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen mit fast 83.000 Maklern an 26 internationalen Standorten. Als cloudbasierte, maklerorientierte Vermittlungsplattform bietet eXp Realty Immobilienmaklern branchenführende Provisionsaufteilungen, Umsatzbeteiligungen, Beteiligungsmöglichkeiten und ein globales Netzwerk, das Makler dabei unterstützt, florierende Unternehmen aufzubauen. Weitere Informationen über eXp World Holdings, Inc. finden Sie unter: expworldholdings.com.

SUCCESS® Enterprises, verankert im SUCCESS®-Magazin, ist seit 1897 ein vertrauenswürdiger Name in der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Als Teil des eXp-Ökosystems bietet es Agenten Zugang zu wertvollen Ressourcen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihr Geschäft auszubauen und langfristigen Erfolg zu erzielen. Weitere Informationen zu SUCCESS finden Sie unter success.com.

