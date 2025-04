eXp Realty s’implante en Turquie et franchit la deuxième étape de son expansion mondiale en à peine quatre semaines

BELLINGHAM, État de Washington, 18 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, la plus grande société de courtage immobilier indépendante au monde et principale filiale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), annonce ce jour le lancement officiel de ses activités en Turquie, qui devient son 26ᵉ marché international. Il s’agit de la deuxième expansion mondiale d’eXp Realty en moins d’un mois, qui fait suite à son lancement réussi au Pérou en mars dernier. Cette rapide croissance illustre l’engagement d’eXp à redéfinir l’industrie immobilière au moyen d’un modèle évolutif axé sur les agents et répondant aux besoins modulables des professionnels du monde entier.

« À chaque nouvelle implantation territoriale, nous démontrons que partout dans le monde les agents sont prêts pour un meilleur modèle, à savoir un modèle qui fait d’eux la priorité absolue », indique Glenn Sanford, fondateur, président et PDG d’eXp World Holdings. « Notre arrivée sur le marché turc dans les quelques semaines qui ont suivi nos débuts au Pérou traduit bien l’essor que nous connaissons et reflète notre mission consistant à incarner l’agence immobilière la plus centrée sur les agents au monde. Nous nous développons rapidement, non pas en vertu du seul principe de croissance, mais parce que les agents du monde entier plaident en faveur d’une meilleure façon de développer leurs activités. » poursuit-il.

Située au carrefour de l’Europe et de l’Asie, la Turquie occupe une position stratégique. Ensemble, son secteur immobilier en forte croissance et son réseau d’agents indépendants en font un marché idéal pour le modèle d’affaires cloud et sans frontières d’eXp — un modèle conçu pour donner plus de flexibilité aux agents, mais aussi plus d’opportunités financières et de connexions à l’international.

Yigit Portakal dirige eXp Turquie. C’est un leader dynamique qui connaît bien son marché, et perçu parmi les acteurs les plus influents du secteur immobilier turc. Bien connu pour la passion qu’il met dans ses activités, son engagement en faveur du collectif et son approche centrée sur les agents, Yigit Portakal porte la plateforme mondiale d’eXp devant un public national mûr pour le changement.

« C’est un moment de fierté, et pas seulement pour moi, mais pour chacun des agents de Turquie qui attendait une meilleure façon de travailler », observe Yigit Portakal, le directeur national d’eXp Turquie.

« Le modèle d’eXp est conçu pour les agents qui en veulent plus — plus de liberté, plus d’accompagnement, plus d’options. Nous leur proposons un modèle qui leur permet de grandir au cours de leur parcours, de devenir des gagnants et de prendre le contrôle de leurs propres carrières. La Turquie est prête pour cette évolution. C’est également le cas d’eXp. », conclut-il.

Ce qui distingue eXp Realty aux yeux des agents turcs

eXp Realty leur apporte une plateforme qui leur permet de franchir les obstacles traditionnels et de prendre la main sur leurs activités. En voici les principaux avantages :

Un modèle d’entreprise en mode cloud ne nécessitant ni bureaux ni frais de franchise

ne nécessitant ni bureaux ni frais de franchise Des montants de commissionnement intéressants conçus pour maximiser les recettes des agents sur le marché local

conçus pour maximiser les recettes des agents sur le marché local Des opportunités d’acquérir des parts de revenus et des actions (sous réserve de disponibilité et de conformité locales) permettant aux agents de se constituer un patrimoine à long terme

(sous réserve de disponibilité et de conformité locales) permettant aux agents de se constituer un patrimoine à long terme Un réseau mondial de référents et des opportunités de collaboration comptant près de 83 000 agents répartis dans 26 pays

comptant près de 83 000 agents répartis dans 26 pays L’accès à des formations en direct, du mentorat et un collectif grâce aux plateformes virtuelles et au leadership mondial d’eXp



Les agents turcs souhaitant développer leur carrière à l’appui d’un modèle plus intelligent et plus évolutif peuvent en apprendre davantage en visitant le site exprealty.com.tr.

À propos d’eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), ou la « Société », est la société holding des entreprises eXp Realty® et SUCCESS® Enterprises. eXp Realty est la plus grande société de courtage immobilier indépendante au monde, et compte près de 83 000 agents dans 26 pays. Courtier cloud et axé sur les agents, eXp Realty verse des commissions de premier ordre aux agents immobiliers, partage les revenus et propose des opportunités de participation au capital et rassemble ses agents au sein d’un réseau mondial leur permettant de réussir à développer leur activité. Pour en savoir plus sur eXp World Holdings, Inc., visitez le site expworldholdings.com.

Ancrée dans le paysage grâce à la notoriété de son magazine SUCCESS®, la marque SUCCESS® Enterprises se distingue comme une référence en matière de développement personnel et professionnel depuis 1897. Elle fait partie de l’écosystème eXp et offre aux agents un accès à de précieuses ressources pour développer leurs compétences et leur activité, et réussir sur le long terme. Pour obtenir de plus amples informations sur SUCCESS, visitez le site success.com.

Dispositions dites Safe Harbor et déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act (loi sur la réforme des recours collectifs en matière de valeurs mobilières) de 1995. Elles sont fondées sur les attentes actuelles de la Société et de sa direction, mais induisent des risques et des incertitudes, connus ou non, qui pourraient exercer une nette influence sur les résultats réels. Elles se rapportent, entre autres, aux déclarations relatives à son expansion internationale, au succès de ses agents immobiliers et à la disponibilité des programmes de participation au capital. Les facteurs clés susceptibles d’entraîner un écart sensible et défavorable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives comprennent les fluctuations du marché immobilier, les évolutions dans la rétention ou le recrutement des agents, l’aptitude de la Société à se développer avec succès sur les marchés internationaux, les pressions exercées par la concurrence, les évolutions d’ordre réglementaire et d’autres risques régulièrement détaillés dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s’y limiter, les derniers rapports trimestriel et annuel déposés respectivement sous formulaires 10-Q et 10-K. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

Contact Relations médias :

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Contact Relations investisseurs :

Denise Garcia, Associée-gérante

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7c245e52-40e7-4de0-b170-dd9a5248ece1.