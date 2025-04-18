eXp Realty 进军土耳其市场，在短短四周内进行第二次全球扩张

贝灵汉，华盛顿州, April 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 是全球最大的独立房地产经纪公司，同时也是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq 代码：EXPI) 旗下的核心子公司。公司今天宣布于土耳其正式开展业务，这是其第 26 个国际市场，也是该公司继 3 月成功在秘鲁设立 eXp Realty Peru 之后的第二次全球扩张，前后相距不到一个月。 这种快速发展彰显 eXp 致力于重塑房地产行业，通过可扩展的、以经纪人为中心的模式，满足全球专业人士不断变化的需求。

eXp World Holdings 创始人、董事长兼首席执行官 Glenn Sanford 表示：“随着公司在一个又一个新国家开展业务，我们不断证明，世界各地的经纪人都已准备好迎接更为优越的经营模式——这一以他们自己为中心的模式。 我们在秘鲁开展业务仅几周后就进军土耳其，这反映了公司的发展势头和使命：提供世界上最以经纪人为中心的经纪服务。 我们正在快速扩张——不仅仅是为了扩大规模，更是因为世界各地的经纪人都希望以更好的方式来发展自身事业。”

土耳其位于欧洲和亚洲之间的战略性位置，加上其快速发展的房地产行业和创业经纪人基础，使其能够完美契合 eXp 基于云端的无边界商业模式——该模式旨在为经纪人提供更大的灵活性、更多盈利机会，并进一步拓展其全球人脉。

eXp 土耳其分公司的领导者 Yigit Portakal 充满活力，走在行业前沿，拥有深厚的市场知识，是土耳其房地产领域最具影响力的人物之一。 Yigit 以其热情、社群参与度和以经纪人为中心的思维方式而闻名，他将把 eXp 的全球平台带给准备好迎接变革的全国受众。

eXp Türkiye 的国家业务负责人 Yigit Portakal 表示：“这是一个值得骄傲的时刻——不仅对我而言，对每一位一直在等待更佳模式的土耳其经纪人而言，都是如此。

eXp 是为那些想要更多自由、支持和可能性的经纪人而设的。 我们正在推出一种更为优越的模式，让经纪人能够在自己的职业生涯中发展、盈利，成为业界领航者。 土耳其和 eXp 均已准备就绪。”

对土耳其经纪人而言，eXp Realty 的独特之处

eXp Realty 为土耳其经纪人提供了一个平台，可以消除传统障碍，让他们掌控自己的业务。 其优势包括：

基于云端的商业模式 ，无需实体办公室或特许经营费用

，无需实体办公室或特许经营费用 具有吸引力的佣金结构 旨在最大限度地提高经纪人在本地市场的收入

旨在最大限度地提高经纪人在本地市场的收入 收入分成和股权机会 (取决于当地可用性和合规性)，让经纪人能够累积长期财富

(取决于当地可用性和合规性)，让经纪人能够累积长期财富 全球推荐和协作网络 遍布 26 个国家，涉及近 83,000 名经纪人

遍布 26 个国家，涉及近 83,000 名经纪人 通过 eXp 的虚拟平台和全球领导层获得现场培训、指导和社群支持



土耳其的经纪人如果准备好通过更明智、更具可扩展性的模式来建立自己的事业，可以访问 exprealty.com.tr，了解更多信息。

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq 代码：EXPI) (简称“公司”) 是 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。 eXp Realty 是全球最大的独立房地产经纪公司，在国际上 26 个地区有近 83,000 名经纪人。 作为一家基于云模式、以经纪人为中心的经纪公司，eXp Realty 为房地产经纪人提供业内领先的佣金分成、收入分成、股权机会和全球网络，帮助经纪人打造蓬勃发展的业务。 如需了解有关 eXp World Holdings, Inc. 的更多信息，请访问： expworldholdings.com。

SUCCESS® Enterprises 成立于 1897 年，以SUCCESS® 杂志为依托，是个人和专业发展领域深受信赖的品牌。 作为 eXp 生态系统的一部分，它为经纪人提供了宝贵的资源，帮助他们提高技能、发展业务，取得长久成功。 如需了解有关 SUCCESS 的更多信息，请访问： success.com。

安全港声明和前瞻性陈述

本新闻稿包含根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》中规定的前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述反映了公司及其管理层的当前预期，涉及已知和未知的风险以及不确定性，可能导致实际结果出现重大差异。 此类前瞻性陈述包括但不限于有关国际扩张、代理商个人成功以及股权计划可用性的陈述。 可能导致实际结果与前瞻性陈述中的表述存在重大不利差异的重要因素包括：房地产市场波动、代理商留用或招募上的变化、公司成功拓展国际市场的能力、竞争压力、监管变化以及公司向美国证券交易委员会提交的文件（包括但不限于最近提交的 10-Q 季度报告表和 10-K 年度报告表）中不时详述的其他风险。 除非法律要求，否则我们没有任何义务更新此类前瞻性陈述。

媒体关系联系方式：

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

投资者关系联系人：

Denise Garcia，管理合伙人

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

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