eXp Realty 進軍土耳其市場，在短短四週內進行第二次全球擴張

貝靈漢，華盛頓州, April 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 是全球最具規模的獨立房地產經紀商以及 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq 代碼：EXPI) 旗下的核心附屬公司，今天宣布於土耳其正式開展業務，這是其第 26 個海外市場，亦是該公司繼 3 月成功在秘魯設立 eXp Realty Peru 之後的第二次全球擴張，相距不到一個月。 這種快速發展彰顯 eXp 致力重塑房地產行業，透過以經紀人為中心的可擴展模式，滿足全球專業人士不斷變化的需求。

eXp World Holdings 創辦人、主席兼行政總裁 Glenn Sanford 表示：「隨著公司每次在一個新國家開展業務，我們不斷證明，世界各地的經紀人都已準備好迎接更佳模式——以經紀人為中心。 我們在秘魯開展業務僅幾週後就進軍土耳其，這反映了公司的發展動力和使命：提供世上最以經紀人為中心的經紀服務。 我們正在快速擴張——不僅是為了擴大規模，而且因為世界各地的經紀人都希望以更好的方式來發展事業。」

土耳其位於歐洲和亞洲之間的策略性位置，加上其快速發展的房地產行業和創業經紀人基礎，所以能夠完美切合 eXp 基於雲端的無邊界商業模式——該模式旨在為經紀人提供更多靈活安排、提升盈利機會及拓展全球人脈。

eXp Türkiye 的領導者 Yigit Portakal 充滿活力，引領業界，擁有深厚的市場知識，是土耳其房地產領域最具影響力的人物之一。 Yigit 以其熱情、社群參與度和以經紀人為中心的思維而聞名，他將 eXp 的全球平台帶給準備好迎接變革的全國受眾。

eXp Türkiye 的國家業務負責人 Yigit Portakal 表示：「這是一個值得驕傲的時刻——不僅對我而言，對每位一直在等待更佳模式的土耳其經紀人而言，都是如此。

eXp 是為那些想要更多自由、支援和可能性的經紀人而設的。 我們正在推出一種模式，讓經紀人能夠在自己的職業生涯中發展、盈利並引領業界。 土耳其和 eXp 均已準備就緒。」

對土耳其經紀人而言，eXp Realty 的獨特之處

eXp Realty 為土耳其經紀人提供一個平台，可以消除傳統障礙，讓他們掌控自己的業務。 當中包括：

基於雲端的商業模式 ，無需實體辦事處或特許經營費用

，無需實體辦事處或特許經營費用 具有吸引力的佣金結構 旨在儘可能提高經紀人在本地市場的收入

旨在儘可能提高經紀人在本地市場的收入 收入分紅和股權機會 (取決於當地的可用性和合規性)，讓經紀人能夠累積長期財富

(取決於當地的可用性和合規性)，讓經紀人能夠累積長期財富 全球推薦和協作網絡 遍佈 26 個國家，涉及近 83,000 名經紀人

遍佈 26 個國家，涉及近 83,000 名經紀人 透過 eXp 的虛擬平台和全球領導層獲得現場培訓、指導和社群支援



土耳其的經紀人如果準備好透過更明智、更具可擴展性的模式來建立自己的事業，可以瀏覽 exprealty.com.tr，以了解更多資訊。

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq 代碼：EXPI) (簡稱該「公司」) 是 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。 eXp Realty 為全球最具規模的獨立房地產經紀商，業務遍及 26 個海外地點，擁有近 83,000 名物業經紀人。 eXp Realty 是以雲端為基礎、以物業經紀人為核心的經紀商，為房地產物業經紀人提供領先業界的傭金分拆制度、收益共享、持有股權的機會，乃至讓物業經紀人業務茁壯發展的環球網絡。 如需了解更多關於 eXp World Holdings, Inc. 的資訊，請瀏覽：expworldholdings.com。

SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年，獲得SUCCESS® 雜誌的支持，是個人和專業發展界別中深受信賴的品牌。 同時作為 eXp 生態系統的一部分，為物業經紀人提供寶貴的資源，讓他們得以提升技能、發展業務，並取得長遠的成功。 如需了解更多關於 SUCCESS 的資訊，請瀏覽 success.com。

安全港聲明與前瞻性陳述

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》中所界定的前瞻性陳述。 此等陳述反映出公司及其管理層的當前預期，但涉及對實際結果可能會構成重大影響的已知及未知風險和不明朗因素。 這些陳述包括但不限於與海外擴張、個別物業代理的成功，以及是否提供擁有股權計劃的相關陳述。 某些重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述所述存在重大不利差異，包括：房地產市場的波動、物業代理在留任或招募上的變動、公司成功於海外市場擴展業務的能力、競爭壓力、監管條例的轉變，以及公司向證券交易委員會提交的文件（包括但不限於最近提交 10-Q 表格的季度報告及 10-K 表格的年度報告）中不時詳述的其他風險。 除法律要求外，公司對於此等陳述的更新概不承擔任何責任。

媒體關係聯絡方式：

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

投資者關係聯絡人：

Denise Garcia，管理合夥人

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

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