Date 22 April 2025

Share buyback programme – week 16

The share buyback programme runs in the period 28 January 2025 up to and including 28 May 2025, see company announcement of 28 January 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 800,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 279,100 1,174.33 327,756,123 14 April 2025 5,000 1,135.67 5,678,350 15 April 2025 5,000 1,159.83 5,799,150 16 April 2025 5,000 1,160.70 5,803,500 17 April 2025 - - - 18 April 2025 - - - Total under the share buyback programme 294,100 1,173.20 345,037,123

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,609,142 shares under the completed and present share buyback programme(-s) corresponding to 6.03 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET 16 1130 XCSE 20250414 9:00:44.676000 17 1130 XCSE 20250414 9:02:44.396000 8 1130 XCSE 20250414 9:02:44.396000 25 1130 XCSE 20250414 9:07:00.364000 25 1132 XCSE 20250414 9:15:38.622000 8 1132 XCSE 20250414 9:15:38.622000 14 1131 XCSE 20250414 9:19:33.935000 18 1131 XCSE 20250414 9:19:33.946000 60 1131 XCSE 20250414 9:22:50.561000 17 1131 XCSE 20250414 9:22:59.785000 2 1130 XCSE 20250414 9:23:35.922000 9 1138 XCSE 20250414 9:33:18.176000 33 1136 XCSE 20250414 9:33:35.065000 25 1134 XCSE 20250414 9:34:50.353000 17 1132 XCSE 20250414 9:35:30.825000 9 1131 XCSE 20250414 9:35:59.780000 9 1129 XCSE 20250414 9:37:38.340000 18 1137 XCSE 20250414 9:47:34.051000 17 1136 XCSE 20250414 9:48:00.149000 17 1138 XCSE 20250414 9:53:23.243000 17 1136 XCSE 20250414 9:54:39.191000 8 1136 XCSE 20250414 9:54:39.191000 25 1135 XCSE 20250414 9:55:17.663000 35 1136 XCSE 20250414 10:04:46.440000 18 1135 XCSE 20250414 10:07:09.701000 8 1135 XCSE 20250414 10:07:09.701000 9 1134 XCSE 20250414 10:07:53.928000 9 1133 XCSE 20250414 10:09:14.466000 2 1128 XCSE 20250414 10:11:59.832000 7 1128 XCSE 20250414 10:11:59.832000 17 1129 XCSE 20250414 10:23:42.851000 18 1131 XCSE 20250414 10:31:14.852000 18 1131 XCSE 20250414 10:31:28.491000 17 1129 XCSE 20250414 10:33:55.068000 9 1129 XCSE 20250414 10:33:55.068000 25 1129 XCSE 20250414 10:34:14.132000 9 1128 XCSE 20250414 10:36:06.739000 25 1128 XCSE 20250414 10:46:23.255000 9 1127 XCSE 20250414 10:51:00.589000 17 1126 XCSE 20250414 10:56:33.896000 17 1128 XCSE 20250414 11:05:15.239000 9 1128 XCSE 20250414 11:18:06.155000 8 1128 XCSE 20250414 11:18:06.155000 5 1128 XCSE 20250414 11:18:06.155000 3 1128 XCSE 20250414 11:18:06.155000 17 1128 XCSE 20250414 11:19:09.060000 7 1128 XCSE 20250414 11:19:09.060000 1 1126 XCSE 20250414 11:29:18.484000 17 1128 XCSE 20250414 11:33:52.909000 9 1127 XCSE 20250414 11:33:53.694000 9 1127 XCSE 20250414 11:39:39.626000 9 1127 XCSE 20250414 11:39:39.626000 9 1128 XCSE 20250414 11:47:06.176000 9 1128 XCSE 20250414 11:49:41.909000 9 1128 XCSE 20250414 11:51:48.175000 18 1127 XCSE 20250414 11:52:03.109000 8 1127 XCSE 20250414 11:54:32.967000 14 1129 XCSE 20250414 12:01:55.764000 25 1129 XCSE 20250414 12:08:07.462000 9 1129 XCSE 20250414 12:08:07.462000 8 1129 XCSE 20250414 12:08:07.462000 1 1129 XCSE 20250414 12:11:43.018000 8 1129 XCSE 20250414 12:11:43.018000 19 1128 XCSE 20250414 12:12:57.326000 17 1128 XCSE 20250414 12:15:19.183000 1 1127 XCSE 20250414 12:20:44.494058 1 1127 XCSE 20250414 12:20:44.494078 43 1127 XCSE 20250414 12:21:03.382377 41 1127 XCSE 20250414 12:26:04.107000 8 1127 XCSE 20250414 12:26:04.107000 9 1127 XCSE 20250414 12:26:04.107000 8 1127 XCSE 20250414 12:26:04.107000 8 1127 XCSE 20250414 12:26:04.107000 16 1127 XCSE 20250414 12:26:04.107000 455 1127 XCSE 20250414 12:26:04.107078 33 1127 XCSE 20250414 12:28:42.756000 35 1126 XCSE 20250414 12:29:14.231000 26 1133 XCSE 20250414 12:53:34.513000 26 1133 XCSE 20250414 13:01:16.339000 10 1134 XCSE 20250414 13:13:37.470000 15 1134 XCSE 20250414 13:13:37.470000 17 1133 XCSE 20250414 13:15:10.320000 17 1133 XCSE 20250414 13:17:34.983000 35 1133 XCSE 20250414 13:21:41.527000 30 1132 XCSE 20250414 13:21:50.155000 4 1132 XCSE 20250414 13:22:11.714000 22 1132 XCSE 20250414 13:22:11.714000 5 1133 XCSE 20250414 13:30:45.653000 21 1133 XCSE 20250414 13:30:45.653000 17 1134 XCSE 20250414 14:00:19.899000 18 1133 XCSE 20250414 14:00:34.072000 9 1133 XCSE 20250414 14:00:47.190000 9 1133 XCSE 20250414 14:04:05.035000 2 1133 XCSE 20250414 14:04:05.035000 1 1133 XCSE 20250414 14:05:44.814000 17 1135 XCSE 20250414 14:24:29.462000 17 1135 XCSE 20250414 14:28:55.020000 9 1135 XCSE 20250414 14:28:55.020000 26 1138 XCSE 20250414 14:48:18.246000 5 1138 XCSE 20250414 15:00:33.311000 33 1139 XCSE 20250414 15:04:13.312000 27 1140 XCSE 20250414 15:12:46.111000 7 1140 XCSE 20250414 15:12:46.111000 8 1140 XCSE 20250414 15:12:46.111000 7 1140 XCSE 20250414 15:12:46.111000 5 1140 XCSE 20250414 15:12:46.111000 20 1139 XCSE 20250414 15:15:03.102000 25 1140 XCSE 20250414 15:15:32.315000 12 1140 XCSE 20250414 15:18:25.949000 2 1141 XCSE 20250414 15:23:31.069000 2 1141 XCSE 20250414 15:23:31.069000 15 1141 XCSE 20250414 15:24:56.745000 20 1140 XCSE 20250414 15:30:27.907000 21 1140 XCSE 20250414 15:30:44.864000 20 1140 XCSE 20250414 15:30:44.864000 30 1140 XCSE 20250414 15:31:46.676000 35 1139 XCSE 20250414 15:32:45.824000 8 1139 XCSE 20250414 15:32:45.824000 35 1138 XCSE 20250414 15:32:45.839000 17 1139 XCSE 20250414 15:40:02.683000 8 1139 XCSE 20250414 15:40:02.683000 18 1138 XCSE 20250414 15:40:03.553000 35 1136 XCSE 20250414 15:46:56.213000 9 1136 XCSE 20250414 15:46:56.213000 17 1135 XCSE 20250414 15:46:57.169000 8 1135 XCSE 20250414 15:46:57.169000 33 1138 XCSE 20250414 15:54:21.781000 26 1137 XCSE 20250414 15:54:21.801000 26 1138 XCSE 20250414 15:56:17.158000 9 1138 XCSE 20250414 15:56:17.158000 25 1137 XCSE 20250414 15:56:38.462000 100 1138 XCSE 20250414 16:12:02.560520 100 1138 XCSE 20250414 16:12:02.560596 100 1138 XCSE 20250414 16:12:02.560631 40 1138 XCSE 20250414 16:12:02.566727 60 1138 XCSE 20250414 16:12:02.566749 100 1138 XCSE 20250414 16:12:02.566909 31 1138 XCSE 20250414 16:12:02.566909 100 1138 XCSE 20250414 16:12:02.566967 100 1138 XCSE 20250414 16:12:02.567091 31 1138 XCSE 20250414 16:12:02.567091 28 1138 XCSE 20250414 16:12:02.567130 21 1140 XCSE 20250414 16:32:34.530782 1679 1140 XCSE 20250414 16:40:21.571322 1 1155 XCSE 20250415 9:02:34.685000 3 1155 XCSE 20250415 9:02:34.685000 9 1155 XCSE 20250415 9:02:34.685000 29 1151 XCSE 20250415 9:02:34.731000 29 1155 XCSE 20250415 9:10:01.163000 10 1161 XCSE 20250415 9:23:44.058000 10 1161 XCSE 20250415 9:23:44.058000 3 1161 XCSE 20250415 9:23:44.058000 9 1161 XCSE 20250415 9:23:44.059000 9 1161 XCSE 20250415 9:23:44.059000 7 1161 XCSE 20250415 9:23:44.077000 11 1161 XCSE 20250415 9:24:55.280000 33 1162 XCSE 20250415 9:25:08.498000 12 1162 XCSE 20250415 9:25:08.498000 13 1163 XCSE 20250415 9:26:14.917000 16 1163 XCSE 20250415 9:26:14.928000 16 1163 XCSE 20250415 9:26:14.933000 39 1162 XCSE 20250415 9:26:14.950000 16 1162 XCSE 20250415 9:26:14.963000 16 1162 XCSE 20250415 9:26:14.967000 30 1162 XCSE 20250415 9:28:01.153000 45 1162 XCSE 20250415 9:28:01.155000 14 1162 XCSE 20250415 9:28:01.160000 14 1162 XCSE 20250415 9:28:01.165000 23 1162 XCSE 20250415 9:28:01.179000 28 1161 XCSE 20250415 9:28:01.179000 28 1160 XCSE 20250415 9:28:36.260000 4 1158 XCSE 20250415 9:28:38.480000 24 1158 XCSE 20250415 9:28:38.480000 15 1157 XCSE 20250415 9:28:38.546000 19 1158 XCSE 20250415 9:35:04.108000 2 1163 XCSE 20250415 9:41:09.655000 9 1163 XCSE 20250415 9:41:09.655000 9 1163 XCSE 20250415 9:41:09.662000 11 1163 XCSE 20250415 9:41:09.662000 17 1163 XCSE 20250415 9:41:09.666000 3 1163 XCSE 20250415 9:41:59.828000 7 1163 XCSE 20250415 9:41:59.828000 4 1163 XCSE 20250415 9:42:51.829000 6 1163 XCSE 20250415 9:42:51.829000 37 1163 XCSE 20250415 9:47:52.222000 9 1165 XCSE 20250415 9:50:41.723000 11 1165 XCSE 20250415 9:50:41.723000 11 1165 XCSE 20250415 9:50:41.723000 11 1165 XCSE 20250415 9:50:41.724000 4 1165 XCSE 20250415 9:50:41.724000 10 1165 XCSE 20250415 9:51:28.835000 7 1165 XCSE 20250415 9:52:27.828000 3 1165 XCSE 20250415 9:52:27.828000 7 1165 XCSE 20250415 9:53:39.491000 3 1165 XCSE 20250415 9:53:39.491000 42 1165 XCSE 20250415 9:58:35.992000 10 1165 XCSE 20250415 9:59:32.829000 54 1163 XCSE 20250415 10:00:10.778000 28 1163 XCSE 20250415 10:00:10.778000 69 1162 XCSE 20250415 10:00:11.173000 9 1162 XCSE 20250415 10:00:11.173000 19 1162 XCSE 20250415 10:00:11.192000 20 1157 XCSE 20250415 10:04:12.545000 39 1159 XCSE 20250415 10:19:02.264000 28 1158 XCSE 20250415 10:25:58.197000 1 1160 XCSE 20250415 10:29:37.357000 10 1160 XCSE 20250415 10:29:37.357000 19 1160 XCSE 20250415 10:30:00.533000 19 1159 XCSE 20250415 10:33:43.244000 7 1160 XCSE 20250415 10:40:16.527000 16 1160 XCSE 20250415 10:40:16.527000 10 1160 XCSE 20250415 10:40:16.527000 10 1160 XCSE 20250415 10:40:16.527000 10 1160 XCSE 20250415 10:40:16.616000 19 1159 XCSE 20250415 10:40:33.168000 19 1159 XCSE 20250415 10:51:58.263000 9 1159 XCSE 20250415 10:51:58.263000 7 1162 XCSE 20250415 10:54:54.933000 9 1162 XCSE 20250415 10:54:54.933000 29 1162 XCSE 20250415 10:54:54.933000 15 1162 XCSE 20250415 10:54:54.933000 10 1162 XCSE 20250415 10:54:54.934000 9 1162 XCSE 20250415 10:54:54.934000 10 1162 XCSE 20250415 10:54:55.436000 5 1162 XCSE 20250415 10:55:43.829000 5 1162 XCSE 20250415 10:55:43.829000 10 1162 XCSE 20250415 10:56:54.829000 1 1162 XCSE 20250415 10:58:19.828000 9 1162 XCSE 20250415 10:58:19.828000 10 1162 XCSE 20250415 10:59:58.828000 1 1162 XCSE 20250415 11:01:19.828000 2 1162 XCSE 20250415 11:01:19.828000 7 1162 XCSE 20250415 11:01:19.828000 3 1162 XCSE 20250415 11:02:46.828000 7 1162 XCSE 20250415 11:02:46.828000 19 1160 XCSE 20250415 11:03:03.683000 20 1159 XCSE 20250415 11:17:22.777000 9 1159 XCSE 20250415 11:17:22.777000 30 1159 XCSE 20250415 11:17:22.802000 6 1158 XCSE 20250415 11:21:22.434000 4 1158 XCSE 20250415 11:21:45.218000 6 1158 XCSE 20250415 11:21:45.218000 10 1158 XCSE 20250415 11:21:45.218000 13 1158 XCSE 20250415 11:22:40.738000 3 1158 XCSE 20250415 11:22:40.738000 2 1158 XCSE 20250415 11:22:41.566000 5 1159 XCSE 20250415 11:22:43.394000 19 1158 XCSE 20250415 11:23:33.101000 28 1160 XCSE 20250415 11:33:12.153000 3 1158 XCSE 20250415 11:34:04.856000 1 1160 XCSE 20250415 11:43:02.256000 4 1160 XCSE 20250415 11:43:02.256000 10 1160 XCSE 20250415 11:43:02.256000 9 1160 XCSE 20250415 11:43:02.256000 10 1160 XCSE 20250415 11:43:02.355000 4 1160 XCSE 20250415 11:43:02.355000 30 1160 XCSE 20250415 11:43:02.355000 9 1160 XCSE 20250415 11:43:02.356000 11 1160 XCSE 20250415 11:43:07.289000 19 1158 XCSE 20250415 11:43:51.117000 19 1158 XCSE 20250415 11:46:04.140000 19 1157 XCSE 20250415 11:47:39.015000 10 1159 XCSE 20250415 11:48:06.279000 10 1159 XCSE 20250415 11:48:06.279000 8 1160 XCSE 20250415 11:48:07.360000 9 1160 XCSE 20250415 11:48:07.360000 10 1160 XCSE 20250415 11:48:07.695000 8 1160 XCSE 20250415 11:48:07.695000 10 1160 XCSE 20250415 11:48:26.829000 1 1160 XCSE 20250415 11:48:47.370000 3 1160 XCSE 20250415 11:48:47.370000 6 1160 XCSE 20250415 11:48:47.370000 9 1160 XCSE 20250415 11:49:18.093000 1 1160 XCSE 20250415 11:49:18.093000 9 1160 XCSE 20250415 11:50:25.829000 1 1160 XCSE 20250415 11:50:25.829000 9 1160 XCSE 20250415 11:51:45.118000 1 1160 XCSE 20250415 11:51:45.118000 7 1160 XCSE 20250415 11:52:59.834000 3 1160 XCSE 20250415 11:52:59.834000 8 1160 XCSE 20250415 11:54:17.829000 1 1160 XCSE 20250415 11:54:17.829000 1 1160 XCSE 20250415 11:54:17.829000 10 1160 XCSE 20250415 11:55:39.828000 10 1159 XCSE 20250415 12:01:09.102000 9 1159 XCSE 20250415 12:01:09.102000 16 1159 XCSE 20250415 12:01:09.144000 5 1159 XCSE 20250415 12:01:09.144000 3 1159 XCSE 20250415 12:01:37.998000 7 1159 XCSE 20250415 12:01:37.998000 4 1159 XCSE 20250415 12:02:07.828000 6 1159 XCSE 20250415 12:02:07.828000 19 1158 XCSE 20250415 12:06:05.130000 12 1161 XCSE 20250415 12:18:58.281000 2 1161 XCSE 20250415 12:18:58.281000 9 1161 XCSE 20250415 12:18:58.281000 4 1161 XCSE 20250415 12:18:58.281000 10 1161 XCSE 20250415 12:18:58.302000 35 1161 XCSE 20250415 12:18:58.302000 11 1161 XCSE 20250415 12:18:58.302000 2 1161 XCSE 20250415 12:19:21.832000 4 1161 XCSE 20250415 12:19:21.832000 2 1161 XCSE 20250415 12:19:40.114000 8 1161 XCSE 20250415 12:19:40.114000 2 1161 XCSE 20250415 12:20:27.534000 19 1160 XCSE 20250415 12:20:39.608000 8 1161 XCSE 20250415 12:32:19.735000 14 1161 XCSE 20250415 12:32:19.735000 20 1160 XCSE 20250415 12:33:19.113000 19 1159 XCSE 20250415 12:34:06.014000 1 1160 XCSE 20250415 12:37:45.259000 11 1160 XCSE 20250415 12:37:45.259000 3 1160 XCSE 20250415 12:37:45.259000 29 1160 XCSE 20250415 12:37:45.259000 4 1160 XCSE 20250415 12:38:28.829000 6 1160 XCSE 20250415 12:38:28.829000 10 1160 XCSE 20250415 12:39:59.828000 3 1160 XCSE 20250415 12:41:55.828000 1 1160 XCSE 20250415 12:41:55.828000 6 1160 XCSE 20250415 12:41:55.828000 3 1160 XCSE 20250415 12:44:18.829000 7 1160 XCSE 20250415 12:44:18.829000 3 1160 XCSE 20250415 12:46:00.829000 3 1160 XCSE 20250415 12:46:00.829000 4 1160 XCSE 20250415 12:46:00.829000 6 1160 XCSE 20250415 12:48:19.247000 2 1160 XCSE 20250415 12:48:19.247000 1 1160 XCSE 20250415 12:48:19.247000 1 1160 XCSE 20250415 12:48:19.247000 10 1160 XCSE 20250415 12:50:25.831000 10 1160 XCSE 20250415 12:52:11.508000 10 1160 XCSE 20250415 12:53:55.828000 8 1160 XCSE 20250415 12:55:38.828000 2 1160 XCSE 20250415 12:55:38.828000 19 1159 XCSE 20250415 12:56:50.471000 29 1160 XCSE 20250415 13:01:09.350000 19 1159 XCSE 20250415 13:07:54.103000 19 1158 XCSE 20250415 13:07:55.888000 8 1159 XCSE 20250415 13:10:31.006000 10 1158 XCSE 20250415 13:37:40.112000 10 1158 XCSE 20250415 13:37:40.112000 10 1158 XCSE 20250415 13:37:40.112000 28 1157 XCSE 20250415 13:38:00.202000 10 1157 XCSE 20250415 13:47:43.346000 5 1157 XCSE 20250415 13:47:43.346000 9 1157 XCSE 20250415 13:47:43.346000 1 1157 XCSE 20250415 13:47:47.134000 3 1157 XCSE 20250415 13:47:47.134000 9 1157 XCSE 20250415 13:47:47.134000 9 1157 XCSE 20250415 13:47:47.134000 9 1157 XCSE 20250415 13:47:47.695000 9 1157 XCSE 20250415 13:47:47.695000 10 1157 XCSE 20250415 13:47:49.019000 29 1156 XCSE 20250415 13:47:53.416000 7 1155 XCSE 20250415 13:47:59.264000 29 1155 XCSE 20250415 13:55:49.517000 19 1154 XCSE 20250415 13:59:00.606000 20 1153 XCSE 20250415 13:59:04.097000 19 1152 XCSE 20250415 14:15:55.998000 28 1152 XCSE 20250415 14:21:44.100000 9 1153 XCSE 20250415 14:24:43.900000 1 1153 XCSE 20250415 14:24:43.900000 31 1153 XCSE 20250415 14:24:43.900000 4 1153 XCSE 20250415 14:24:43.900000 19 1153 XCSE 20250415 14:26:57.594000 3 1153 XCSE 20250415 14:26:57.596000 16 1153 XCSE 20250415 14:26:57.596000 9 1153 XCSE 20250415 14:26:57.638000 10 1153 XCSE 20250415 14:26:57.638000 3 1153 XCSE 20250415 14:26:57.664000 2 1153 XCSE 20250415 14:26:57.664000 7 1156 XCSE 20250415 14:47:48.931000 4 1156 XCSE 20250415 14:47:48.931000 30 1156 XCSE 20250415 14:47:48.931000 9 1156 XCSE 20250415 14:47:48.951000 35 1156 XCSE 20250415 14:47:48.951000 11 1156 XCSE 20250415 14:47:48.951000 9 1156 XCSE 20250415 14:47:49.126000 10 1156 XCSE 20250415 14:47:49.126000 10 1156 XCSE 20250415 14:47:49.126000 25 1156 XCSE 20250415 14:47:55.872000 10 1157 XCSE 20250415 14:48:12.711000 10 1157 XCSE 20250415 14:48:12.711000 19 1156 XCSE 20250415 14:48:29.104000 28 1158 XCSE 20250415 14:56:15.207000 28 1158 XCSE 20250415 14:56:15.225000 10 1158 XCSE 20250415 15:04:24.020000 28 1157 XCSE 20250415 15:06:37.103000 10 1158 XCSE 20250415 15:06:37.205000 19 1159 XCSE 20250415 15:24:23.795000 6 1160 XCSE 20250415 15:24:23.963000 8 1160 XCSE 20250415 15:24:23.963000 11 1160 XCSE 20250415 15:24:23.963000 9 1160 XCSE 20250415 15:24:23.963000 2 1160 XCSE 20250415 15:24:23.963000 4 1159 XCSE 20250415 15:25:24.291000 16 1159 XCSE 20250415 15:25:24.291000 19 1158 XCSE 20250415 15:27:06.808000 20 1157 XCSE 20250415 15:31:30.393000 18 1157 XCSE 20250415 15:34:06.187000 1 1157 XCSE 20250415 15:36:09.392000 8 1157 XCSE 20250415 15:36:09.392000 29 1159 XCSE 20250415 15:41:14.105000 19 1159 XCSE 20250415 15:48:31.759000 10 1161 XCSE 20250415 15:50:43.506000 11 1161 XCSE 20250415 15:50:43.506000 11 1161 XCSE 20250415 15:50:43.506000 10 1161 XCSE 20250415 15:50:43.506000 4 1161 XCSE 20250415 15:50:43.506000 9 1161 XCSE 20250415 15:50:43.506000 8 1161 XCSE 20250415 15:50:43.506000 16 1161 XCSE 20250415 15:50:43.506000 10 1161 XCSE 20250415 15:50:43.518000 9 1161 XCSE 20250415 15:50:43.518000 10 1161 XCSE 20250415 15:50:43.604000 9 1161 XCSE 20250415 15:50:43.637000 12 1161 XCSE 20250415 15:50:47.498000 9 1161 XCSE 20250415 15:50:47.524000 28 1160 XCSE 20250415 15:53:07.110000 2 1160 XCSE 20250415 16:01:37.691000 28 1159 XCSE 20250415 16:07:12.371000 9 1159 XCSE 20250415 16:07:12.371000 10 1160 XCSE 20250415 16:07:12.473000 29 1159 XCSE 20250415 16:07:21.532000 11 1160 XCSE 20250415 16:07:21.664000 12 1160 XCSE 20250415 16:07:21.664000 40 1159 XCSE 20250415 16:07:21.785000 11 1161 XCSE 20250415 16:08:16.346000 11 1161 XCSE 20250415 16:08:16.346000 12 1161 XCSE 20250415 16:08:16.551000 6 1161 XCSE 20250415 16:08:51.039000 19 1161 XCSE 20250415 16:17:30.300000 19 1160 XCSE 20250415 16:17:30.651000 20 1159 XCSE 20250415 16:17:33.814000 20 1158 XCSE 20250415 16:17:35.105000 19 1158 XCSE 20250415 16:17:35.129000 6 1158 XCSE 20250415 16:17:35.133000 12 1158 XCSE 20250415 16:17:35.133000 15 1159 XCSE 20250415 16:17:35.160000 4 1159 XCSE 20250415 16:17:35.160000 14 1159 XCSE 20250415 16:17:35.193000 4 1159 XCSE 20250415 16:17:35.548000 4 1159 XCSE 20250415 16:17:36.677000 2 1159 XCSE 20250415 16:17:37.246000 2 1159 XCSE 20250415 16:17:42.135000 19 1158 XCSE 20250415 16:17:42.710000 20 1157 XCSE 20250415 16:18:00.102000 9 1157 XCSE 20250415 16:18:00.102000 28 1156 XCSE 20250415 16:19:03.230000 28 1155 XCSE 20250415 16:20:18.272000 9 1155 XCSE 20250415 16:20:18.272000 12 1155 XCSE 20250415 16:20:18.399000 15 1155 XCSE 20250415 16:20:18.399000 11 1155 XCSE 20250415 16:20:18.399000 12 1155 XCSE 20250415 16:20:18.399000 3 1155 XCSE 20250415 16:20:18.419000 12 1156 XCSE 20250415 16:20:45.193000 11 1156 XCSE 20250415 16:20:45.193000 29 1158 XCSE 20250415 16:25:57.145000 28 1159 XCSE 20250415 16:29:54.407000 1 1161 XCSE 20250415 16:32:57.353000 10 1161 XCSE 20250415 16:32:57.353000 12 1161 XCSE 20250415 16:32:57.353000 10 1161 XCSE 20250415 16:32:57.373000 11 1161 XCSE 20250415 16:32:57.373000 11 1162 XCSE 20250415 16:32:57.394000 80 1162 XCSE 20250415 16:32:57.394000 14 1163 XCSE 20250415 16:32:57.418000 9 1163 XCSE 20250415 16:32:57.418000 11 1163 XCSE 20250415 16:32:57.418000 96 1163 XCSE 20250415 16:32:57.418000 15 1163 XCSE 20250415 16:32:57.418000 13 1163 XCSE 20250415 16:32:57.423000 31 1163 XCSE 20250415 16:32:57.423000 31 1163 XCSE 20250415 16:32:57.427000 16 1163 XCSE 20250415 16:32:57.431000 16 1163 XCSE 20250415 16:32:57.435000 16 1163 XCSE 20250415 16:32:57.440000 13 1164 XCSE 20250415 16:32:57.463000 9 1164 XCSE 20250415 16:32:57.463000 9 1164 XCSE 20250415 16:32:57.463000 52 1164 XCSE 20250415 16:32:57.463000 31 1164 XCSE 20250415 16:32:57.463000 16 1164 XCSE 20250415 16:32:57.471000 13 1164 XCSE 20250415 16:32:57.474000 16 1164 XCSE 20250415 16:32:57.481000 38 1162 XCSE 20250415 16:32:57.594000 39 1161 XCSE 20250415 16:33:01.109000 12 1162 XCSE 20250415 16:34:31.157000 10 1162 XCSE 20250415 16:34:31.157000 10 1162 XCSE 20250415 16:34:31.157000 11 1162 XCSE 20250415 16:34:31.178000 13 1162 XCSE 20250415 16:34:31.178000 2 1162 XCSE 20250415 16:35:36.116000 28 1161 XCSE 20250415 16:37:39.873000 12 1160 XCSE 20250415 16:38:09.105000 18 1160 XCSE 20250415 16:38:09.105000 10 1160 XCSE 20250415 16:38:09.105000 37 1160 XCSE 20250415 16:38:09.131000 37 1160 XCSE 20250415 16:38:10.516000 38 1160 XCSE 20250415 16:38:30.737000 3 1161 XCSE 20250415 16:38:44.780000 2 1161 XCSE 20250415 16:38:51.878000 14 1161 XCSE 20250415 16:38:51.879000 14 1161 XCSE 20250415 16:39:09.831000 9 1161 XCSE 20250415 16:39:09.853000 2 1161 XCSE 20250415 16:39:15.903000 18 1161 XCSE 20250415 16:40:34.654000 11 1161 XCSE 20250415 16:40:38.540000 18 1161 XCSE 20250415 16:40:38.540000 120 1162 XCSE 20250415 16:43:36.590703 9 1162 XCSE 20250416 9:00:05.853000 10 1160 XCSE 20250416 9:02:41.839000 10 1160 XCSE 20250416 9:03:15.838000 28 1158 XCSE 20250416 9:03:18.627000 19 1158 XCSE 20250416 9:03:28.777000 19 1157 XCSE 20250416 9:05:08.846000 1 1157 XCSE 20250416 9:05:08.846000 10 1157 XCSE 20250416 9:05:08.846000 30 1159 XCSE 20250416 9:09:41.105000 28 1159 XCSE 20250416 9:13:31.419000 8 1158 XCSE 20250416 9:14:25.435000 21 1158 XCSE 20250416 9:14:25.437000 8 1158 XCSE 20250416 9:14:25.437000 7 1160 XCSE 20250416 9:24:22.789000 9 1160 XCSE 20250416 9:24:22.789000 8 1160 XCSE 20250416 9:24:31.764000 8 1160 XCSE 20250416 9:24:31.764000 15 1160 XCSE 20250416 9:24:31.764000 8 1160 XCSE 20250416 9:24:31.778000 9 1160 XCSE 20250416 9:24:31.810000 19 1158 XCSE 20250416 9:24:42.108000 19 1157 XCSE 20250416 9:28:25.181000 19 1157 XCSE 20250416 9:29:02.076000 23 1157 XCSE 20250416 9:29:02.139000 20 1157 XCSE 20250416 9:29:13.180000 2 1157 XCSE 20250416 9:29:54.189000 10 1157 XCSE 20250416 9:30:06.707000 19 1156 XCSE 20250416 9:33:26.010000 9 1156 XCSE 20250416 9:33:26.010000 19 1155 XCSE 20250416 9:34:21.669000 20 1157 XCSE 20250416 9:41:46.193000 4 1156 XCSE 20250416 9:49:17.982000 6 1156 XCSE 20250416 9:49:17.982000 10 1155 XCSE 20250416 9:50:27.827000 10 1154 XCSE 20250416 9:53:54.188000 10 1154 XCSE 20250416 9:53:54.188000 19 1153 XCSE 20250416 9:55:45.248000 9 1154 XCSE 20250416 9:56:11.305000 2 1154 XCSE 20250416 9:56:11.305000 8 1154 XCSE 20250416 9:56:11.330000 11 1154 XCSE 20250416 9:56:35.202000 3 1154 XCSE 20250416 9:56:35.202000 7 1154 XCSE 20250416 9:56:46.018000 3 1154 XCSE 20250416 9:56:46.018000 9 1154 XCSE 20250416 9:56:46.018000 7 1154 XCSE 20250416 9:56:46.037000 7 1154 XCSE 20250416 9:56:53.229000 3 1154 XCSE 20250416 9:56:53.229000 8 1154 XCSE 20250416 9:56:53.250000 9 1154 XCSE 20250416 9:56:53.250000 30 1154 XCSE 20250416 9:57:02.470000 7 1154 XCSE 20250416 9:58:25.621000 2 1154 XCSE 20250416 9:58:25.621000 6 1154 XCSE 20250416 9:58:25.621000 28 1153 XCSE 20250416 9:58:55.530000 17 1155 XCSE 20250416 10:03:18.782000 2 1156 XCSE 20250416 10:03:19.684000 1 1156 XCSE 20250416 10:03:19.684000 7 1156 XCSE 20250416 10:03:19.684000 6 1156 XCSE 20250416 10:04:32.840000 2 1156 XCSE 20250416 10:04:32.840000 2 1156 XCSE 20250416 10:04:32.840000 10 1155 XCSE 20250416 10:07:34.115000 9 1156 XCSE 20250416 10:19:36.056000 11 1156 XCSE 20250416 10:19:36.056000 33 1156 XCSE 20250416 10:19:36.056000 8 1157 XCSE 20250416 10:22:01.764000 7 1157 XCSE 20250416 10:22:02.280000 9 1157 XCSE 20250416 10:22:03.683000 8 1157 XCSE 20250416 10:22:06.576000 7 1157 XCSE 20250416 10:22:06.576000 8 1157 XCSE 20250416 10:22:08.448000 7 1157 XCSE 20250416 10:22:08.448000 7 1157 XCSE 20250416 10:22:12.280000 19 1157 XCSE 20250416 10:26:01.119000 8 1162 XCSE 20250416 10:27:41.389000 1 1162 XCSE 20250416 10:27:41.389000 13 1162 XCSE 20250416 10:27:42.537000 7 1162 XCSE 20250416 10:27:42.537000 7 1162 XCSE 20250416 10:27:42.537000 19 1163 XCSE 20250416 10:28:17.544000 11 1166 XCSE 20250416 10:29:31.809000 19 1164 XCSE 20250416 10:29:35.268000 20 1163 XCSE 20250416 10:31:47.963000 20 1162 XCSE 20250416 10:33:56.419000 10 1161 XCSE 20250416 10:34:33.579000 2 1160 XCSE 20250416 10:35:09.629000 8 1160 XCSE 20250416 10:35:09.629000 1 1164 XCSE 20250416 10:42:43.939000 3 1164 XCSE 20250416 10:42:43.939000 9 1164 XCSE 20250416 10:42:43.939000 11 1164 XCSE 20250416 10:44:10.126000 28 1162 XCSE 20250416 10:45:12.696000 7 1162 XCSE 20250416 10:49:10.838000 3 1162 XCSE 20250416 10:49:10.838000 19 1162 XCSE 20250416 10:51:16.964000 20 1161 XCSE 20250416 10:52:30.254000 19 1160 XCSE 20250416 10:54:02.306000 20 1159 XCSE 20250416 11:01:38.123000 15 1158 XCSE 20250416 11:05:12.037000 19 1161 XCSE 20250416 11:19:49.161000 8 1163 XCSE 20250416 11:28:18.468000 9 1163 XCSE 20250416 11:28:18.468000 9 1163 XCSE 20250416 11:28:18.486000 9 1163 XCSE 20250416 11:28:18.503000 9 1163 XCSE 20250416 11:28:24.534000 9 1163 XCSE 20250416 11:28:24.534000 8 1163 XCSE 20250416 11:28:24.534000 8 1163 XCSE 20250416 11:28:26.796000 9 1163 XCSE 20250416 11:28:26.796000 7 1163 XCSE 20250416 11:28:26.796000 8 1163 XCSE 20250416 11:28:43.023000 19 1162 XCSE 20250416 11:28:43.093000 19 1161 XCSE 20250416 11:29:16.263000 19 1160 XCSE 20250416 11:31:43.942000 2 1160 XCSE 20250416 11:31:43.963000 10 1159 XCSE 20250416 11:36:06.210000 3 1161 XCSE 20250416 11:36:47.888000 7 1161 XCSE 20250416 11:36:47.904000 8 1161 XCSE 20250416 11:36:47.904000 2 1161 XCSE 20250416 11:51:49.230000 8 1162 XCSE 20250416 11:51:49.395000 8 1162 XCSE 20250416 11:51:49.395000 9 1162 XCSE 20250416 11:51:49.395000 10 1162 XCSE 20250416 11:56:45.689000 10 1161 XCSE 20250416 12:01:28.009000 10 1161 XCSE 20250416 12:01:28.009000 19 1161 XCSE 20250416 12:03:46.217000 2 1162 XCSE 20250416 12:07:06.162000 3 1163 XCSE 20250416 12:07:06.162000 14 1163 XCSE 20250416 12:07:06.162000 8 1163 XCSE 20250416 12:07:06.162000 4 1163 XCSE 20250416 12:07:06.162000 7 1163 XCSE 20250416 12:07:06.162000 2 1163 XCSE 20250416 12:07:06.163000 9 1163 XCSE 20250416 12:07:06.171000 8 1163 XCSE 20250416 12:07:06.171000 8 1163 XCSE 20250416 12:07:06.204000 9 1163 XCSE 20250416 12:07:06.205000 6 1163 XCSE 20250416 12:07:42.384000 19 1162 XCSE 20250416 12:11:11.803000 9 1162 XCSE 20250416 12:11:11.803000 9 1162 XCSE 20250416 12:11:11.803000 8 1163 XCSE 20250416 12:11:11.806000 8 1163 XCSE 20250416 12:11:11.823000 4 1163 XCSE 20250416 12:11:11.823000 15 1161 XCSE 20250416 12:15:24.608000 14 1161 XCSE 20250416 12:16:35.108000 9 1161 XCSE 20250416 12:16:35.108000 6 1161 XCSE 20250416 12:16:35.108000 8 1163 XCSE 20250416 12:23:22.412000 8 1163 XCSE 20250416 12:23:22.941000 8 1163 XCSE 20250416 12:23:24.993000 37 1162 XCSE 20250416 12:23:26.222000 37 1161 XCSE 20250416 12:24:12.011000 37 1160 XCSE 20250416 12:24:39.718000 26 1161 XCSE 20250416 12:32:30.302000 10 1161 XCSE 20250416 12:33:14.838000 20 1160 XCSE 20250416 12:34:48.410000 19 1160 XCSE 20250416 12:36:35.874000 9 1159 XCSE 20250416 12:39:46.099000 20 1160 XCSE 20250416 12:45:08.170000 10 1162 XCSE 20250416 12:47:05.839000 10 1162 XCSE 20250416 12:48:37.840000 38 1161 XCSE 20250416 12:53:46.112000 9 1161 XCSE 20250416 12:53:46.112000 10 1161 XCSE 20250416 12:53:46.112000 9 1161 XCSE 20250416 12:53:46.112000 12 1162 XCSE 20250416 13:01:17.599000 5 1162 XCSE 20250416 13:01:17.599000 9 1162 XCSE 20250416 13:01:17.599000 1 1162 XCSE 20250416 13:02:59.839000 1 1162 XCSE 20250416 13:02:59.839000 8 1162 XCSE 20250416 13:02:59.839000 4 1162 XCSE 20250416 13:05:33.840000 6 1162 XCSE 20250416 13:05:33.840000 10 1162 XCSE 20250416 13:08:13.841000 10 1162 XCSE 20250416 13:08:54.841000 4 1162 XCSE 20250416 13:09:58.840000 67 1162 XCSE 20250416 14:01:42.840000 14 1162 XCSE 20250416 14:01:44.557000 12 1162 XCSE 20250416 14:03:02.379000 12 1162 XCSE 20250416 14:03:02.385000 3 1161 XCSE 20250416 14:15:03.765000 46 1161 XCSE 20250416 14:15:03.788000 49 1160 XCSE 20250416 14:15:30.582000 48 1159 XCSE 20250416 14:15:30.602000 48 1160 XCSE 20250416 14:15:30.602000 12 1160 XCSE 20250416 14:15:30.603000 1 1160 XCSE 20250416 14:15:30.603000 39 1159 XCSE 20250416 14:15:53.765000 14 1161 XCSE 20250416 14:17:22.442000 18 1161 XCSE 20250416 14:17:22.442000 31 1161 XCSE 20250416 14:17:22.442000 10 1161 XCSE 20250416 14:17:22.442000 43 1161 XCSE 20250416 14:17:22.442000 68 1160 XCSE 20250416 14:17:26.217000 28 1159 XCSE 20250416 14:37:16.949000 30 1158 XCSE 20250416 14:41:29.281000 28 1158 XCSE 20250416 14:41:29.283000 5 1157 XCSE 20250416 14:41:41.677000 21 1157 XCSE 20250416 14:41:43.542000 2 1157 XCSE 20250416 14:41:43.542000 5 1157 XCSE 20250416 14:41:43.542000 15 1156 XCSE 20250416 14:49:43.265000 15 1158 XCSE 20250416 15:00:01.298000 16 1158 XCSE 20250416 15:00:01.298000 2 1157 XCSE 20250416 15:12:19.171000 27 1157 XCSE 20250416 15:12:19.171000 8 1157 XCSE 20250416 15:18:40.517000 4 1159 XCSE 20250416 15:19:21.005000 8 1159 XCSE 20250416 15:19:21.005000 9 1159 XCSE 20250416 15:19:21.005000 16 1159 XCSE 20250416 15:19:21.005000 10 1159 XCSE 20250416 15:19:21.016000 9 1159 XCSE 20250416 15:19:21.016000 10 1159 XCSE 20250416 15:19:21.031000 9 1159 XCSE 20250416 15:19:21.049000 10 1159 XCSE 20250416 15:19:26.604000 9 1159 XCSE 20250416 15:19:27.636000 10 1159 XCSE 20250416 15:19:27.636000 10 1159 XCSE 20250416 15:19:38.357000 11 1159 XCSE 20250416 15:19:38.357000 19 1158 XCSE 20250416 15:24:51.111000 9 1158 XCSE 20250416 15:24:51.111000 37 1161 XCSE 20250416 15:31:06.844000 30 1162 XCSE 20250416 15:51:10.262000 10 1162 XCSE 20250416 15:51:10.262000 37 1161 XCSE 20250416 15:51:52.949000 40 1163 XCSE 20250416 15:53:10.394000 4 1164 XCSE 20250416 15:53:21.684000 2 1164 XCSE 20250416 15:53:21.684000 10 1164 XCSE 20250416 15:53:21.684000 12 1164 XCSE 20250416 15:53:21.684000 8 1164 XCSE 20250416 15:53:21.710000 9 1164 XCSE 20250416 15:53:21.710000 10 1164 XCSE 20250416 15:53:21.729000 38 1163 XCSE 20250416 15:53:36.394000 21 1164 XCSE 20250416 15:53:36.518000 17 1164 XCSE 20250416 15:53:36.524000 8 1164 XCSE 20250416 15:53:36.524000 24 1163 XCSE 20250416 15:54:12.263000 23 1163 XCSE 20250416 15:54:12.263000 47 1162 XCSE 20250416 15:55:00.223000 47 1162 XCSE 20250416 15:55:00.226000 47 1162 XCSE 20250416 15:55:00.228000 47 1162 XCSE 20250416 16:00:00.993000 9 1162 XCSE 20250416 16:00:00.993000 9 1162 XCSE 20250416 16:00:00.993000 9 1162 XCSE 20250416 16:00:00.993000 15 1164 XCSE 20250416 16:00:00.994000 32 1164 XCSE 20250416 16:00:00.994000 9 1164 XCSE 20250416 16:00:00.994000 31 1164 XCSE 20250416 16:00:00.994000 18 1164 XCSE 20250416 16:00:00.994000 8 1164 XCSE 20250416 16:00:00.994000 15 1164 XCSE 20250416 16:00:00.994000 1 1164 XCSE 20250416 16:00:00.994000 80 1162 XCSE 20250416 16:00:01.011000 55 1161 XCSE 20250416 16:01:36.922000 9 1162 XCSE 20250416 16:05:37.140000 10 1162 XCSE 20250416 16:05:37.140000 8 1164 XCSE 20250416 16:08:41.248000 9 1164 XCSE 20250416 16:08:41.259000 9 1164 XCSE 20250416 16:08:41.259000 8 1164 XCSE 20250416 16:08:41.288000 9 1164 XCSE 20250416 16:08:48.357000 10 1164 XCSE 20250416 16:08:48.357000 38 1163 XCSE 20250416 16:09:16.892000 9 1163 XCSE 20250416 16:09:16.892000 40 1162 XCSE 20250416 16:09:35.489000 2 1161 XCSE 20250416 16:09:39.668000 10 1162 XCSE 20250416 16:09:39.668000 3 1162 XCSE 20250416 16:09:39.668000 338 1162 XCSE 20250416 16:16:20.626114 133 1162 XCSE 20250416 16:16:20.626147 653 1162 XCSE 20250416 16:16:20.626149

