BUREAU VERITAS - Un premier trimestre robuste et des perspectives 2025 inchangées ; Augmentation du retour pour les actionnaires avec un programme de rachat d'actions de 200 millions d’euros

Neuilly-sur-Seine, France – 24 avril 2025

Un premier trimestre robuste et des perspectives 2025 inchangées ;

Augmentation du retour pour les actionnaires avec un programme de rachat d'actions de 200 millions d’euros

Chiffres clés1 du premier trimestre 2025

Chiffre d'affaires (CA) de 1 558,7 millions d’euros, en hausse de 8,3 % par rapport à l’exercice précédent et de 7,3 % sur une base organique

Forte croissance organique pour les activités Industrie + 14,3 %, Marine & Offshore + 11,8 % et Certification + 10,9 % comparé au premier trimestre 2024 ; croissance modérée de + 6,0 % pour l’activité Agroalimentaire & Matières Premières, de + 3,4 % pour l’activité Biens de consommation et de + 2,5 % pour l’activité Bâtiment & Infrastructures

Effet de périmètre positif de 1,4 % attribuable aux acquisitions bolt-on (contribuant à hauteur de + 3,0 %), nettes des cessions (contribution de -1,6 %)

Effet de change négatif de 0,4 %, résultant de l’appréciation de l'euro face à la plupart des devises.

Faits marquants du premier trimestre 2025

Croissance soutenue et constante dans toutes les régions, démontrant un plan d’activités clair et une bonne exécution

Croissance importante dans toutes les activités. Les activités Capex reposent sur un carnet de commande solide et les activités Opex proviennent des dépenses soutenues et récurrentes des clients

Deux acquisitions réalisées au premier trimestre, ajoutant un chiffre d'affaires annualisé d'environ 38 millions d'euros, en ligne avec la stratégie de gestion de portefeuille LEAP | 28

Nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros à réaliser d'ici fin juin 2025, reflétant la confiance du Groupe dans la résilience de son modèle d’affaires et tirant parti du cours actuel de l'action

Perspectives 2025 inchangées

Alors que ses clients traversent une période incertaine, le Groupe dispose d’un pipeline d’opportunités robuste, d’un carnet de commandes solide et de fondamentaux de marché forts à moyen et long terme. Par conséquent, Bureau Veritas maintient ses perspectives inchangées et prévoit d’atteindre pour l'année 2025 :

Une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires,

Une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant,

Des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash2 supérieur à 90 %.





Hinda Gharbi, Directrice Générale, commente :

« Nous avons réalisé un robuste début d’année 2025, avec une croissance organique forte dans la plupart de nos activités. Bureau Veritas dispose d’un modèle d’affaires et d’un mix géographique résilients et va continuer de gérer activement son portefeuille via une stratégie d’acquisitions bolt-on disciplinées.

Face à un environnement macroéconomique complexe et incertain, notre Groupe dispose d’un carnet de commandes solide, d’équipes engagées et d’une capacité d’exécution éprouvée. Par conséquent, nous maintenons nos perspectives inchangées, continuons à surveiller attentivement l’évolution des marchés et accélérons nos programmes de performance pour accroître la résilience de nos activités.

Enfin, avec un bilan solide et pour accroître davantage la création de valeur pour les actionnaires, nous lançons un nouveau programme de rachat d’actions de 200 millions d’euros, illustrant notre forte conversion du cash et notre confiance dans le potentiel de croissance du cours de l’action."

CHIFFRES CLÉS DU T1 2025

CROISSANCE EN MILLIONS D'EUROS T1 2025 T1 2024 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 136,2 122,1 + 11,5 % + 11,8 % - (0,3) % Agroalimentaire & Matières Premières 296,8 297,3 (0,2) % + 6,0 % (5,9) % (0,3) % Industrie 335,8 295,6 + 13,6 % + 14,3 % + 0,7 % (1,4) % Bâtiment & Infrastructures 476,5 441,0 + 8,1 % + 2,5 % + 5,2 % + 0,4 % Certification 134,1 117,4 + 14,2 % + 10,9 % + 3,7 % (0,4) % Biens de consommation 179,3 166,1 + 7,9 % + 3,4 % + 4,4 % + 0,1 % Chiffre d’affaires du 1er trimestre 1 558,7 1 439,5 + 8,3 % + 7,3 % + 1,4 % (0,4) %

Début d’année robuste





Le chiffre d'affaires du Groupe au premier trimestre 2025 s'est élevé à 1 558,7 millions d'euros, soit une hausse de 8,3 % par rapport au premier trimestre 2024. Le Groupe a délivré une croissance organique de 7,3 %.

Trois activités ont tiré la croissance : Industrie, en hausse de 14,3 %, Marine & Offshore, en hausse de 11,8 % et Certification, en hausse de 10,9 %. L’activité Agroalimentaire & Matières Premières a augmenté de 6,0 %, tandis que les activités Biens de consommation et Bâtiment & Infrastructures ont enregistré une croissance organique faible à un chiffre au premier trimestre de 2025.

Par zone géographique, les Amériques (26 % du chiffre d'affaires, en hausse de 6,4 % sur une base organique) ont enregistré une forte croissance, tirée par une croissance élevée à un chiffre aux États-Unis. La croissance de l'Europe (35 % du chiffre d'affaires, en hausse de 3,0 % en organique) a été principalement tirée par les pays d’Europe du Sud pour l’activité Bâtiment & Infrastructures, ainsi que par une forte activité Certification dans toute la région. L'activité dans la région Asie-Pacifique (28 % du chiffre d'affaires, en hausse de 7,5 % en organique) a bénéficié d'une solide croissance en Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi que d’une croissance moyenne à un chiffre en Chine et en Australie. Enfin, l'activité a été très forte en Afrique et au Moyen-Orient (11 % du chiffre d'affaires, en hausse de 24,9 % en organique), soutenue principalement par les projets d’énergie et par l’activité Bâtiment & Infrastructures au Moyen-Orient.

L'effet de périmètre a été positif à hauteur de 1,4 %, reflétant les acquisitions bolt-on (contribuant à + 3,0 %) réalisées au cours des derniers trimestres, partiellement compensées par l'impact de cessions réalisées au cours des douze derniers mois (contribuant à - 1,6 %).

Les fluctuations de change ont eu un impact négatif de 0,4 %, en raison de l’appréciation de l'euro par rapport à la plupart des autres devises.

Une situation financière solide





A la fin du mois de mars 2025, la dette financière nette ajustée du Groupe était substantiellement similaire à celle du 31 décembre 2024. Le Groupe dispose de 600 millions d'euros de lignes de crédit confirmées non tirées. Bureau Veritas a une structure financière solide avec la majorité de ses échéances de dette au-delà de 2026 et à taux d'intérêt fixe.

PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS 2025

Le 24 avril 2025, le Groupe a annoncé la mise en place d’un nouveau programme de rachat d’actions de 200 millions d’euros, à réaliser d’ici la fin du mois de juin 2025. Cette décision reflète la confiance du Groupe dans la résilience de son modèle d’affaires et tire parti du cours actuel de l’action.

En accord avec les termes du programme de rachat d’actions approuvé par l’Assemblée générale annuelle, les actions achetées seront utilisées pour tout objectif autorisé par les actionnaires du Groupe lors de l’Assemblée générale annuelle du 20 juin 2024.

MISE À JOUR SUR LE RECENTRAGE DU PORTEFEUILLE DANS LE CADRE DE LEAP | 28

Au premier trimestre 2025, le Groupe a réalisé l’acquisition de deux sociétés représentant un chiffre d’affaires annuel cumulé d’environ 38 millions d’euros en 2024. Ces acquisitions sont pleinement alignées avec les impératifs stratégiques de LEAP | 28 concernant le recentrage du portefeuille.

Renforcer les positions de leader : Le Groupe vise à développer son leadership dans les bastions où il occupe déjà des positions de leader, via une combinaison de croissance organique rapide et de croissance externe.



En ligne avec la stratégie de développement du portefeuille de l’activité Bâtiment & Infrastructures ( Capex & Opex ) , Bureau Veritas a annoncé la signature d'un accord en vue de l’acquisition de Contec AQS en janvier 2025. Cette société basée en Italie fournit des services dans les domaines de la construction, des infrastructures et de la santé, de la sécurité et de l'environnement (HSE) pour les autorités publiques, les opérateurs d'infrastructures et les entreprises industrielles privées. La société emploie environ 190 experts hautement qualifiés et a généré un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2024.





Optimiser la Valeur et l’Impact : Le Groupe vise à optimiser la valeur et l'impact du reste du portefeuille en gérant les performances de manière granulaire et cohérente. Les activités ne répondant pas aux stricts critères de performance financière seront candidates à l'amélioration de leur performance ou au rééquilibrage du portefeuille.



Bureau Veritas a une approche opportuniste concernant les fusions-acquisitions au sein de ces activités. Plus spécifiquement, dans la sous-division Métaux & Minéraux, le Groupe a renforcé son positionnement de leader sur le marché du cuivre avec l’acquisition de GeoAssay en mars 2025 (chiffre d’affaires annualisé d’environ 8 millions d’euros). Le Groupe renforce sa position de leader sur le marché des métaux et minéraux au Chili, le plus grand producteur de cuivre au monde. L’entreprise fournit de la préparation mécanique et de l'analyse d'échantillons de minéraux aux clients de la région. Elle exploite également trois laboratoires de pointe dans le pays, employant 264 salariés aux profils techniques, disposant d’une connaissance approfondie de la robotique et de l'automatisation, ainsi que d’une expertise minière.







Le Groupe a annoncé la cession de son activité de tests alimentaires (133 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023) au quatrième trimestre 2024. La finalisation de l’opération se déroule comme prévu avec la cession des activités du Japon, de l’Asie du Sud-Est et d’Afrique réalisée au premier trimestre 2025.





À l'avenir, le Groupe poursuivra sa stratégie disciplinée et ciblée en matière de fusions-acquisitions, en mettant l’accent sur les petites acquisitions ciblées et en envisageant de manière très sélective des opérations bolt-on de taille moyenne, avec un chiffre d'affaires compris entre 100 et 500 millions d'euros.

Pour plus d’informations, les communiqués de presse sont disponibles en cliquant ici.

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE

Indicateurs clés – Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE)





ODD DES

NATIONS UNIES T1 2024 T1 2025 AMBITION

2028 L'ENVIRONNEMENT Émissions de CO 2 – (Scopes 1 et 2, 1 000 tonnes) 3 N° 13 150 133 107 LE CAPITAL SOCIAL ET HUMAIN Taux total d’accidents (TAR) 4 N° 3 0,28 0,24 0,23 Taux de féminisation des postes de direction



(du Comité exécutif à la Bande II) 5 N° 5 28,1 % 27,8 % 36,0 % Nombre d’heures de formation par employé 6 N° 8 27,8 40,3 40,0 LA GOUVERNANCE Part des collaborateurs formés au Code d’éthique N° 16 98,5 % 99,5 % 99,0 %

PERSPECTIVES 2025 INCHANGÉES

Alors que ses clients traversent une période incertaine, le Groupe dispose d’un pipeline d’opportunités robuste, d’un carnet de commandes solide et de fondamentaux de marché forts à moyen et long terme. Par conséquent, Bureau Veritas maintient ses perspectives inchangées et prévoit d’atteindre pour l'année 2025 :

Une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires,

Une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant,

Des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash7 supérieur à 90 %.





REVUE DES ACTIVITÉS DU PREMIER TRIMESTRE 2025

MARINE & OFFSHORE

EN MILLIONS D'EUROS 2025 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 1er trimestre 136,2 122,1 + 11,5 % + 11,8 % - (0,3) %

L'activité Marine & Offshore a enregistré une forte hausse de 11,8 % de son chiffre d'affaires organique au premier trimestre 2025, avec :

Une forte hausse à deux chiffres dans le segment Nouvelles Constructions (45 % du chiffre d'affaires de la division), tirée par des livraisons plus rapides que prévues venant des marchés asiatiques.

(45 % du chiffre d'affaires de la division), tirée par des livraisons plus rapides que prévues venant des marchés asiatiques. Une croissance faible à un chiffre de l’activité Navires en service (43 % du chiffre d'affaires de la division), en ligne avec les niveaux historiques et normatifs et avec des comparables défavorables. Au 31 mars 2025, la flotte classée par Bureau Veritas comprenait 12 140 navires, soit une hausse de 2,7 % sur un an, représentant 154,8 millions de tonneaux de jauge brute (GRT).

(43 % du chiffre d'affaires de la division), en ligne avec les niveaux historiques et normatifs et avec des comparables défavorables. Au 31 mars 2025, la flotte classée par Bureau Veritas comprenait 12 140 navires, soit une hausse de 2,7 % sur un an, représentant 154,8 millions de tonneaux de jauge brute (GRT). Une croissance modérée à un chiffre pour les Services (12 % du chiffre d'affaires de la division, Offshore inclus), avec une reprise progressive des commandes dans les activités Offshore.





La division maintient une forte dynamique de croissance, bénéficiant des plans de l'industrie maritime pour renouveler sa flotte mondiale, réduire ses émissions et améliorer sa consommation énergétique. Le Groupe a sécurisé 3,9 millions de tonneaux bruts depuis le début de l’année, portant le carnet de commandes à 27,0 millions de tonneaux bruts, soit une hausse de 16,1 % par rapport à l’année précédente. Les nouvelles commandes ont été tirées par les navires à double carburant, les transporteurs de GNL, les porte-conteneurs et les navires spécialisés.

Faits marquants en matière d’objets verts

Au cours du premier trimestre 2025, Bureau Veritas a contribué au développement de technologies à faibles émissions de carbone et a délivré une Approbation de Principe (AiP) à l’Institut de conception et de recherche marines de la Chine (MARIC - Marine Design and Research Institute of China) pour la conception de son nouveau transporteur d’éthane ultra large de 155 000m3.

AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES PREMIÈRES

EN MILLIONS D'EUROS 2025 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 1er trimestre 296,8 297,3 (0,2) % + 6,0 % (5,9) % (0,3) %

L’activité Agroalimentaire & Matières Premières a réalisé une croissance organique de 6,0 % au premier trimestre 2025.

Le segment Produits Pétroliers et Pétrochimiques (O&P, 40 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance organique faible à un chiffre de son chiffre d'affaires, malgré un ralentissement de l’activité commerciale mondiale dû aux incertitudes macroéconomiques. La croissance a été principalement tirée par la forte performance du Moyen-Orient et des services Oil Condition Monitoring.

Le segment Métaux & Minéraux (M&M, 27 % du chiffre d'affaires de la division) a poursuivi son accélération séquentielle, affichant une croissance organique élevée à un chiffre au premier trimestre 2025. Cette croissance est principalement attribuable à la dynamique soutenue des prix de l’or et du cuivre, stimulant les activités d’exploration dans le monde et l’accélération d’opérations au Moyen-Orient. Les laboratoires sur site ont continué à être d’importants contributeurs à la performance du sous-segment. Les activités liées aux échanges ont délivré une croissance organique élevée à un chiffre, avec une bonne dynamique en Asie, en Europe et en Amérique latine.

Au premier trimestre 2025, l'Agroalimentaire (18 % du chiffre d'affaires de la division) a connu une croissance organique à un chiffre faible. Elle a été principalement tirée par une belle performance des activités Agri Upstream grâce à une bonne récolte de soja au Brésil. Au premier trimestre 2025, le Groupe a finalisé la cession des activités de tests alimentaires en Asie et en Afrique. La cession des activités australiennes et latino-américaines devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2025.

Les Services aux gouvernements (15 % du chiffre d'affaires de la division) sont en amélioration séquentielle et ont enregistré une croissance organique élevée à un chiffre au premier trimestre 2025. Cette dynamique opérationnelle favorable s’explique par l’accélération continue de contrats au Moyen-Orient et en Afrique pour des services de Vérification de la Conformité. Elle a également été soutenue par un élargissement du périmètre de certains services d’inspection pour les gouvernements en Asie du Sud-Est.

Faits marquants en matière de services de transition

Au premier trimestre 2025, le Groupe a assuré le renouvellement et l’élargissement du périmètre du suivi et du contrôle des activités de pêche et d’aquaculture durables au Pérou. Cela englobe la documentation de navires, ainsi que la vérification opérationnelle de la taille des poissons et la supervision de la production de farine de poisson, toutes exécutées pour le compte des autorités locales. Le Groupe a également fourni des services de certification pour sept fermes aquacoles au Danemark, conformément au programme du Conseil en Gestion d’Aquaculture (Aquaculture Stewardship Council - ASC), certifiant que les produits de la mer issus de cet élevage proviennent d’une aquaculture responsable.

INDUSTRIE

EN MILLIONS D'EUROS 2025 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 1er trimestre 335,8 295,6 + 13,6 % + 14,3 % + 0,7 % (1,4) %

L’activité Industrie a bénéficié de dépenses soutenues des clients ainsi que d’une livraison importante des projets au premier trimestre 2025, délivrant une croissance organique de 14,3 % de son chiffre d’affaires.

Par marché, l’activité Pétrole & Gaz (33 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance organique à deux chiffres. Le cycle d’investissement favorable actuel et l’accélération de nouveaux contrats au Moyen-Orient et en Asie ont tiré une croissance organique à deux chiffres des activités Capex tant pour les projets liés au pétrole que ceux liés au gaz. Les activités Opex ont continué à bénéficier d’une série d’inspections complètes dans des raffineries importantes situées dans les mêmes régions.

Power & Utilities (15 % du chiffre d'affaires de la division) a réalisé une croissance à un taux à deux chiffres sur une base organique. Les activités Capex ont été tirées par les services de supervision de sites, particulièrement pour les énergies renouvelables et les projets de stockage de batteries en Amérique du Nord et en Asie. Cette dynamique est alimentée par le démarrage des constructions pour les projets approuvés fin 2024. Les activités nucléaires ont bien performé, particulièrement au Royaume-Uni en raison de nouveaux programmes de construction. Les activités Opex sont résilientes, tirées par la demande mondiale en réseaux et en sources d’énergie.

La Certification des Produits Industriels (17 % du chiffre d'affaires de la division) a réalisé une croissance organique à deux chiffres grâce à une dynamique maintenue dans les services traditionnels (essais sur des récipients sous pression, inspections de soudage et essais sur les matières premières) et au déploiement réussi des nouveaux services.

Par ailleurs, l'activité d'Essais Environnementaux (8 % du chiffre d'affaires de la division) a connu une croissance organique faible à un chiffre, en raison de conditions météorologiques inhabituelles entravant l’activité au début du trimestre.

Les Autres activités (27 % du chiffre d'affaires de la division) affichent une croissance modérée à un chiffre avec une dynamique favorable pour les activités liées aux Capex, en particulier dans certains secteurs comme l’industrie minière.

Faits marquants en matière d’objets verts et de services de transition

Au premier trimestre 2025, Bureau Veritas a décroché plusieurs contrats importants. Il s’agit notamment d’un contrat avec un leader de production industrielle de gaz pour vérifier son empreinte carbone et ses niveaux d’activité, conformément à la réglementation européenne. Le Groupe a également remporté un contrat pour fournir à un exploitant d’énergie nord-américain des services de gestion complète de construction pour un portefeuille de dix projets solaires de 20 MW aux États-Unis. De plus, Bureau Veritas a été sélectionné pour fournir des services de quantification et de déclaration des émissions de méthane à une entreprise pétrolière au Brésil.

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

EN MILLIONS D'EUROS 2025 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 1er trimestre 476,5 441,0 + 8,1 % + 2,5 % + 5,2 % + 0,4 %

L'activité Bâtiment & Infrastructures (B&I) a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 2,5 % au premier trimestre 2025. L’activité a été impactée par une réduction du nombre de jours ouvrables et des conditions météorologiques peu favorables en début d’année.

Durant cette période, la croissance organique a été tirée à la fois par les activités liées à la Construction (Capex) et celles des Bâtiments en service (Opex). Par type d’actifs, la croissance organique du segment des infrastructures a surperformé celle du segment des bâtiments.

La région Amériques (26 % du chiffre d'affaires de la division) a réalisé une croissance organique modérée à un chiffre du chiffre d'affaires, tirée par la forte performance du portefeuille diversifié d’activités aux États-Unis. La plateforme américaine a enregistré une croissance organique élevée à un chiffre. Les services liés aux data centers et les projets d’infrastructures Capex ont délivré une croissance à deux chiffres. Les premiers ont été alimentés par une demande toujours forte de la part des hyperscalers. Les services liés aux transactions immobilières ont également progressé, favorisés par des taux d’intérêt stables. Le pipeline de ventes est prometteur.

L'activité en Europe (50 % du chiffre d'affaires de la division) a affiché une croissance faible à un chiffre sur une base organique. La forte performance de l’Italie s’est maintenue, tirée par les dépenses nationales dans les infrastructures. En France, la croissance a été faible en raison du nombre réduit de jours ouvrables, impactant les activités importantes liées aux Opex. En dehors de cet effet, les activités résilientes en lien avec la réglementation sont restées solides, puisqu’elles ont aussi bénéficié de gains de productivité et d’une tarification favorable.

Dans la région Asie-Pacifique (19 % du chiffre d'affaires de la division), l’activité s’est légèrement contractée. Ce ralentissement est principalement du aux activités du Groupe en Chine, où la faiblesse des dépenses publiques a continué à freiner la croissance dans les infrastructures de transport. Ailleurs, l’activité a été plus soutenue, grâce aux bonnes performances dans les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est. Dans le segment des infrastructures, la récente acquisition d’APP offre des opportunités de croissance intéressantes à moyen terme, soutenues par un solide pipeline de ventes.

Enfin, dans la région Moyen-Orient et Afrique (5 % du chiffre d'affaires de la division), Bureau Veritas a maintenu une forte croissance organique à deux chiffres du chiffre d'affaires au premier trimestre. Elle a été principalement tirée par la performance à Oman, en Arabie Saoudite, et aux Émirats arabes unis, où l'entreprise accompagne de nombreux projets de grande envergure et de premier plan.

Faits marquants en matière de services de transition

Au premier trimestre 2025, Bureau Veritas a été sélectionné par une agence d’État américaine pour effectuer une évaluation des bâtiments et des audits énergétiques pour un portefeuille d’actifs immobiliers. Le Groupe a également obtenu un contrat visant à effectuer une évaluation préalable à la certification LEED sur les bâtiments écologiques, ainsi que des services de revue de la construction pour un aéroport en Italie.

CERTIFICATION

EN MILLIONS D'EUROS 2025 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 1er trimestre 134,1 117,4 + 14,2 % + 10,9 % + 3,7 % (0,4) %

L’activité Certification a été l'une des plus performantes du portefeuille du Groupe au premier trimestre 2025, avec une croissance organique de 10,9 %. Elle a été tirée par l’augmentation des volumes et les revalorisations tarifaires appliquées dans la plupart des zones géographiques. Une croissance organique à deux chiffres a été atteinte en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, les autres régions atteignant une croissance organique à un chiffre élevé. Cette performance illustre le taux de croissance élevé du marché, ainsi que le besoin soutenu de la part des clients de protéger leur marque, de solutions de gestion des risques et de résilience de la chaîne d’approvisionnement.

Les solutions QHSE & Schémas Spécialisés (50 % du chiffre d'affaires de la division) ont affiché une croissance à un chiffre élevé au premier trimestre 2025, face à des comparables défavorables après une année de recertification pour plusieurs schémas dans différents secteurs. La croissance a été principalement tirée par la demande accrue des clients pour les programmes de certification personnalisés et volontaires. De plus, le Groupe a continué à bénéficier de l’extension d’importants contrats d'externalisation gouvernementaux pour des inspections alimentaires en France, ainsi que pour des services d'audit de seconde partie et de formation sur la sécurité alimentaire en Espagne.

Les solutions liées à la Durabilité et les activités de certification Numérique (Cyber) (33 % du chiffre d'affaires de la division) ont continué à délivrer une croissance organique à deux chiffres. Celle-ci a été alimentée par une forte demande de contrôles des émissions de gaz à effet de serre, de services liés à la sylviculture et d’audits ESG de la chaîne d'approvisionnement. Les services de certification et d'assurance en matière de cybersécurité ont également enregistré une croissance à deux chiffres provenant de l’augmentation des parts de marché et d’une excellente traction sur le marché.

Les autres solutions, y compris la Formation (17 % du chiffre d'affaires de la division), ont enregistré une croissance modérée à un chiffre de leur chiffre d’affaires au premier trimestre 2025, tirées par la bonne dynamique des services de formation.

Faits marquants en matière de services de transition

Au premier trimestre 2025, Bureau Veritas a fourni des conseils en reporting CSRD à un groupe manufacturier leader en Europe, intégrant une analyse de double matérialité et une évaluation des écarts à la norme. Bureau Veritas a également effectué le contrôle et l’audit de la Déclaration environnementale de produit (DEP) pour six produits d’un grand fabricant d’acier et de matériaux de construction aux Émirats arabes unis.

BIENS DE CONSOMMATION

EN MILLIONS D'EUROS 2025 2024 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 1er trimestre 179,3 166,1 + 7,9 % + 3,4 % + 4,4 % + 0,1 %

La division des services de Biens de Consommation a enregistré une croissance organique de 3,4 % au premier trimestre 2025.

Sur le plan géographique, l'Asie du Sud et du Sud-Est a affiché une bonne dynamique au premier trimestre 2025, bénéficiant de la récente stratégie d’atténuation des risques en Chine entreprise par l’Europe.

Le segment Textiles, Biens durables & Jouets (représentant 46 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance organique modérée à un chiffre au premier trimestre 2025. Le segment a continué à bénéficier dans une certaine mesure de l’effet de traction provenant des entreprises américaines qui ont anticipé les droits de douane dans leurs régions d’approvisionnement. Cette tendance a commencé à s’inverser à la fin du trimestre. La majeure partie de la croissance a été tirée par l’Asie du Sud et le Vietnam, bénéficiant de la transition de la demande européenne vers les pays d’Asie du Sud.

Le segment de la Cosmétique (incluant l’Hygiène et la Beauté), (9 % du chiffre d'affaires de la division) a affiché une croissance organique à un chiffre élevé au premier trimestre 2025. Celle-ci a été menée par une bonne croissance des volumes ainsi que par les avantages liés à la tarification, particulièrement pour les activités nord-américaines servant les marchés domestiques.

Les services autour de la Chaîne d’approvisionnement et de la Durabilité (16 % du chiffre d'affaires de la division) ont affiché une performance à deux chiffres, tirée par les audits sociaux et les services de vérification des déclarations environnementales, surtout en Asie.

Le segment des Technologies (29 % du chiffre d'affaires de la division) affiche une contraction à un chiffre modérée à élevée au premier trimestre 2025, toujours affecté par une baisse mondiale de la demande pour les produits électroniques, les produits sans fil et les nouveaux équipements de mobilité, notamment en Chine et à Taïwan.

Concernant les droits de douane américains annoncés en avril 2025, le Groupe surveille avec attention la situation et étudie différents scénarios de redéploiement pour s’adapter à ce nouvel environnement.

Faits marquants en matière de services de transition

Au cours du premier trimestre 2025, les services de transition ont continué à croître pendant que le Groupe accompagnait la transformation ESG de ses clients. Bureau Veritas a délivré une analyse du cycle de vie ainsi que des services de certification d’écoconception pour un grossiste français de pièces électroniques. Le Groupe a également effectué des audits sociaux pour les produits textiles et les biens durables d’un importateur de produits allemand, couvrant 500 fournisseurs en Chine.

À PROPOS DE BUREAU VERITAS

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 84 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur LinkedIn.



CONTACTS ANALYSTES / INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Laurent Brunelle Anette Rey +33 (0)1 55 24 76 09 +33 (0)6 69 79 84 88 laurent.brunelle@bureauveritas.com anette.rey@bureauveritas.com Colin Verbrugghe Martin Bovo +33 (0)1 55 24 77 80 +33 (0) 6 14 46 79 94 colin.verbrugghe@bureauveritas.com martin.bovo@bureauveritas.com Karine Ansart karine.ansart@bureauveritas.com Inès Lagoutte ines.lagoutte@bureauveritas.com

ANNEXE 1 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE DE 2025 PAR ACTIVITÉ

EN MILLIONS D'EUROS T1 2025 T1 2024 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 136,2 122,1 + 11,5 % + 11,8 % - (0,3) % Agroalimentaire & Matières Premières 296,8 297,3 (0,2) % + 6,0 % (5,9) % (0,3) % Industrie 335,8 295,6 + 13,6 % + 14,3 % + 0,7 % (1,4) % Bâtiment & Infrastructures 476,5 441,0 + 8,1 % + 2,5 % + 5,2 % + 0,4 % Certification 134,1 117,4 + 14,2 % + 10,9 % + 3,7 % (0,4) % Biens de consommation 179,3 166,1 + 7,9 % + 3,4 % + 4,4 % + 0,1 % Chiffre d’affaires du 1er trimestre 1 558,7 1 439,5 + 8,3 % + 7,3 % + 1,4 % (0,4) %

ANNEXE 2 : CHIFFRE D’AFFAIRES 2025 PAR TRIMESTRE

EN MILLIONS D'EUROS T1 Marine & Offshore 136,2 Agroalimentaire & Matières Premières 296,8 Industrie 335,8 Bâtiment & Infrastructures 476,5 Certification 134,1 Biens de consommation 179,3 Total Groupe 1 558,7

ANNEXE 3 : DÉFINITIONS ET RAPPROCHEMENT DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE AVEC LES INDICATEURS IFRS

Le processus de gestion de Bureau Veritas repose sur les indicateurs alternatifs de performance présentés ci-après. Ceux-ci ont été déterminés dans le cadre de la planification budgétaire et du reporting du Groupe, en interne et en externe. Bureau Veritas estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre de façon adéquate la performance du Groupe, notamment sur le plan opérationnel. En outre, certains de ces indicateurs font référence dans l’industrie du « TIC » (Test, Inspection, Certification) et sont ceux principalement utilisés et suivis par la communauté financière. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent.

CROISSANCE

Croissance totale du chiffre d’affaires

Le pourcentage de croissance totale du chiffre d’affaires est un ratio qui mesure l’évolution du chiffre d’affaires du Groupe tel qu’il existe à la fin de l’exercice N par rapport à l’exercice N-1. La croissance totale du chiffre d’affaires se décompose en trois éléments :

La croissance organique ;

L'impact périmètre ;

L’effet de change.





Croissance organique

Le Groupe suit en interne et publie une croissance « organique » de son chiffre d’affaires que la Direction considère comme plus représentative de la performance opérationnelle pour chacun de ses secteurs d’activité.

La principale mesure de gestion et de contrôle de la croissance du chiffre d’affaires du Groupe est une croissance comparable. En effet, celle-ci permet de suivre l’évolution des activités du Groupe hors effets de change qui sont exogènes à Bureau Veritas, et des effets de portefeuille, qui concernent des activités nouvelles ou ne faisant plus partie du portefeuille d’activités. Cette mesure est utilisée pour l’analyse interne de la performance.

Bureau Veritas estime que cette mesure offre à la Direction et aux investisseurs une compréhension plus complète des résultats d’exploitation sous-jacents et des tendances des activités en cours, en excluant l’effet des acquisitions, des désinvestissements, y compris les cessions pures, ainsi que la cessation non désirée des activités (comme par exemple en raison de l’apparition de sanctions internationales), et l’évolution des taux de change pour les activités qui sont assujetties à la volatilité et qui peuvent occulter les tendances sous-jacentes.

Le Groupe estime également que la présentation séparée du chiffre d’affaires organique de ses activités fournit à la Direction et aux investisseurs des informations utiles sur les tendances de ses activités industrielles et permet une comparaison plus directe avec d'autres entreprises du secteur.

La croissance organique du chiffre d’affaires représente le pourcentage de croissance du chiffre d’affaires, présenté au niveau du Groupe et pour chaque activité, à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

À périmètre de consolidation constant : effet de variation de périmètre retraité sur la base d'une période de douze mois,

À taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

Impact périmètre

Afin d’établir une comparaison à données comparables, l’impact des changements dans le périmètre de consolidation est déterminé :

Pour les acquisitions de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises durant l’exercice N,

Pour les acquisitions de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l'exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises pendant les mois durant lesquels les activités acquises n’étaient pas consolidées en N-1,

Pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N,

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N, Pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 avant la cession.

Effet de change

L’effet de change est calculé en convertissant le chiffre d’affaires de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

1 Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans l’annexe 3 de ce communiqué.

2 (Flux net de trésorerie généré par l’activité – remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté.

3 Les émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 sont calculés sur une période de 12 mois consécutifs, avec un trimestre de décalage (T1 2024 à T4 2024).

4 TAR : taux total d’accidents (nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail x 200 000 / nombre d’heures travaillées).

5 Proportion de femmes du Comité exécutif à la Bande II (grade interne correspondant à un poste de direction) dans le Groupe (nombre de femmes en équivalent temps plein occupant un poste de direction / nombre total d’équivalents temps plein occupant des postes de direction).

6 Indicateur calculé sur une période de 12 mois consécutifs.

7 (Flux net de trésorerie généré par l’activité – remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté.

Pièce jointe