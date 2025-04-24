已更新 -- Monroe驾乘解决方案为中国主机厂提供了前沿的电子悬架技术

密歇根诺斯维尔, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 天纳克旗下Monroe驾乘解决方案，全球领先的创新电子悬架系统及组件供应商，今日推出一项先进的半主动悬架技术，帮助汽车主机厂在其最新车型中提供极致、可控且安全的驾驶体验。Monroe全新智能悬架CVSA2技术适用所有驾驶模式和众多车型，包括配备了麦弗逊支柱悬架的SUV、越野车和豪华轿车。

在Monroe智能悬架系统的大获成功之上，新型CVSA2悬架系统独特采用了双电液阀钢管减振器。

Monroe驾乘解决方案集团副总裁兼总经理Hal Zimmermann表示：“我们将Monroe智能悬架的双阀设计应用于全新的CVSA2技术，使得主机厂能够为数百万新客户介绍一系列全新显著优势，包括独立回弹和压缩阻尼控制，可实现卓越驾乘舒适性的高精度可调性，以及能够为几乎所有道路条件和操作环境选择最佳的驾驶模式。”

CVSA2技术通过驾驶员输入、加速器和车身位移数据，独立控制四个半主动减振器的回弹和压缩阻尼特性，从而提供卓越的舒适性和操控性。同时，这项技术也提高了驾驶员在所有条件下的可控性和安全感，特别是在紧急操作时表现尤为出色。

新型CVSA2减振器在中国常州的Monroe驾乘解决方案生产基地制造。

除了CVSA2和CVSA2 Performance技术外，Monroe智能悬架产品系列还包括CVSAe悬架系统。该系统配备电子减振器，能够持续适应变化的道路条件，允许驾驶员根据个人需求选择悬架设置。由于其卓越的可调性和低功耗特性，CVSAe技术成为电动车（EV）、混合动力车（HEV）和插电式混合动力车（PHEV）制造商的首选，迄今已向中国汽车制造商交付超过100万套减振器组件（共计400万个减振器）。

Monroe智能悬架技术Kinetic®为全尺寸SUV、跑车和其他车型提供液压连接的侧倾、俯仰、转向控制、负载分配等其他功能。在与CVSA2 Performance技术共同应用下，Kinetic系统能够快速适应变化的操作动态，保持最佳的车辆平衡和稳定性，增强车轮关节活动和牵引力。

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