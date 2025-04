Harju Maakohus langetas vaheotsuse Tallinna Tehnikaülikooli poolt Tallinna Vee suhtes esitatud hagi osas

Harju Maakohus langetas täna vaheotsuse, milles leidis, et Tallinna Tehnikaülikooli poolt Tallinna Vee vastu esitatud nõue veeteenuse osutamise lepingust tulenevate kohustuste rikkumisega kaasneva kahju hüvitamiseks on üldiselt põhjendatud, see pole aegunud ja menetlust tuleb jätkata nõude suuruse üle.

Tallinna Vesi maakohtu lahendiga ei nõustu. Ettevõte on olnud vaidluse algusest peale seisukohal, et ta pole klientidega sõlmitud lepinguid rikkunud ning tema hinnakujundus on olnud kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Vaidlusaluse olukorra on tekitanud ebatäpse regulatsiooniga ajavahemik perioodil 01.11.2010-30.11.2019. Veeteenuste hinnakujunduse aluseks olevad õigusaktid muutusid 2010. aastal – kui varasemalt oli hinna kehtestanud kohalik omavalitsus, siis edasiselt tuli hind kooskõlastada Konkurentsiametiga, kes kasutas hindade kooskõlastamisel enda kehtestatud soovituslikku metoodikat.

Samas ettevõte elutähtsa veeteenuse osutamist kuni selguse saabumiseni peatada ei saanud, vaid tegutses edasi, lähtudes varem sõlmitud kohustuslikest lepingutest ja parimast arusaamast õigusaktide ja Konkurentsiameti metoodika tõlgenduse osas, küsides samal ajal kohtult nende õige tõlgenduse kohta selgust. Selgus saabus lõplikult alles 2017. aasta Riigikohtu lahendiga, misjärel ka kohe uus hinnataotlus esitati.

„Kahetsusväärselt on tänases kohtuotsuses jäänud mitmed Riigikohtu juhised ja meie olulised argumendid tähelepanuta ning selles on rida järeldusi, millega me ei saa nõustuda,“ märkis Tallinna Vee lepinguline esindaja, Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat ja partner Tanel Kalaus.

„Tervitaksime õigusrahu saabumist nii antud kohtuasjas kui ka muudes sarnastes pooleliolevates vaidlustes, sest Tallinna Vee eesmärk pole kunagi olnud kohtus protsessimine. Paraku esines sel ligi 15 aastat tagasi alanud perioodil, mida antud kohtuasi puudutab, regulatiivne ebaselgus, mis ongi antud vaidluse põhjustanud. Sellist ebaselgust on kinnitanud Riigikohus nii 2017. kui 2024. aastal. Kahjuks tundub maakohtu lahendit lugedes, et see õigusrahu ei saabu veel niipea," nentis Kalaus.

Kalause sõnul ei ole maakohus käsitlenud uue veeteenuse hinna kehtestamiseks vajaliku mõistliku aja määratlemisel (küsimuses, mis on määrava tähtsusega selles, kas Tallinna Vesi on üldse õigusakte rikkunud või mitte) Tallinna Vee väiteid, mis puudutasid Konkurentsiametiga peetud vaidluse ajal pidevalt esitatud uusi hinnataotlusi.

„Meie hinnangul ei saa TalTechi nõue olla põhjendatud. Tallinna Vesi ei ole rikkumist toime pannud, kuna esitas uue veeteenuse hinnataotluse Riigikohtu poolt viidatud mõistliku aja jooksul. Samuti ei ole TalTechil ja talle nõuded loovutanud isikutel mingit kahju tekkinud, kuna nad on kogu väidetava kahju oma klientidele ja rahastajatele edasi kandnud,“ selgitas Kalaus.

Tänane vaheotsus ei ole jõustunud ning pooltel on võimalik see edasi kaevata 30 päeva jooksul otsuse kättesaamisest.

Kuni 2024. aasta suvel Riigikohtu poolt antud asjas tehtud otsuseni olid kõik varasemad kohtuotsused nii antud asjas kui muudes sarnastes vaidlustes kinnitanud, et kuivõrd hagejate nõuded on põhjendamatud, tuleb nende hagid jätta rahuldamata. Vastaspooled vaidlustasid kõik viidatud otsused. Kuigi Tallinna Vee hinnangul läks Riigikohtu 2024. aasta otsus mitmes küsimuses vastuollu nii Riigikohtu varasema praktika kui seadusandja selge tahtega, siis leidis maakohus, et peab oma lahendis Riigikohtu 2024. aasta otsusest lähtuma.

Tänases lahendis ei andnud kohus hinnangut nõude suurusele, vaid leidis, et selles osas tuleb menetlust jätkata. Juhul kui leiab tõendamist, et TalTech ja talle nõuded loovutanud isikud on väidetava kahju edasi kandnud, pole neile kahju tekkinud ning nõue on alusetu.

Ettevõtte hinnangul ei avalda käimasolev hagimenetlus olulist mõju ettevõtte finantstulemustele.

Ettevõtte varasem börsiteade antud kohtuasja teemal on leitav kodulehel.

