Date 28 April 2025

Share buyback programme – week 17

The share buyback programme runs in the period 28 January 2025 up to and including 28 May 2025, see company announcement of 28 January 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 800,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 294,100 1,173.20 345,037,123 21 April 2025 - - - 22 April 2025 5,000 1,144.11 5,720,550 23 April 2025 4,500 1,174.42 5,284,890 24 April 2025 4,500 1,171.68 5,272,560 25 April 2025 4,000 1,189.02 4,756,080 Total under the share buyback programme 312,100 1,172.93 366,071,203

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,627,142 shares under the completed and present share buyback programme(-s) corresponding to 6.09 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time - CET 28 1166 XCSE 20250422 9:02:09.117000 19 1164 XCSE 20250422 9:02:09.135000 20 1159 XCSE 20250422 9:03:05.241000 19 1156 XCSE 20250422 9:08:10.627000 15 1160 XCSE 20250422 9:08:10.627000 4 1159 XCSE 20250422 9:08:58.719000 1 1159 XCSE 20250422 9:08:58.719000 5 1159 XCSE 20250422 9:08:58.719000 1 1159 XCSE 20250422 9:09:41.493000 7 1159 XCSE 20250422 9:09:41.493000 2 1159 XCSE 20250422 9:09:41.493000 5 1159 XCSE 20250422 9:10:26.900000 5 1159 XCSE 20250422 9:10:26.900000 20 1153 XCSE 20250422 9:10:41.427000 19 1150 XCSE 20250422 9:11:42.460000 19 1146 XCSE 20250422 9:14:31.264000 3 1146 XCSE 20250422 9:14:31.264000 7 1146 XCSE 20250422 9:15:19.564000 12 1146 XCSE 20250422 9:15:19.564000 10 1146 XCSE 20250422 9:15:19.564000 30 1148 XCSE 20250422 9:17:46.139000 14 1150 XCSE 20250422 9:22:35.827000 17 1150 XCSE 20250422 9:22:35.827000 7 1150 XCSE 20250422 9:23:39.133000 3 1150 XCSE 20250422 9:23:39.133000 10 1147 XCSE 20250422 9:24:20.110000 15 1152 XCSE 20250422 9:33:15.105000 3 1152 XCSE 20250422 9:33:15.131000 6 1152 XCSE 20250422 9:33:15.131000 19 1151 XCSE 20250422 9:33:46.109000 19 1150 XCSE 20250422 9:34:36.650000 20 1149 XCSE 20250422 9:38:08.412000 9 1149 XCSE 20250422 9:38:08.412000 29 1149 XCSE 20250422 9:38:08.435000 30 1148 XCSE 20250422 9:39:34.914000 30 1149 XCSE 20250422 9:44:08.494000 24 1147 XCSE 20250422 9:47:11.244000 5 1147 XCSE 20250422 9:47:11.244000 9 1147 XCSE 20250422 9:47:11.244000 28 1146 XCSE 20250422 9:48:06.616000 29 1145 XCSE 20250422 9:48:30.163000 28 1143 XCSE 20250422 9:48:30.233000 19 1142 XCSE 20250422 9:48:32.049000 19 1146 XCSE 20250422 9:54:21.766000 20 1146 XCSE 20250422 9:57:02.865000 19 1144 XCSE 20250422 9:57:09.696000 3 1147 XCSE 20250422 10:05:21.876000 20 1146 XCSE 20250422 10:06:40.406000 29 1144 XCSE 20250422 10:13:21.445000 29 1143 XCSE 20250422 10:13:35.108000 19 1141 XCSE 20250422 10:15:58.463000 1 1141 XCSE 20250422 10:15:58.463000 29 1140 XCSE 20250422 10:22:10.822000 9 1140 XCSE 20250422 10:22:10.822000 12 1143 XCSE 20250422 10:26:20.905000 3 1143 XCSE 20250422 10:26:20.905000 12 1143 XCSE 20250422 10:26:20.905000 8 1143 XCSE 20250422 10:26:20.905000 7 1143 XCSE 20250422 10:26:20.905000 2 1143 XCSE 20250422 10:26:20.924000 13 1143 XCSE 20250422 10:26:20.924000 19 1142 XCSE 20250422 10:28:42.540000 19 1140 XCSE 20250422 10:31:49.098000 3 1142 XCSE 20250422 10:32:00.579000 7 1144 XCSE 20250422 10:34:47.948000 8 1144 XCSE 20250422 10:34:47.948000 10 1144 XCSE 20250422 10:34:47.976000 10 1143 XCSE 20250422 10:36:30.815000 15 1144 XCSE 20250422 10:46:32.024000 7 1144 XCSE 20250422 10:46:32.024000 7 1144 XCSE 20250422 10:46:32.024000 3 1145 XCSE 20250422 10:47:49.128000 32 1145 XCSE 20250422 10:47:49.128000 3 1145 XCSE 20250422 10:47:49.128000 13 1145 XCSE 20250422 10:47:49.128000 28 1145 XCSE 20250422 10:49:32.565000 19 1145 XCSE 20250422 11:08:23.224000 12 1147 XCSE 20250422 11:11:09.099000 3 1147 XCSE 20250422 11:11:09.099000 12 1147 XCSE 20250422 11:11:09.137000 5 1147 XCSE 20250422 11:11:09.137000 7 1147 XCSE 20250422 11:11:09.137000 8 1147 XCSE 20250422 11:11:09.137000 16 1147 XCSE 20250422 11:12:26.513000 7 1147 XCSE 20250422 11:12:26.513000 16 1147 XCSE 20250422 11:12:26.517000 10 1146 XCSE 20250422 11:12:26.533000 10 1148 XCSE 20250422 11:16:12.932000 20 1148 XCSE 20250422 11:16:13.058000 7 1148 XCSE 20250422 11:16:13.058000 7 1148 XCSE 20250422 11:16:13.058000 14 1148 XCSE 20250422 11:21:04.496000 14 1148 XCSE 20250422 11:21:04.499000 14 1148 XCSE 20250422 11:21:04.505000 20 1148 XCSE 20250422 11:31:05.099000 19 1148 XCSE 20250422 11:36:17.473000 20 1146 XCSE 20250422 11:37:41.940000 6 1149 XCSE 20250422 11:44:28.845000 8 1149 XCSE 20250422 11:44:28.915000 6 1149 XCSE 20250422 11:44:51.511000 8 1149 XCSE 20250422 11:44:51.511000 6 1149 XCSE 20250422 11:45:21.511000 3 1149 XCSE 20250422 11:45:21.511000 30 1149 XCSE 20250422 11:47:13.107000 4 1149 XCSE 20250422 11:50:06.168000 4 1151 XCSE 20250422 11:51:40.343000 6 1151 XCSE 20250422 11:51:40.343000 7 1151 XCSE 20250422 11:51:40.350000 6 1151 XCSE 20250422 11:51:40.350000 8 1151 XCSE 20250422 11:51:40.448000 6 1151 XCSE 20250422 11:51:43.072000 3 1152 XCSE 20250422 11:52:09.960000 14 1152 XCSE 20250422 11:52:09.960000 7 1152 XCSE 20250422 11:52:09.970000 6 1152 XCSE 20250422 11:52:09.970000 8 1152 XCSE 20250422 11:52:10.026000 12 1152 XCSE 20250422 11:53:07.223000 7 1152 XCSE 20250422 11:53:07.223000 8 1152 XCSE 20250422 11:53:07.228000 12 1152 XCSE 20250422 11:54:22.021000 10 1150 XCSE 20250422 11:54:30.415000 10 1149 XCSE 20250422 11:55:21.005000 10 1149 XCSE 20250422 12:03:04.971000 9 1149 XCSE 20250422 12:03:04.971000 10 1149 XCSE 20250422 12:03:04.971000 9 1149 XCSE 20250422 12:03:04.971000 40 1148 XCSE 20250422 12:06:31.186000 1 1147 XCSE 20250422 12:14:48.567000 36 1147 XCSE 20250422 12:14:48.567000 39 1147 XCSE 20250422 12:14:48.574000 28 1147 XCSE 20250422 12:18:01.510000 20 1147 XCSE 20250422 12:18:01.510000 48 1146 XCSE 20250422 12:18:04.264000 47 1145 XCSE 20250422 12:18:32.190000 26 1144 XCSE 20250422 12:18:41.081000 10 1145 XCSE 20250422 12:26:19.639000 10 1145 XCSE 20250422 12:26:19.654000 10 1144 XCSE 20250422 12:26:23.502000 9 1145 XCSE 20250422 12:28:26.555000 1 1145 XCSE 20250422 12:28:26.555000 10 1145 XCSE 20250422 12:28:40.901000 10 1144 XCSE 20250422 12:36:29.514000 9 1144 XCSE 20250422 12:36:29.514000 12 1143 XCSE 20250422 12:57:18.411000 18 1143 XCSE 20250422 12:57:18.411000 29 1142 XCSE 20250422 13:00:03.567000 24 1143 XCSE 20250422 13:01:00.266000 12 1143 XCSE 20250422 13:01:00.266000 13 1143 XCSE 20250422 13:01:00.266000 19 1143 XCSE 20250422 13:01:00.279000 10 1143 XCSE 20250422 13:01:21.900000 7 1143 XCSE 20250422 13:02:47.228000 12 1143 XCSE 20250422 13:02:47.228000 10 1142 XCSE 20250422 13:08:11.246000 10 1142 XCSE 20250422 13:08:11.367000 10 1142 XCSE 20250422 13:16:02.105000 10 1142 XCSE 20250422 13:25:47.098000 1 1141 XCSE 20250422 13:35:28.579000 9 1141 XCSE 20250422 13:35:28.579000 9 1141 XCSE 20250422 13:35:28.579000 13 1140 XCSE 20250422 13:36:44.167000 7 1140 XCSE 20250422 13:37:55.105000 13 1140 XCSE 20250422 13:37:55.105000 9 1140 XCSE 20250422 13:37:55.105000 30 1140 XCSE 20250422 13:51:07.986000 30 1139 XCSE 20250422 13:53:14.769000 15 1139 XCSE 20250422 13:53:15.272000 5 1139 XCSE 20250422 13:53:15.272000 7 1139 XCSE 20250422 13:53:15.272000 7 1139 XCSE 20250422 13:53:15.272000 8 1138 XCSE 20250422 13:59:19.506000 9 1140 XCSE 20250422 14:10:53.476000 1 1140 XCSE 20250422 14:10:53.476000 12 1140 XCSE 20250422 14:10:53.476000 8 1140 XCSE 20250422 14:10:53.476000 9 1140 XCSE 20250422 14:10:53.476000 7 1140 XCSE 20250422 14:10:53.481000 7 1140 XCSE 20250422 14:10:53.498000 19 1141 XCSE 20250422 14:14:16.099000 2 1142 XCSE 20250422 14:24:28.556000 4 1142 XCSE 20250422 14:24:28.557000 10 1141 XCSE 20250422 14:28:07.096000 10 1140 XCSE 20250422 14:29:35.094000 10 1140 XCSE 20250422 14:33:24.113000 10 1139 XCSE 20250422 14:41:42.104000 9 1139 XCSE 20250422 14:41:42.104000 8 1140 XCSE 20250422 14:46:30.439000 11 1140 XCSE 20250422 14:46:30.439000 14 1140 XCSE 20250422 14:46:36.443000 7 1140 XCSE 20250422 14:46:36.443000 4 1140 XCSE 20250422 14:46:36.443000 14 1140 XCSE 20250422 14:46:36.465000 19 1142 XCSE 20250422 14:50:58.209000 19 1141 XCSE 20250422 14:57:52.846000 20 1141 XCSE 20250422 14:57:52.861000 27 1143 XCSE 20250422 15:05:17.106000 26 1143 XCSE 20250422 15:05:17.106000 7 1143 XCSE 20250422 15:05:17.106000 9 1143 XCSE 20250422 15:05:17.106000 9 1143 XCSE 20250422 15:05:17.132000 9 1143 XCSE 20250422 15:05:17.132000 3 1143 XCSE 20250422 15:05:17.132000 9 1143 XCSE 20250422 15:05:17.187000 1 1143 XCSE 20250422 15:05:39.607000 9 1143 XCSE 20250422 15:06:14.866000 9 1143 XCSE 20250422 15:06:14.866000 31 1143 XCSE 20250422 15:10:38.283000 7 1143 XCSE 20250422 15:11:29.700000 7 1143 XCSE 20250422 15:11:29.741000 8 1143 XCSE 20250422 15:11:29.759000 19 1142 XCSE 20250422 15:11:40.104000 19 1141 XCSE 20250422 15:16:02.636000 9 1141 XCSE 20250422 15:16:02.636000 80 1141 XCSE 20250422 15:16:02.652000 20 1141 XCSE 20250422 15:18:08.677000 20 1140 XCSE 20250422 15:18:11.255000 15 1140 XCSE 20250422 15:18:11.257000 20 1140 XCSE 20250422 15:18:11.326000 9 1140 XCSE 20250422 15:18:11.326000 20 1140 XCSE 20250422 15:18:11.329000 30 1141 XCSE 20250422 15:19:43.301000 33 1141 XCSE 20250422 15:19:43.301000 9 1141 XCSE 20250422 15:19:43.330000 9 1141 XCSE 20250422 15:19:43.338000 9 1141 XCSE 20250422 15:19:43.403000 9 1141 XCSE 20250422 15:19:44.703000 19 1141 XCSE 20250422 15:19:50.416000 19 1141 XCSE 20250422 15:19:51.646000 20 1140 XCSE 20250422 15:30:24.308000 9 1140 XCSE 20250422 15:30:24.308000 10 1140 XCSE 20250422 15:30:24.308000 29 1140 XCSE 20250422 15:32:28.096000 6 1139 XCSE 20250422 15:42:57.852000 22 1139 XCSE 20250422 15:42:57.859000 9 1139 XCSE 20250422 15:42:57.859000 6 1139 XCSE 20250422 15:42:57.859000 22 1139 XCSE 20250422 15:43:44.104000 18 1139 XCSE 20250422 15:44:30.713000 12 1139 XCSE 20250422 15:55:19.855000 8 1141 XCSE 20250422 16:00:30.699000 8 1141 XCSE 20250422 16:00:30.699000 2 1141 XCSE 20250422 16:00:30.714000 12 1141 XCSE 20250422 16:00:30.714000 7 1141 XCSE 20250422 16:00:30.931000 9 1141 XCSE 20250422 16:00:30.931000 8 1141 XCSE 20250422 16:00:31.087000 7 1141 XCSE 20250422 16:00:31.087000 30 1140 XCSE 20250422 16:01:22.615000 28 1139 XCSE 20250422 16:01:24.138000 28 1138 XCSE 20250422 16:01:55.523000 6 1138 XCSE 20250422 16:05:37.031000 8 1140 XCSE 20250422 16:10:14.860000 1 1140 XCSE 20250422 16:10:14.936000 7 1142 XCSE 20250422 16:13:14.486000 8 1142 XCSE 20250422 16:13:14.486000 10 1142 XCSE 20250422 16:13:14.486000 9 1142 XCSE 20250422 16:13:14.506000 8 1142 XCSE 20250422 16:13:14.506000 8 1142 XCSE 20250422 16:13:14.506000 8 1142 XCSE 20250422 16:13:14.587000 8 1142 XCSE 20250422 16:13:14.617000 9 1142 XCSE 20250422 16:13:14.703000 9 1142 XCSE 20250422 16:13:14.988000 9 1142 XCSE 20250422 16:13:15.018000 9 1142 XCSE 20250422 16:13:15.047000 9 1142 XCSE 20250422 16:13:16.520000 7 1142 XCSE 20250422 16:13:16.520000 9 1142 XCSE 20250422 16:13:27.695000 8 1142 XCSE 20250422 16:13:27.695000 1 1142 XCSE 20250422 16:13:27.719000 9 1142 XCSE 20250422 16:13:28.558000 8 1142 XCSE 20250422 16:13:28.558000 8 1142 XCSE 20250422 16:13:29.703000 9 1142 XCSE 20250422 16:13:29.703000 7 1142 XCSE 20250422 16:13:34.704000 8 1142 XCSE 20250422 16:13:39.704000 8 1142 XCSE 20250422 16:13:39.704000 9 1142 XCSE 20250422 16:13:43.272000 7 1142 XCSE 20250422 16:13:43.308000 7 1142 XCSE 20250422 16:13:43.339000 7 1142 XCSE 20250422 16:14:05.913000 9 1142 XCSE 20250422 16:14:05.913000 9 1142 XCSE 20250422 16:14:05.913000 9 1142 XCSE 20250422 16:14:07.227000 8 1142 XCSE 20250422 16:14:07.227000 7 1142 XCSE 20250422 16:14:09.703000 7 1142 XCSE 20250422 16:14:09.703000 9 1142 XCSE 20250422 16:14:14.703000 7 1142 XCSE 20250422 16:14:14.703000 9 1142 XCSE 20250422 16:14:15.138000 9 1142 XCSE 20250422 16:14:15.138000 7 1142 XCSE 20250422 16:14:18.559000 8 1142 XCSE 20250422 16:14:18.559000 26 1142 XCSE 20250422 16:14:29.994000 13 1142 XCSE 20250422 16:14:30.035000 7 1142 XCSE 20250422 16:14:39.703000 8 1142 XCSE 20250422 16:14:39.703000 8 1142 XCSE 20250422 16:14:42.778000 7 1142 XCSE 20250422 16:14:42.778000 9 1142 XCSE 20250422 16:14:42.830000 8 1142 XCSE 20250422 16:14:44.704000 8 1142 XCSE 20250422 16:14:44.704000 7 1142 XCSE 20250422 16:14:49.149000 8 1142 XCSE 20250422 16:14:49.149000 8 1142 XCSE 20250422 16:14:49.703000 7 1142 XCSE 20250422 16:14:49.703000 9 1142 XCSE 20250422 16:14:52.377000 9 1142 XCSE 20250422 16:14:52.377000 18 1142 XCSE 20250422 16:14:52.377000 7 1142 XCSE 20250422 16:14:59.704000 9 1142 XCSE 20250422 16:14:59.734000 9 1142 XCSE 20250422 16:15:04.652000 7 1142 XCSE 20250422 16:15:04.652000 15 1142 XCSE 20250422 16:15:04.652000 7 1142 XCSE 20250422 16:15:04.709000 15 1142 XCSE 20250422 16:15:04.709000 7 1142 XCSE 20250422 16:15:09.703000 8 1142 XCSE 20250422 16:15:09.703000 7 1142 XCSE 20250422 16:15:12.934000 7 1142 XCSE 20250422 16:15:12.934000 15 1142 XCSE 20250422 16:15:12.934000 9 1142 XCSE 20250422 16:15:13.148000 7 1142 XCSE 20250422 16:15:13.148000 8 1142 XCSE 20250422 16:15:14.703000 7 1142 XCSE 20250422 16:15:14.703000 8 1142 XCSE 20250422 16:15:14.842000 7 1142 XCSE 20250422 16:15:14.842000 7 1142 XCSE 20250422 16:15:15.010000 8 1142 XCSE 20250422 16:15:15.010000 8 1142 XCSE 20250422 16:15:15.115000 7 1142 XCSE 20250422 16:15:15.115000 9 1142 XCSE 20250422 16:15:16.878000 7 1142 XCSE 20250422 16:15:17.040000 7 1142 XCSE 20250422 16:15:17.040000 15 1142 XCSE 20250422 16:15:17.602000 8 1142 XCSE 20250422 16:15:17.602000 7 1142 XCSE 20250422 16:15:17.602000 2 1142 XCSE 20250422 16:15:17.952000 2 1140 XCSE 20250422 16:15:18.896000 7 1142 XCSE 20250422 16:15:49.704000 8 1142 XCSE 20250422 16:15:49.704000 2 1142 XCSE 20250422 16:16:26.595000 2 1142 XCSE 20250422 16:17:13.362000 7 1142 XCSE 20250422 16:17:21.919000 8 1142 XCSE 20250422 16:17:21.919000 2 1142 XCSE 20250422 16:17:59.918000 8 1142 XCSE 20250422 16:19:22.266000 9 1142 XCSE 20250422 16:19:22.266000 8 1142 XCSE 20250422 16:19:22.422000 7 1142 XCSE 20250422 16:19:22.422000 17 1140 XCSE 20250422 16:19:23.835000 2 1140 XCSE 20250422 16:19:23.835000 10 1140 XCSE 20250422 16:19:23.835000 7 1142 XCSE 20250422 16:19:23.836000 9 1142 XCSE 20250422 16:19:23.836000 7 1142 XCSE 20250422 16:19:23.932000 9 1142 XCSE 20250422 16:19:24.704000 7 1142 XCSE 20250422 16:19:24.704000 9 1142 XCSE 20250422 16:19:25.761000 7 1142 XCSE 20250422 16:19:25.761000 7 1142 XCSE 20250422 16:19:40.405000 8 1142 XCSE 20250422 16:19:40.405000 7 1142 XCSE 20250422 16:20:20.195000 7 1142 XCSE 20250422 16:20:20.195000 3 1140 XCSE 20250422 16:22:47.916000 27 1140 XCSE 20250422 16:22:59.143000 10 1140 XCSE 20250422 16:22:59.143000 9 1140 XCSE 20250422 16:22:59.143000 14 1141 XCSE 20250422 16:27:02.289000 13 1141 XCSE 20250422 16:27:02.289000 34 1141 XCSE 20250422 16:27:02.289000 10 1141 XCSE 20250422 16:27:02.289000 60 1140 XCSE 20250422 16:27:05.176000 28 1139 XCSE 20250422 16:30:39.053000 9 1139 XCSE 20250422 16:30:39.053000 9 1139 XCSE 20250422 16:30:39.053000 9 1139 XCSE 20250422 16:30:39.053000 4 1140 XCSE 20250422 16:31:20.901000 6 1140 XCSE 20250422 16:31:20.901000 2 1140 XCSE 20250422 16:31:32.637000 8 1140 XCSE 20250422 16:31:32.637000 10 1140 XCSE 20250422 16:31:59.900000 3 1140 XCSE 20250422 16:33:10.902000 30 1141 XCSE 20250422 16:36:44.185000 15 1144 XCSE 20250422 16:38:55.596000 126 1147 XCSE 20250422 16:42:26.037541 150 1147 XCSE 20250422 16:42:26.037604 118 1147 XCSE 20250422 16:43:12.639228 29 1162 XCSE 20250423 9:02:27.964000 10 1166 XCSE 20250423 9:04:42.516000 29 1162 XCSE 20250423 9:05:02.013000 19 1160 XCSE 20250423 9:07:59.141000 9 1160 XCSE 20250423 9:07:59.141000 19 1158 XCSE 20250423 9:07:59.183000 19 1156 XCSE 20250423 9:08:29.128000 28 1162 XCSE 20250423 9:18:28.231000 28 1166 XCSE 20250423 9:24:23.053000 49 1166 XCSE 20250423 9:24:23.068000 28 1164 XCSE 20250423 9:25:44.102000 19 1164 XCSE 20250423 9:37:52.080000 9 1164 XCSE 20250423 9:37:52.080000 18 1164 XCSE 20250423 9:37:52.101000 7 1167 XCSE 20250423 9:40:38.488000 7 1167 XCSE 20250423 9:40:38.488000 7 1167 XCSE 20250423 9:40:38.488000 6 1167 XCSE 20250423 9:40:38.497000 6 1167 XCSE 20250423 9:40:38.978000 6 1167 XCSE 20250423 9:40:38.978000 7 1167 XCSE 20250423 9:40:38.978000 7 1167 XCSE 20250423 9:40:48.187000 6 1167 XCSE 20250423 9:41:09.406000 7 1167 XCSE 20250423 9:41:09.406000 5 1167 XCSE 20250423 9:42:05.463000 5 1167 XCSE 20250423 9:42:05.463000 19 1165 XCSE 20250423 9:42:36.431000 3 1166 XCSE 20250423 9:50:35.236000 10 1168 XCSE 20250423 10:01:24.098000 231 1175 XCSE 20250423 10:21:16.494000 49 1174 XCSE 20250423 10:21:33.477000 38 1173 XCSE 20250423 10:22:06.195000 28 1172 XCSE 20250423 10:24:42.767000 9 1172 XCSE 20250423 10:24:42.767000 39 1171 XCSE 20250423 10:24:42.775000 20 1171 XCSE 20250423 10:27:47.949000 10 1171 XCSE 20250423 10:33:01.205000 10 1171 XCSE 20250423 10:40:28.069000 19 1172 XCSE 20250423 10:51:36.256000 9 1172 XCSE 20250423 10:51:36.256000 28 1172 XCSE 20250423 11:00:06.033000 9 1172 XCSE 20250423 11:00:06.033000 37 1171 XCSE 20250423 11:00:08.118000 19 1170 XCSE 20250423 11:04:31.135000 9 1170 XCSE 20250423 11:04:31.135000 10 1170 XCSE 20250423 11:04:31.135000 19 1168 XCSE 20250423 11:08:05.372000 19 1169 XCSE 20250423 11:09:36.181000 13 1167 XCSE 20250423 11:09:36.793000 6 1167 XCSE 20250423 11:09:36.793000 10 1167 XCSE 20250423 11:19:39.286000 28 1166 XCSE 20250423 11:19:39.330000 12 1168 XCSE 20250423 11:27:21.364000 7 1168 XCSE 20250423 11:27:21.364000 6 1168 XCSE 20250423 11:27:21.364000 20 1166 XCSE 20250423 11:27:28.875000 12 1165 XCSE 20250423 11:27:33.268000 8 1165 XCSE 20250423 11:27:33.268000 20 1164 XCSE 20250423 11:31:29.405000 10 1164 XCSE 20250423 11:31:45.112000 10 1163 XCSE 20250423 11:33:02.623000 10 1161 XCSE 20250423 11:33:44.096000 9 1161 XCSE 20250423 11:33:44.096000 2 1160 XCSE 20250423 11:35:46.096000 7 1164 XCSE 20250423 11:56:38.991000 8 1164 XCSE 20250423 11:56:38.997000 7 1164 XCSE 20250423 11:56:39.002000 8 1164 XCSE 20250423 11:56:39.002000 7 1164 XCSE 20250423 11:56:47.251000 7 1164 XCSE 20250423 11:56:47.272000 7 1164 XCSE 20250423 11:56:47.272000 7 1164 XCSE 20250423 11:56:47.272000 28 1163 XCSE 20250423 11:59:52.674000 10 1162 XCSE 20250423 12:03:47.281000 9 1165 XCSE 20250423 12:46:52.899000 9 1165 XCSE 20250423 12:46:52.899000 8 1165 XCSE 20250423 12:46:52.899000 30 1164 XCSE 20250423 12:47:28.947000 20 1165 XCSE 20250423 13:01:14.694000 2 1165 XCSE 20250423 13:01:14.736000 2 1165 XCSE 20250423 13:01:18.846000 8 1165 XCSE 20250423 13:01:18.865000 1 1165 XCSE 20250423 13:01:23.396000 8 1165 XCSE 20250423 13:02:00.226000 6 1166 XCSE 20250423 13:06:03.151000 28 1165 XCSE 20250423 13:08:47.099000 18 1167 XCSE 20250423 13:13:33.972000 1 1167 XCSE 20250423 13:13:33.972000 20 1167 XCSE 20250423 13:23:08.608000 10 1167 XCSE 20250423 13:23:08.608000 6 1168 XCSE 20250423 13:27:34.067000 11 1168 XCSE 20250423 13:29:08.761000 29 1167 XCSE 20250423 13:31:59.769000 80 1167 XCSE 20250423 13:31:59.787000 30 1166 XCSE 20250423 13:33:30.169000 9 1166 XCSE 20250423 13:33:30.213000 27 1169 XCSE 20250423 13:39:34.392000 9 1169 XCSE 20250423 13:39:34.400000 27 1169 XCSE 20250423 13:39:34.400000 8 1169 XCSE 20250423 13:39:34.411000 8 1170 XCSE 20250423 13:39:34.528000 7 1170 XCSE 20250423 13:39:34.528000 7 1170 XCSE 20250423 13:39:34.528000 7 1170 XCSE 20250423 13:39:34.528000 16 1170 XCSE 20250423 13:39:34.528000 9 1170 XCSE 20250423 13:39:34.541000 9 1170 XCSE 20250423 13:39:34.551000 10 1169 XCSE 20250423 13:40:03.779000 20 1169 XCSE 20250423 13:55:52.500000 19 1172 XCSE 20250423 14:16:04.098000 46 1172 XCSE 20250423 14:38:17.554000 16 1172 XCSE 20250423 14:46:24.408000 9 1172 XCSE 20250423 14:46:24.408000 19 1171 XCSE 20250423 14:47:08.205000 8 1172 XCSE 20250423 14:55:57.985000 8 1172 XCSE 20250423 14:55:57.985000 8 1172 XCSE 20250423 14:55:57.985000 20 1171 XCSE 20250423 15:09:53.157000 10 1171 XCSE 20250423 15:09:53.157000 10 1171 XCSE 20250423 15:09:53.157000 28 1172 XCSE 20250423 15:20:22.221000 9 1172 XCSE 20250423 15:20:22.221000 9 1172 XCSE 20250423 15:20:22.221000 48 1174 XCSE 20250423 15:22:50.309000 28 1173 XCSE 20250423 15:29:36.982000 10 1173 XCSE 20250423 15:29:36.982000 8 1173 XCSE 20250423 15:29:37.027000 30 1173 XCSE 20250423 15:34:24.734000 9 1181 XCSE 20250423 15:37:51.683000 40 1180 XCSE 20250423 15:37:53.500000 26 1182 XCSE 20250423 15:38:04.334000 27 1182 XCSE 20250423 15:38:05.406000 8 1182 XCSE 20250423 15:38:07.542000 8 1182 XCSE 20250423 15:38:07.542000 9 1182 XCSE 20250423 15:38:07.542000 26 1182 XCSE 20250423 15:38:07.693000 8 1182 XCSE 20250423 15:38:07.693000 8 1182 XCSE 20250423 15:38:07.693000 8 1182 XCSE 20250423 15:38:07.693000 9 1182 XCSE 20250423 15:38:19.129000 8 1182 XCSE 20250423 15:38:19.129000 8 1182 XCSE 20250423 15:38:19.129000 8 1182 XCSE 20250423 15:38:19.147000 9 1182 XCSE 20250423 15:38:19.163000 9 1182 XCSE 20250423 15:38:19.163000 26 1182 XCSE 20250423 15:38:19.565000 8 1182 XCSE 20250423 15:38:19.565000 8 1182 XCSE 20250423 15:38:19.565000 8 1182 XCSE 20250423 15:38:19.565000 39 1180 XCSE 20250423 15:38:21.619000 28 1180 XCSE 20250423 15:38:41.223000 29 1181 XCSE 20250423 15:39:17.863000 70 1181 XCSE 20250423 15:39:17.871000 30 1180 XCSE 20250423 15:39:17.938000 30 1179 XCSE 20250423 15:39:25.254000 28 1180 XCSE 20250423 15:39:29.903000 2 1179 XCSE 20250423 15:39:44.324000 28 1178 XCSE 20250423 15:39:58.743000 9 1178 XCSE 20250423 15:39:58.775000 15 1178 XCSE 20250423 15:39:58.775000 9 1178 XCSE 20250423 15:39:58.775000 8 1178 XCSE 20250423 15:39:58.776000 9 1178 XCSE 20250423 15:39:58.795000 25 1178 XCSE 20250423 15:39:58.804000 4 1178 XCSE 20250423 15:39:58.813000 12 1179 XCSE 20250423 15:40:01.595000 15 1179 XCSE 20250423 15:40:01.595000 4 1179 XCSE 20250423 15:40:01.595000 9 1179 XCSE 20250423 15:40:01.608000 9 1179 XCSE 20250423 15:40:01.608000 9 1179 XCSE 20250423 15:40:01.608000 9 1179 XCSE 20250423 15:40:01.616000 8 1179 XCSE 20250423 15:40:01.659000 9 1179 XCSE 20250423 15:40:01.659000 8 1179 XCSE 20250423 15:40:04.926000 15 1179 XCSE 20250423 15:40:04.926000 9 1179 XCSE 20250423 15:40:04.926000 8 1179 XCSE 20250423 15:40:04.926000 3 1179 XCSE 20250423 15:40:06.988000 8 1179 XCSE 20250423 15:40:06.988000 15 1179 XCSE 20250423 15:40:06.988000 8 1179 XCSE 20250423 15:40:06.988000 9 1179 XCSE 20250423 15:40:06.988000 9 1179 XCSE 20250423 15:40:08.543000 8 1179 XCSE 20250423 15:40:08.543000 9 1179 XCSE 20250423 15:40:08.543000 8 1179 XCSE 20250423 15:40:11.227000 15 1179 XCSE 20250423 15:40:11.227000 12 1179 XCSE 20250423 15:40:14.987000 28 1178 XCSE 20250423 15:40:43.949000 6 1180 XCSE 20250423 15:40:52.961000 8 1180 XCSE 20250423 15:40:52.961000 9 1180 XCSE 20250423 15:40:52.961000 28 1180 XCSE 20250423 15:40:52.961000 30 1180 XCSE 20250423 15:40:52.961000 9 1180 XCSE 20250423 15:40:52.963000 8 1180 XCSE 20250423 15:40:52.963000 9 1180 XCSE 20250423 15:40:52.963000 30 1178 XCSE 20250423 15:41:01.645000 28 1179 XCSE 20250423 15:43:08.002000 10 1179 XCSE 20250423 15:43:08.002000 28 1178 XCSE 20250423 15:44:18.687000 8 1182 XCSE 20250423 15:48:21.313000 14 1182 XCSE 20250423 15:48:21.313000 9 1182 XCSE 20250423 15:48:21.313000 8 1182 XCSE 20250423 15:48:21.313000 8 1182 XCSE 20250423 15:48:26.294000 9 1182 XCSE 20250423 15:48:33.781000 13 1182 XCSE 20250423 15:48:33.787000 13 1182 XCSE 20250423 15:48:33.791000 9 1182 XCSE 20250423 15:48:33.804000 9 1182 XCSE 20250423 15:48:33.809000 8 1182 XCSE 20250423 15:48:37.473000 9 1182 XCSE 20250423 15:48:37.473000 9 1182 XCSE 20250423 15:48:37.473000 9 1182 XCSE 20250423 15:48:41.465000 8 1182 XCSE 20250423 15:48:41.465000 8 1182 XCSE 20250423 15:48:41.465000 8 1182 XCSE 20250423 15:48:44.313000 8 1182 XCSE 20250423 15:48:44.313000 9 1182 XCSE 20250423 15:48:44.313000 13 1182 XCSE 20250423 15:48:44.313000 8 1182 XCSE 20250423 15:49:20.825000 9 1182 XCSE 20250423 15:49:20.845000 8 1182 XCSE 20250423 15:49:33.627000 9 1182 XCSE 20250423 15:49:33.627000 9 1182 XCSE 20250423 15:49:33.627000 8 1182 XCSE 20250423 15:50:19.597000 9 1182 XCSE 20250423 15:50:19.597000 9 1182 XCSE 20250423 15:50:19.597000 11 1182 XCSE 20250423 15:50:19.599000 9 1182 XCSE 20250423 15:50:19.616000 8 1182 XCSE 20250423 15:50:21.856000 8 1182 XCSE 20250423 15:50:21.856000 9 1182 XCSE 20250423 15:50:21.856000 11 1182 XCSE 20250423 15:50:21.860000 31 1182 XCSE 20250423 15:50:21.865000 9 1182 XCSE 20250423 15:50:23.705000 9 1182 XCSE 20250423 15:50:23.705000 8 1182 XCSE 20250423 15:50:23.705000 8 1182 XCSE 20250423 15:50:34.535000 2 1182 XCSE 20250423 15:50:34.535000 7 1182 XCSE 20250423 15:50:52.535000 3 1182 XCSE 20250423 15:50:52.535000 29 1180 XCSE 20250423 15:50:58.804000 28 1179 XCSE 20250423 15:51:07.562000 2 1179 XCSE 20250423 15:51:07.562000 20 1178 XCSE 20250423 15:52:26.614000 4 1178 XCSE 20250423 15:52:26.986000 16 1178 XCSE 20250423 15:52:26.986000 20 1177 XCSE 20250423 15:52:27.555000 20 1178 XCSE 20250423 15:52:54.263000 20 1178 XCSE 20250423 15:56:22.066000 19 1178 XCSE 20250423 15:56:22.070000 19 1178 XCSE 20250423 15:56:22.073000 10 1178 XCSE 20250423 15:56:22.147000 10 1178 XCSE 20250423 15:56:25.261000 10 1177 XCSE 20250423 15:56:25.762000 10 1180 XCSE 20250423 16:00:10.764000 11 1180 XCSE 20250423 16:00:17.834000 47 1179 XCSE 20250423 16:00:55.332000 19 1179 XCSE 20250423 16:02:12.236000 19 1179 XCSE 20250423 16:02:12.254000 19 1179 XCSE 20250423 16:02:15.559000 10 1179 XCSE 20250423 16:02:15.574000 29 1179 XCSE 20250423 16:10:12.090000 19 1178 XCSE 20250423 16:14:11.186000 10 1177 XCSE 20250423 16:14:15.295000 10 1176 XCSE 20250423 16:15:30.359000 10 1175 XCSE 20250423 16:16:29.280000 10 1176 XCSE 20250423 16:21:18.566000 30 1178 XCSE 20250423 16:30:00.019000 10 1178 XCSE 20250423 16:30:00.019000 19 1177 XCSE 20250423 16:30:00.043000 10 1176 XCSE 20250423 16:30:05.100000 1 1179 XCSE 20250423 16:31:46.165000 28 1178 XCSE 20250423 16:34:49.832000 25 1179 XCSE 20250423 16:34:49.833000 10 1180 XCSE 20250423 16:39:02.401000 9 1180 XCSE 20250423 16:39:02.401000 10 1180 XCSE 20250423 16:39:02.421000 9 1180 XCSE 20250423 16:39:02.432000 10 1180 XCSE 20250423 16:39:02.445000 9 1180 XCSE 20250423 16:39:06.663000 10 1180 XCSE 20250423 16:39:09.406000 10 1180 XCSE 20250423 16:39:14.367000 13 1180 XCSE 20250423 16:39:14.367000 23 1181 XCSE 20250423 16:39:53.991000 8 1181 XCSE 20250423 16:39:53.991000 8 1181 XCSE 20250423 16:39:53.991000 10 1181 XCSE 20250423 16:39:53.991000 20 1181 XCSE 20250423 16:39:53.991000 10 1181 XCSE 20250423 16:40:11.538000 1 1179 XCSE 20250423 16:40:11.563000 19 1179 XCSE 20250423 16:40:11.564000 10 1179 XCSE 20250423 16:40:11.581000 55 1178 XCSE 20250423 16:46:08.708753 18 1178 XCSE 20250423 16:46:08.708757 9 1173 XCSE 20250424 9:01:37.925000 8 1173 XCSE 20250424 9:01:37.925000 28 1178 XCSE 20250424 9:20:15.640000 29 1177 XCSE 20250424 9:20:17.408000 1 1175 XCSE 20250424 9:27:58.952000 28 1175 XCSE 20250424 9:27:58.952000 20 1174 XCSE 20250424 9:33:33.080000 10 1176 XCSE 20250424 9:33:43.078000 6 1176 XCSE 20250424 9:33:43.078000 5 1176 XCSE 20250424 9:33:43.078000 5 1176 XCSE 20250424 9:33:43.078000 8 1176 XCSE 20250424 9:33:43.078000 30 1176 XCSE 20250424 9:33:43.078000 6 1176 XCSE 20250424 9:33:43.079000 6 1176 XCSE 20250424 9:33:43.079000 6 1176 XCSE 20250424 9:33:43.079000 19 1174 XCSE 20250424 9:34:49.614000 19 1174 XCSE 20250424 9:37:59.104000 9 1174 XCSE 20250424 9:37:59.104000 28 1174 XCSE 20250424 9:37:59.108000 6 1174 XCSE 20250424 9:37:59.179000 6 1174 XCSE 20250424 9:38:10.246000 6 1174 XCSE 20250424 9:38:10.246000 6 1174 XCSE 20250424 9:38:10.246000 6 1174 XCSE 20250424 9:38:10.304000 29 1172 XCSE 20250424 9:39:21.236000 19 1170 XCSE 20250424 9:39:21.373000 2 1170 XCSE 20250424 9:39:21.505000 5 1173 XCSE 20250424 9:40:49.116000 6 1173 XCSE 20250424 9:40:49.116000 6 1173 XCSE 20250424 9:40:49.116000 6 1173 XCSE 20250424 9:41:28.680000 35 1173 XCSE 20250424 9:41:28.680000 6 1173 XCSE 20250424 9:41:28.680000 6 1173 XCSE 20250424 9:41:28.680000 6 1173 XCSE 20250424 9:41:28.719000 6 1173 XCSE 20250424 9:41:29.181000 13 1171 XCSE 20250424 9:41:49.388000 6 1171 XCSE 20250424 9:41:59.330000 13 1171 XCSE 20250424 9:41:59.330000 10 1172 XCSE 20250424 9:45:26.710000 10 1171 XCSE 20250424 9:46:26.971000 19 1172 XCSE 20250424 9:52:16.680000 7 1171 XCSE 20250424 9:54:36.909000 13 1171 XCSE 20250424 9:54:36.909000 9 1171 XCSE 20250424 9:54:36.909000 10 1171 XCSE 20250424 9:59:14.149000 77 1171 XCSE 20250424 9:59:14.281000 7 1172 XCSE 20250424 10:10:13.629000 7 1172 XCSE 20250424 10:10:13.629000 6 1172 XCSE 20250424 10:10:13.629000 11 1172 XCSE 20250424 10:10:13.655000 7 1172 XCSE 20250424 10:10:13.674000 7 1172 XCSE 20250424 10:10:13.742000 19 1171 XCSE 20250424 10:14:55.342000 2 1173 XCSE 20250424 10:16:20.007000 6 1173 XCSE 20250424 10:16:20.007000 7 1173 XCSE 20250424 10:16:20.007000 13 1173 XCSE 20250424 10:16:20.007000 14 1173 XCSE 20250424 10:16:20.007000 6 1173 XCSE 20250424 10:16:20.007000 7 1173 XCSE 20250424 10:16:20.008000 7 1173 XCSE 20250424 10:16:20.016000 6 1173 XCSE 20250424 10:16:20.016000 6 1173 XCSE 20250424 10:16:20.064000 7 1173 XCSE 20250424 10:16:43.858000 3 1173 XCSE 20250424 10:16:43.858000 19 1172 XCSE 20250424 10:17:50.827000 10 1171 XCSE 20250424 10:27:51.822000 10 1171 XCSE 20250424 10:27:51.822000 10 1171 XCSE 20250424 10:27:51.822000 34 1170 XCSE 20250424 10:27:51.841000 20 1170 XCSE 20250424 10:37:21.102000 9 1170 XCSE 20250424 10:37:21.102000 19 1169 XCSE 20250424 10:40:46.967000 4 1170 XCSE 20250424 10:49:13.437000 17 1170 XCSE 20250424 10:49:13.437000 7 1170 XCSE 20250424 10:49:13.437000 7 1170 XCSE 20250424 10:49:13.437000 7 1170 XCSE 20250424 10:49:13.941000 6 1170 XCSE 20250424 10:49:13.941000 6 1170 XCSE 20250424 10:49:13.941000 1 1170 XCSE 20250424 10:49:17.746000 9 1170 XCSE 20250424 10:49:36.259000 30 1170 XCSE 20250424 10:51:32.441000 10 1170 XCSE 20250424 10:58:31.477000 10 1170 XCSE 20250424 11:08:57.118000 9 1170 XCSE 20250424 11:08:57.118000 10 1170 XCSE 20250424 11:08:57.118000 19 1170 XCSE 20250424 11:10:10.577000 19 1173 XCSE 20250424 11:40:11.687000 16 1174 XCSE 20250424 11:40:11.689000 50 1174 XCSE 20250424 11:40:11.703000 6 1174 XCSE 20250424 11:40:11.703000 6 1174 XCSE 20250424 11:40:11.703000 6 1174 XCSE 20250424 11:40:11.703000 19 1174 XCSE 20250424 11:47:44.217000 19 1173 XCSE 20250424 11:51:10.642000 10 1173 XCSE 20250424 11:53:57.056000 5 1174 XCSE 20250424 11:58:55.493000 6 1174 XCSE 20250424 11:58:55.493000 6 1174 XCSE 20250424 11:58:55.543000 7 1174 XCSE 20250424 11:58:55.561000 6 1174 XCSE 20250424 11:58:55.561000 5 1177 XCSE 20250424 12:07:22.459000 6 1177 XCSE 20250424 12:07:22.459000 6 1177 XCSE 20250424 12:07:22.459000 8 1177 XCSE 20250424 12:07:22.465000 7 1177 XCSE 20250424 12:07:22.478000 8 1177 XCSE 20250424 12:07:22.478000 14 1177 XCSE 20250424 12:07:42.465000 11 1177 XCSE 20250424 12:10:01.722000 20 1176 XCSE 20250424 12:32:01.105000 19 1175 XCSE 20250424 12:36:55.151000 80 1175 XCSE 20250424 12:36:55.153000 19 1174 XCSE 20250424 12:37:02.201000 29 1175 XCSE 20250424 13:30:01.281000 27 1175 XCSE 20250424 13:30:01.282000 28 1174 XCSE 20250424 13:30:01.298000 50 1175 XCSE 20250424 13:30:01.298000 13 1175 XCSE 20250424 13:30:01.298000 13 1175 XCSE 20250424 13:30:01.303000 13 1175 XCSE 20250424 13:30:01.319000 19 1174 XCSE 20250424 13:34:15.538000 19 1173 XCSE 20250424 13:36:28.101000 19 1176 XCSE 20250424 13:39:10.292000 19 1175 XCSE 20250424 13:39:11.650000 27 1176 XCSE 20250424 13:39:12.462000 14 1176 XCSE 20250424 13:39:12.467000 20 1176 XCSE 20250424 13:39:33.486000 27 1176 XCSE 20250424 13:39:45.996000 19 1174 XCSE 20250424 13:41:16.174000 19 1173 XCSE 20250424 13:41:16.195000 23 1176 XCSE 20250424 13:46:38.327000 8 1176 XCSE 20250424 13:46:38.327000 8 1176 XCSE 20250424 13:46:38.327000 8 1176 XCSE 20250424 13:46:38.327000 15 1176 XCSE 20250424 13:46:38.327000 8 1176 XCSE 20250424 13:46:38.348000 7 1176 XCSE 20250424 13:49:13.735000 18 1176 XCSE 20250424 13:49:13.735000 7 1176 XCSE 20250424 13:49:13.735000 29 1176 XCSE 20250424 14:06:24.720000 29 1176 XCSE 20250424 14:07:19.046000 26 1175 XCSE 20250424 14:08:07.045000 3 1175 XCSE 20250424 14:08:07.045000 22 1174 XCSE 20250424 14:08:13.012000 28 1174 XCSE 20250424 14:09:59.207000 28 1173 XCSE 20250424 14:12:54.309000 9 1173 XCSE 20250424 14:12:54.309000 45 1173 XCSE 20250424 14:12:54.325000 10 1172 XCSE 20250424 14:30:51.518000 9 1172 XCSE 20250424 14:30:51.518000 20 1173 XCSE 20250424 14:49:49.102000 9 1173 XCSE 20250424 14:49:49.102000 20 1174 XCSE 20250424 14:54:12.817000 20 1173 XCSE 20250424 15:05:13.491000 19 1172 XCSE 20250424 15:05:13.512000 30 1172 XCSE 20250424 15:12:10.340000 8 1174 XCSE 20250424 15:16:05.737000 8 1174 XCSE 20250424 15:16:05.755000 19 1173 XCSE 20250424 15:18:25.109000 28 1172 XCSE 20250424 15:26:01.531000 19 1172 XCSE 20250424 15:27:57.221000 10 1172 XCSE 20250424 15:29:41.244000 7 1172 XCSE 20250424 15:29:41.244000 7 1172 XCSE 20250424 15:29:41.244000 7 1172 XCSE 20250424 15:29:41.244000 7 1172 XCSE 20250424 15:29:41.284000 8 1172 XCSE 20250424 15:29:41.745000 7 1172 XCSE 20250424 15:29:41.747000 7 1172 XCSE 20250424 15:29:41.771000 19 1171 XCSE 20250424 15:30:05.444000 10 1171 XCSE 20250424 15:30:05.444000 29 1170 XCSE 20250424 15:30:08.129000 19 1170 XCSE 20250424 15:35:14.223000 9 1170 XCSE 20250424 15:35:14.223000 7 1171 XCSE 20250424 15:36:01.594000 1 1171 XCSE 20250424 15:36:01.594000 7 1171 XCSE 20250424 15:36:01.594000 16 1171 XCSE 20250424 15:36:01.594000 8 1171 XCSE 20250424 15:36:01.594000 8 1171 XCSE 20250424 15:36:01.594000 7 1171 XCSE 20250424 15:36:01.613000 7 1171 XCSE 20250424 15:36:01.630000 7 1171 XCSE 20250424 15:36:01.630000 10 1171 XCSE 20250424 15:36:33.389000 6 1171 XCSE 20250424 15:36:34.698000 10 1171 XCSE 20250424 15:36:37.597000 7 1171 XCSE 20250424 15:38:13.608000 7 1171 XCSE 20250424 15:38:13.608000 8 1171 XCSE 20250424 15:38:13.628000 37 1171 XCSE 20250424 15:40:53.669000 29 1171 XCSE 20250424 15:41:05.953000 13 1170 XCSE 20250424 15:41:07.108000 17 1170 XCSE 20250424 15:41:07.108000 16 1170 XCSE 20250424 15:46:01.391000 19 1170 XCSE 20250424 15:50:05.967000 9 1170 XCSE 20250424 15:50:19.823000 1 1170 XCSE 20250424 15:50:19.823000 4 1171 XCSE 20250424 15:51:53.629000 10 1171 XCSE 20250424 15:54:47.096000 30 1171 XCSE 20250424 15:56:52.802000 10 1171 XCSE 20250424 16:02:03.471000 19 1170 XCSE 20250424 16:02:24.060000 9 1170 XCSE 20250424 16:04:25.134000 7 1170 XCSE 20250424 16:04:25.134000 37 1170 XCSE 20250424 16:05:45.107000 37 1169 XCSE 20250424 16:10:52.566000 39 1168 XCSE 20250424 16:10:54.731000 9 1169 XCSE 20250424 16:13:58.793000 14 1169 XCSE 20250424 16:13:58.793000 1 1169 XCSE 20250424 16:13:59.460000 9 1169 XCSE 20250424 16:14:22.771000 4 1169 XCSE 20250424 16:14:34.483000 9 1169 XCSE 20250424 16:14:34.794000 7 1169 XCSE 20250424 16:14:35.421000 9 1169 XCSE 20250424 16:14:35.421000 9 1169 XCSE 20250424 16:14:35.440000 7 1169 XCSE 20250424 16:14:35.910000 9 1169 XCSE 20250424 16:14:35.910000 7 1169 XCSE 20250424 16:14:35.910000 7 1169 XCSE 20250424 16:14:37.770000 9 1169 XCSE 20250424 16:14:37.770000 7 1169 XCSE 20250424 16:14:37.770000 9 1169 XCSE 20250424 16:14:39.978000 9 1169 XCSE 20250424 16:14:42.776000 9 1169 XCSE 20250424 16:14:47.771000 7 1169 XCSE 20250424 16:14:52.771000 7 1169 XCSE 20250424 16:15:07.447000 9 1169 XCSE 20250424 16:15:16.011000 7 1169 XCSE 20250424 16:15:19.977000 7 1169 XCSE 20250424 16:15:19.977000 9 1169 XCSE 20250424 16:15:19.977000 9 1169 XCSE 20250424 16:15:22.771000 7 1169 XCSE 20250424 16:16:08.061000 9 1169 XCSE 20250424 16:17:22.793000 34 1168 XCSE 20250424 16:17:22.812000 9 1169 XCSE 20250424 16:22:30.384000 9 1169 XCSE 20250424 16:22:57.771000 8 1169 XCSE 20250424 16:23:00.337000 8 1170 XCSE 20250424 16:28:07.695000 11 1170 XCSE 20250424 16:29:04.383000 9 1170 XCSE 20250424 16:29:04.383000 6 1171 XCSE 20250424 16:29:15.415000 7 1171 XCSE 20250424 16:29:15.415000 7 1171 XCSE 20250424 16:29:15.415000 10 1171 XCSE 20250424 16:29:15.415000 16 1171 XCSE 20250424 16:29:15.415000 3 1171 XCSE 20250424 16:29:15.415000 9 1171 XCSE 20250424 16:29:15.437000 8 1171 XCSE 20250424 16:29:15.437000 8 1171 XCSE 20250424 16:29:15.437000 9 1171 XCSE 20250424 16:29:15.482000 8 1171 XCSE 20250424 16:29:15.516000 8 1171 XCSE 20250424 16:29:15.917000 9 1171 XCSE 20250424 16:29:15.917000 8 1171 XCSE 20250424 16:29:15.917000 8 1171 XCSE 20250424 16:29:17.022000 8 1171 XCSE 20250424 16:29:17.022000 3 1171 XCSE 20250424 16:29:19.394000 8 1171 XCSE 20250424 16:29:24.558000 8 1171 XCSE 20250424 16:29:24.558000 8 1171 XCSE 20250424 16:29:24.558000 2 1171 XCSE 20250424 16:30:03.710000 14 1171 XCSE 20250424 16:30:06.891000 9 1171 XCSE 20250424 16:31:02.772000 8 1171 XCSE 20250424 16:31:27.400000 8 1172 XCSE 20250424 16:32:41.664000 9 1172 XCSE 20250424 16:32:44.981000 1 1172 XCSE 20250424 16:33:17.291000 19 1171 XCSE 20250424 16:35:29.805000 5 1170 XCSE 20250424 16:38:42.622000 15 1170 XCSE 20250424 16:38:42.622000 10 1170 XCSE 20250424 16:38:42.622000 9 1170 XCSE 20250424 16:38:42.622000 39 1169 XCSE 20250424 16:40:01.682000 9 1169 XCSE 20250424 16:40:01.682000 3 1169 XCSE 20250424 16:43:11.457000 6 1169 XCSE 20250424 16:43:11.457000 9 1169 XCSE 20250424 16:43:11.457000 7 1169 XCSE 20250424 16:43:33.730000 8 1169 XCSE 20250424 16:43:58.792000 8 1169 XCSE 20250424 16:43:58.792000 8 1169 XCSE 20250424 16:43:58.792000 3 1169 XCSE 20250424 16:43:58.811000 3 1169 XCSE 20250424 16:43:58.811000 8 1169 XCSE 20250424 16:43:58.831000 1 1169 XCSE 20250424 16:43:58.856000 9 1169 XCSE 20250424 16:43:59.125000 9 1169 XCSE 20250424 16:43:59.125000 8 1169 XCSE 20250424 16:43:59.125000 9 1169 XCSE 20250424 16:43:59.387000 8 1169 XCSE 20250424 16:43:59.387000 8 1169 XCSE 20250424 16:43:59.387000 8 1169 XCSE 20250424 16:44:00.350000 8 1169 XCSE 20250424 16:44:00.350000 9 1169 XCSE 20250424 16:44:00.350000 5 1169 XCSE 20250424 16:44:00.732000 8 1169 XCSE 20250424 16:44:00.732000 9 1169 XCSE 20250424 16:44:00.732000 2 1169 XCSE 20250424 16:44:05.165000 6 1169 XCSE 20250424 16:44:17.399000 17 1169 XCSE 20250424 16:44:17.399000 9 1169 XCSE 20250424 16:44:17.399000 8 1169 XCSE 20250424 16:44:17.771000 713 1169 XCSE 20250424 16:47:10.162158 8 1182 XCSE 20250425 9:02:17.752000 2 1182 XCSE 20250425 9:02:17.752000 30 1180 XCSE 20250425 9:05:16.752000 2 1183 XCSE 20250425 9:05:23.100000 6 1183 XCSE 20250425 9:05:23.100000 30 1180 XCSE 20250425 9:05:23.116000 28 1180 XCSE 20250425 9:06:26.973000 20 1179 XCSE 20250425 9:06:44.727000 20 1177 XCSE 20250425 9:08:30.428000 18 1178 XCSE 20250425 9:12:42.094000 1 1178 XCSE 20250425 9:12:42.094000 19 1178 XCSE 20250425 9:12:50.005000 19 1177 XCSE 20250425 9:13:11.449000 19 1176 XCSE 20250425 9:13:11.906000 20 1175 XCSE 20250425 9:13:44.142000 19 1176 XCSE 20250425 9:14:11.994000 10 1175 XCSE 20250425 9:14:47.653000 10 1175 XCSE 20250425 9:16:03.107000 9 1175 XCSE 20250425 9:16:03.107000 10 1174 XCSE 20250425 9:16:48.969000 20 1173 XCSE 20250425 9:21:40.530000 25 1173 XCSE 20250425 9:26:21.910000 4 1175 XCSE 20250425 9:28:28.559000 7 1175 XCSE 20250425 9:28:28.559000 7 1175 XCSE 20250425 9:28:28.559000 6 1174 XCSE 20250425 9:29:55.374000 13 1174 XCSE 20250425 9:29:55.374000 5 1176 XCSE 20250425 9:34:27.615000 7 1176 XCSE 20250425 9:34:27.615000 42 1176 XCSE 20250425 9:34:27.615000 2 1176 XCSE 20250425 9:35:20.515000 3 1176 XCSE 20250425 9:35:20.515000 19 1178 XCSE 20250425 9:36:02.098000 6 1179 XCSE 20250425 9:37:29.967000 4 1179 XCSE 20250425 9:37:29.967000 19 1177 XCSE 20250425 9:40:03.599000 4 1180 XCSE 20250425 9:44:05.457000 7 1180 XCSE 20250425 9:44:05.457000 20 1180 XCSE 20250425 9:46:01.940000 6 1182 XCSE 20250425 9:48:28.306000 7 1182 XCSE 20250425 9:48:28.306000 7 1184 XCSE 20250425 9:52:08.572000 7 1184 XCSE 20250425 9:52:10.817000 7 1184 XCSE 20250425 9:52:10.817000 7 1184 XCSE 20250425 9:52:12.251000 7 1184 XCSE 20250425 9:52:16.927000 10 1183 XCSE 20250425 9:53:06.098000 9 1183 XCSE 20250425 9:53:06.098000 19 1183 XCSE 20250425 9:57:56.747000 9 1183 XCSE 20250425 9:57:56.747000 24 1187 XCSE 20250425 10:02:28.694000 13 1187 XCSE 20250425 10:02:28.694000 8 1187 XCSE 20250425 10:02:28.694000 7 1187 XCSE 20250425 10:02:28.714000 7 1187 XCSE 20250425 10:02:29.817000 39 1187 XCSE 20250425 10:06:01.891000 10 1187 XCSE 20250425 10:06:01.891000 9 1187 XCSE 20250425 10:06:01.891000 10 1187 XCSE 20250425 10:06:01.891000 10 1187 XCSE 20250425 10:06:01.891000 9 1187 XCSE 20250425 10:06:01.891000 10 1187 XCSE 20250425 10:06:01.891000 63 1187 XCSE 20250425 10:06:01.907000 86 1187 XCSE 20250425 10:08:26.106000 10 1186 XCSE 20250425 10:11:59.054000 9 1186 XCSE 20250425 10:11:59.054000 9 1186 XCSE 20250425 10:11:59.054000 19 1187 XCSE 20250425 10:18:48.195000 9 1187 XCSE 20250425 10:18:48.195000 9 1187 XCSE 20250425 10:18:48.195000 37 1188 XCSE 20250425 10:21:49.666000 19 1188 XCSE 20250425 10:33:54.802000 20 1187 XCSE 20250425 10:34:49.846000 10 1186 XCSE 20250425 10:41:27.964000 7 1187 XCSE 20250425 10:51:14.599000 13 1187 XCSE 20250425 10:51:14.599000 1 1187 XCSE 20250425 10:51:14.599000 7 1187 XCSE 20250425 10:51:14.599000 7 1187 XCSE 20250425 10:51:14.599000 10 1185 XCSE 20250425 10:53:13.517000 19 1186 XCSE 20250425 10:53:14.588000 161 1186 XCSE 20250425 10:53:14.588000 10 1185 XCSE 20250425 10:57:42.627000 10 1185 XCSE 20250425 10:57:42.627000 9 1185 XCSE 20250425 10:57:42.627000 10 1186 XCSE 20250425 11:02:29.556000 20 1186 XCSE 20250425 11:10:19.370000 10 1185 XCSE 20250425 11:12:47.751000 10 1185 XCSE 20250425 11:20:19.811000 10 1185 XCSE 20250425 11:20:19.811000 10 1185 XCSE 20250425 11:21:17.798000 10 1185 XCSE 20250425 11:30:56.222000 10 1185 XCSE 20250425 11:30:56.222000 10 1184 XCSE 20250425 11:38:52.393000 10 1184 XCSE 20250425 11:42:03.175000 19 1185 XCSE 20250425 12:00:00.937000 10 1185 XCSE 20250425 12:00:00.937000 20 1183 XCSE 20250425 12:00:18.118000 1 1185 XCSE 20250425 12:02:36.965000 8 1185 XCSE 20250425 12:02:36.965000 1 1185 XCSE 20250425 12:02:36.965000 19 1185 XCSE 20250425 12:07:36.427000 19 1185 XCSE 20250425 12:08:40.815000 16 1186 XCSE 20250425 12:16:01.626000 29 1189 XCSE 20250425 12:17:28.556000 29 1188 XCSE 20250425 12:17:29.999000 20 1187 XCSE 20250425 12:17:50.937000 20 1186 XCSE 20250425 12:17:59.916000 20 1185 XCSE 20250425 12:17:59.935000 20 1184 XCSE 20250425 12:20:45.335000 4 1183 XCSE 20250425 12:20:50.542000 20 1184 XCSE 20250425 12:27:23.439000 10 1184 XCSE 20250425 12:27:23.439000 19 1183 XCSE 20250425 12:37:34.641000 20 1182 XCSE 20250425 12:37:41.099000 10 1182 XCSE 20250425 12:39:19.133000 10 1181 XCSE 20250425 12:41:15.154000 4 1183 XCSE 20250425 12:52:51.966000 6 1183 XCSE 20250425 12:52:51.966000 28 1181 XCSE 20250425 12:53:43.116000 28 1181 XCSE 20250425 12:54:13.382000 10 1180 XCSE 20250425 13:03:43.107000 8 1183 XCSE 20250425 13:17:32.091000 8 1183 XCSE 20250425 13:17:32.091000 9 1183 XCSE 20250425 13:17:54.967000 1 1183 XCSE 20250425 13:17:54.967000 10 1182 XCSE 20250425 13:37:28.179000 19 1182 XCSE 20250425 13:39:12.228000 11 1183 XCSE 20250425 13:39:26.166000 7 1183 XCSE 20250425 13:39:26.166000 20 1187 XCSE 20250425 13:43:37.070000 8 1187 XCSE 20250425 13:43:37.070000 2 1187 XCSE 20250425 13:43:37.070000 8 1186 XCSE 20250425 13:44:21.965000 2 1186 XCSE 20250425 13:44:21.965000 19 1184 XCSE 20250425 13:45:26.102000 28 1184 XCSE 20250425 13:50:56.131000 19 1184 XCSE 20250425 14:04:23.098000 8 1186 XCSE 20250425 14:20:27.684000 19 1185 XCSE 20250425 14:23:04.553000 20 1183 XCSE 20250425 14:23:04.934000 17 1183 XCSE 20250425 14:23:05.009000 30 1186 XCSE 20250425 14:30:17.811000 20 1188 XCSE 20250425 14:31:31.107000 3 1187 XCSE 20250425 14:50:36.554000 16 1187 XCSE 20250425 14:51:06.224000 9 1187 XCSE 20250425 14:51:06.224000 9 1187 XCSE 20250425 14:51:06.224000 37 1186 XCSE 20250425 14:51:07.283000 40 1187 XCSE 20250425 14:51:42.235000 25 1191 XCSE 20250425 14:59:51.049000 9 1191 XCSE 20250425 14:59:51.049000 1 1191 XCSE 20250425 14:59:51.049000 19 1190 XCSE 20250425 15:00:19.635000 1 1190 XCSE 20250425 15:01:58.988000 19 1190 XCSE 20250425 15:01:58.988000 20 1190 XCSE 20250425 15:01:59.039000 20 1190 XCSE 20250425 15:01:59.066000 19 1190 XCSE 20250425 15:02:00.458000 27 1191 XCSE 20250425 15:02:00.826000 3 1191 XCSE 20250425 15:02:00.826000 6 1191 XCSE 20250425 15:02:00.826000 1 1191 XCSE 20250425 15:02:00.826000 23 1191 XCSE 20250425 15:02:00.826000 19 1190 XCSE 20250425 15:02:10.037000 12 1192 XCSE 20250425 15:03:56.232000 8 1192 XCSE 20250425 15:03:56.260000 8 1192 XCSE 20250425 15:04:00.589000 9 1192 XCSE 20250425 15:04:00.589000 12 1192 XCSE 20250425 15:04:00.589000 15 1192 XCSE 20250425 15:04:00.589000 8 1192 XCSE 20250425 15:04:06.354000 46 1193 XCSE 20250425 15:05:23.734000 10 1193 XCSE 20250425 15:05:50.878000 4 1193 XCSE 20250425 15:06:05.533000 6 1193 XCSE 20250425 15:06:05.533000 16 1193 XCSE 20250425 15:07:24.630000 9 1193 XCSE 20250425 15:09:54.508000 8 1193 XCSE 20250425 15:09:54.508000 27 1193 XCSE 20250425 15:10:24.267000 20 1192 XCSE 20250425 15:24:58.997000 9 1192 XCSE 20250425 15:24:58.997000 5 1195 XCSE 20250425 15:33:34.952000 11 1195 XCSE 20250425 15:33:34.952000 9 1200 XCSE 20250425 15:39:35.630000 21 1200 XCSE 20250425 15:39:35.633000 20 1198 XCSE 20250425 15:39:56.101000 19 1197 XCSE 20250425 15:39:56.118000 19 1196 XCSE 20250425 15:40:53.142000 19 1195 XCSE 20250425 15:42:40.443000 20 1197 XCSE 20250425 15:44:08.313000 19 1196 XCSE 20250425 15:45:45.534000 19 1195 XCSE 20250425 15:46:20.107000 11 1197 XCSE 20250425 15:50:13.857000 11 1197 XCSE 20250425 15:50:19.172000 3 1197 XCSE 20250425 15:50:19.172000 5 1198 XCSE 20250425 15:51:17.853000 28 1197 XCSE 20250425 15:51:17.853000 30 1197 XCSE 20250425 15:51:17.870000 10 1197 XCSE 20250425 15:57:35.967000 10 1196 XCSE 20250425 15:59:50.038000 19 1198 XCSE 20250425 16:01:09.255000 19 1198 XCSE 20250425 16:01:11.798000 20 1198 XCSE 20250425 16:05:06.443000 18 1198 XCSE 20250425 16:05:51.624000 1 1198 XCSE 20250425 16:05:51.624000 2 1199 XCSE 20250425 16:09:19.097000 6 1199 XCSE 20250425 16:09:19.097000 7 1199 XCSE 20250425 16:09:23.622000 10 1198 XCSE 20250425 16:10:25.144000 10 1198 XCSE 20250425 16:10:25.144000 19 1197 XCSE 20250425 16:14:07.106000 19 1197 XCSE 20250425 16:18:31.620000 5 1198 XCSE 20250425 16:20:12.487000 1 1198 XCSE 20250425 16:20:12.487000 3 1198 XCSE 20250425 16:20:12.487000 12 1198 XCSE 20250425 16:20:12.487000 1 1198 XCSE 20250425 16:20:12.487000 19 1197 XCSE 20250425 16:20:23.338000 6 1198 XCSE 20250425 16:21:02.019000 10 1198 XCSE 20250425 16:21:02.019000 6 1198 XCSE 20250425 16:21:02.019000 15 1198 XCSE 20250425 16:21:02.019000 7 1198 XCSE 20250425 16:21:42.966000 19 1197 XCSE 20250425 16:21:58.326000 119 1198 XCSE 20250425 16:36:21.434315 637 1198 XCSE 20250425 16:36:21.434335

