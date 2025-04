28/04/2025

Efficacité énergétique :

LACROIX confirme sa montée en puissance

sur le marché des Réseaux de chaleur et de la Gestion technique des bâtiments

Dans un contexte de transition énergétique et de tensions sur les coûts de l’énergie, le marché des solutions de télégestion pour les réseaux de chaleur et de la gestion technique des bâtiments (GTB/GTC) affiche un fort potentiel de croissance.

Urbanisation, décarbonation et volatilité des prix de l’énergie renforcent cette dynamique, également soutenue par les politiques publiques. Ainsi, le nombre de réseaux de chaleur a doublé en 10 ans en France, franchissant le cap des 1 000 réseaux en 2023, avec plus de 50 000 sous-stations.

Côté gestion technique des bâtiments (GTB) et gestion technique/ centralisée (GTC), le décret BACS (Building Automation & Control Systems) impose l’automatisation des bâtiments tertiaires à partir du 1er janvier 2025. Pourtant, seuls 15 % étaient équipés en 2024, révélant un marché en grande sous-exploitation (source GIMELEC).

LACROIX, avec ses solutions IIoT sobres, fiables et interopérables, est idéalement placé pour capter cette croissance.

Ainsi, le segment HVAC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) de l’activité Environment, qui a affiché un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 10 % sur la période 2021-2024, bénéficie d’une accélération significative de ses ventes sur le début de l’année permettant au groupe de viser une année record sur ce segment.

Fort de plus de 20 ans d’expertise sur les marchés de la gestion des infrastructures HVAC, ainsi que des synergies technologiques au sein de l’activité Environment, les solutions IoT de LACROIX couvrent toute la chaîne d’équipements de la sonde jusqu’aux plateformes software cyber-sécurisées.

Adossée à un modèle de service reconnu pour sa proximité et son accompagnement personnalisé, cette proposition de solutions end-to-end fait de LACROIX un partenaire de référence pour les grands opérateurs privés, tels que ENGIE Solutions, ou DALKIA qui s’appuient sur les solutions LACROIX pour digitaliser et sécuriser leurs réseaux d’exploitation.

En complément de sa croissance sur le marché Français, LACROIX peut également s’appuyer sur ses deux filiales en Italie et en Espagne ainsi que sur son réseau de partenaires commerciaux «channel partners» pour positionner et commercialiser ses offres HVAC en Europe.

Ce développement à l’international est l’un des axes de la feuille de route 2027 du groupe.

"La dynamique actuelle autour des réseaux de chaleur et de la gestion technique des bâtiments confirme l’essor de ce marché stratégique pour LACROIX. Notre ambition est d’y répondre avec des solutions utiles, fiables et cyber-sécurisées, mais aussi avec un accompagnement de proximité, fidèle à notre culture d’entreprise.

En nous appuyant sur les synergies technologiques et commerciales de notre activité Environment, nous accélérons notre déploiement commercial et sommes en mesure de répondre aux demandes du marché en apportant à nos clients des solutions robustes, simples et compétitives, pensées pour répondre concrètement à leurs enjeux opérationnels" ajoute Vincent Bedouin, Président-Directeur Général du Groupe LACROIX

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 636 millions d’euros en 2024, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

