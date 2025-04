Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025

Chiffre d’affaires de 232,4 M€ au 1er trimestre 2025, en baisse de -12,3 % Poursuite de la stratégie de sélectivité au bénéfice des marges, notamment dans les télécoms en France et en Espagne Base de comparaison élevée : +3,8% au 1er trimestre 2024 contre -5,8% pour l’ensemble de l’année 2024

Des relais de croissance toujours bien orientés Activité Energy en progression de +19,1 % (+30,1 % en France), représentant 18% du chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre Forte dynamique en Allemagne, où le Groupe est solidement implanté, avec une croissance de +20,7 % au 1er trimestre

Poursuite des mesures de redressement de la performance dans le segment Autres Pays Reprise de la croissance en Italie : +14,6 %, avec des conditions économiques en amélioration progressive Restructuration de l’activité Connectivity en Espagne, avec un recentrage stratégique sur les activités Energy et Technology







En millions d’euros (données non auditées) 1er trimestre 2025 1er trimestre 2024 Var. (%) Chiffre d’affaires 232,4 265,0 -12,3 % Dont Benelux 88,7 100,7 -12,0 % Dont France 76,3 97,9 -22,0 % Dont Allemagne 21,9 18,2 +20,7% Dont Autres Pays 45,5 48,3 -5,8 %





Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions30 a déclaré : « Dans un environnement de marché contrasté, nous restons fidèles à notre cap stratégique, avec une priorité claire donnée aux marges et à la génération de trésorerie, avant la croissance du chiffre d’affaires. En France en particulier, face à un marché du déploiement de la fibre arrivé à maturité, nous maintenons une approche très sélective et poursuivons notre recentrage sur les services énergétiques, qui représentent désormais 30% de notre chiffre d’affaires. Au Benelux, où le marché se réorganise, notre activité dans les télécommunications s’est stabilisée par rapport au 4ème trimestre 2024, et nous devrions retrouver le chemin de la croissance dans la deuxième moitié de l’année. En Allemagne, notre croissance rentable se poursuit de manière structurée, et le plan d’investissements récemment annoncé par le gouvernement local renforce davantage notre confiance dans le potentiel de long terme de ce marché. Enfin, dans les Autres Pays, nous poursuivons la mise en œuvre des mesures d’amélioration de la performance annoncées lors de notre Capital Markets Day, notamment en Espagne, où nous transformons nos activités en profondeur. Nous restons convaincus de la pertinence de notre modèle multi-technique et multi-local, de la solidité de nos relais de croissance, et de notre capacité à atteindre nos objectifs 2026. »

Chiffre d’affaires consolidé

Le chiffre d’affaires consolidé de Solutions30 s’établit à 232,4 millions d’euros au 1er trimestre 2025, en baisse de -12,3% par rapport à une base de comparaison particulièrement élevée, le 1er trimestre 2024 ayant enregistré la meilleure croissance trimestrielle de l’année 2024, à +3,8%. La base de comparaison sera nettement plus favorable pour le reste de l’année, les trois derniers trimestres de 2024 s’étant inscrits en baisse, de -4,3% au T2, -10,1% au T3 et -11.4% au T4.

L’évolution du chiffre d’affaires au 1er trimestre inclut une contraction organique de -12,8%, l’impact des récentes acquisitions pour +0,2% ainsi qu’un effet de change favorable de +0,3%.

Le chiffre d’affaires de l’activité Connectivity s’élève à 164,2 millions d’euros, en baisse de -20,0%, dans un contexte de sélectivité accrue dans les marchés les plus matures du Groupe, notamment en France et en Espagne. Le chiffre d’affaires de l’activité Energy atteint 41,3 millions d’euros, en hausse de +19,1%, portée par des tendances de marché très favorables, notamment dans le photovoltaïque en France. Dans l’activité Technology, le chiffre d’affaires ressort à 26,9 millions d’euros, en croissance de +7,3% avec une augmentation des volumes dans les services d’assistance informatique.

Benelux

Le chiffre d’affaires réalisé au Benelux au 1er trimestre s’élève à 88,7 millions d’euros, représentant 38% du total, en repli de -12,0 %. Cette évolution inclut une décroissance organique de -12,5 %, et l’impact de l’acquisition de Xperal pour +0,5 %. L’activité Connectivity réalise un chiffre d’affaires de 67,9 millions d’euros, en baisse de -14% par rapport au 1er trimestre 2024, qui ne reflétait pas encore les retards provoqués, à partir du 2ème trimestre, par les négociations entre les opérateurs télécoms belges en vue d’une mutualisation de leurs investissements. Le chiffre d’affaires est toutefois stabilisé par rapport au quatrième trimestre 2024 (67,3 millions d’euros). Sur le segment du raccordement, l’adaptation des processus opérationnels liés à la prise de contrôle à 100% de Fiberklaar par Proximus est en voie d’achèvement, ce qui devrait permettre un retour à la normale de cette activité au cours du second semestre.

Le chiffre d’affaires de l’activité Energy s’établit à 14,1 millions d’euros, en recul de -16 %. La première phase de déploiement des compteurs intelligents en Flandres est en voie d’achèvement et les appels d’offre pour la seconde phase seront lancés dans l’année. Parallèlement, la montée en puissance progressive du contrat avec Fluvius portant sur la modernisation du réseau électrique basse tension est engagée.

L’activité Technology réalise un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros au 1er trimestre 2025, en forte progression de +26%.

France

En France, le chiffre d’affaires du 1er trimestre s’établit à 76,3 millions d’euros, soit 33% du total, en baisse purement organique de -22%. Le chiffre d’affaires de l’activité Connectivity ressort à 36,8 millions d’euros, en fort recul de -43%, traduisant l’impact des mesures de sélectivité mises en œuvre à partir du 2ème trimestre 2024. Dans un contexte de ralentissement structurel du marché du déploiement de la fibre, le Groupe a ainsi réduit sensiblement son exposition à certains contrats ne répondant plus à ses standards de rentabilité, ce qui a conduit à une baisse marquée à partir du 2ème trimestre, mais a permis une amélioration des marges sur l’ensemble de l’année 2024.

L’activité Energy poursuit sa forte progression, avec une croissance de +30% au 1er trimestre et un chiffre d’affaires de 22,8 millions d’euros représentant désormais 30% du total. La bonne dynamique dans le photovoltaïque se poursuit, en dépit d’un effet de saisonnalité habituellement défavorable en hiver. La croissance est également tirée par les services aux réseaux de distribution d’électricité et de gaz, dans lesquels Solutions30 se diversifie avec succès.

Dans l’activité Technology, la bonne dynamique des services d’assistance informatique se poursuit, portée par des extensions de contrats. Le chiffre d’affaires ressort à 16,7 millions d’euros, en hausse de +7%.

Allemagne

En Allemagne, le chiffre d’affaires du 1er trimestre s’établit à 21,9 millions d’euros soit 9% du total, en hausse purement organique de +20,7%. L’activité Connectivity, qui représente 95% du total, affiche une croissance de +22% tirée par les activités de déploiement de la fibre, qui poursuivent leur montée en charge, tandis que les services au réseau coaxial restent solides.

Encore aujourd’hui à un stade embryonnaire, avec environ 5% du chiffre d’affaires, l’activité Energy présente néanmoins un fort potentiel de développement. L’Allemagne est le premier marché européen pour le photovoltaïque, où Solutions30 réalise pour l’instant l’essentiel de son chiffre d’affaires, tandis que les marchés du stockage d’énergie, ou encore des infrastructures de signalisation ferroviaire, offrent des perspectives particulièrement attractives.

Aussi bien dans l’activité Connectivity que dans l’activité Energy, le plan d’investissement récemment annoncé par le gouvernement local vient renforcer le potentiel de croissance à long-terme du marché allemand, amené à prendre une place de plus en plus importante dans le portefeuille d’activité de Solutions30.

Autres pays

Dans les autres pays, le Groupe enregistre au premier trimestre un chiffre d’affaires de 45,5 millions d’euros, soit 20 % du total, en recul de -5,8 %. Cette évolution intègre une décroissance organique de -7,2 %, reflétant la stratégie de décroissance sélective mise en œuvre en Espagne et au Royaume-Uni en 2024. L’effet de change est positif, à +1,4% et traduit l’appréciation du zloty et de la livre sterling par rapport à l’euro sur la période.

En Pologne, la croissance du Groupe reste solide, à +11,4 %, portant le chiffre d’affaires du premier trimestre à 16,2 millions d’euros. Le marché polonais des télécommunications continue de bénéficier de tendances favorables et Solutions30 y enregistre une croissance rentable.

L’Italie a renoué avec la croissance, affichant une hausse de 14,6 % au premier trimestre, pour un chiffre d’affaires de 14,9 millions d’euros. La situation avec le principal client italien du Groupe dans les télécoms est désormais normalisée.

En Espagne, le chiffre d’affaires s’établit à 7,3 millions d’euros, en repli de -37,2 %. Le Groupe y a accéléré la restructuration de son activité Connectivity, confrontée à un marché de la fibre arrivé à maturité, tout en poursuivant son recentrage sur les activités Energy et Technology, portées par des tendances de fond favorables.

Enfin, au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires ressort à 7,1 millions d'euros, en baisse de -22,3 % par rapport à une base de comparaison élevée (+10 % au 1er trimestre 2024), les mesures de sélectivité au bénéfice des marges dans les activités de télécommunications mobiles n’ayant été mise en œuvre qu’à partir du 2ème trimestre 2024.

Annexe

Détail du chiffre d’affaires du 1er trimestre par segment :

En millions d’euros (données non auditées) 1er trimestre 2025 1er trimestre 2024 Var. (%) Benelux 88,7 100,7 -12,0 % Dont Connectivity 67,9 78,7 -13,8 % Dont Energy 14,1 16,7 -15,8 % Dont Technology 6,7 5,3 +25,7% France 76,3 97,9 -22,0 % Dont Connectivity 36,8 64,7 -43,2 % Dont Energy 22,8 17,5 +30,1% Dont Technology 16,7 15,6 +7,1% Allemagne 21,9 18,2 +20,7% Autres Pays 45,5 48,3 -5,8 % Dont Pologne 16,2 14,6 +11,4% Dont Italie 14,9 13,0 +14,6% Dont Espagne 7,3 11,6 -37,2 % Dont Royaume-Uni 7,1 9,2 -22,3 % Chiffre d’affaires Groupe 232,4 265,0 -12,3 %





Prochains rendez-vous

Conférence TPICAP Paris 15 mai 2025

Assemblée Générale Annuelle 17 juin 2025

Résultats du 1er semestre 2025 17 septembre 2025 (après bourse)

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025 5 novembre 2025 (après bourse)





A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, soit une puissance installée supérieure à 1800 MW, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 10 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne. Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables. Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : CAC Mid & Small | CAC Small | CAC Technology | Euro Stoxx Total Market Technology | Euronext Tech Croissance.

Visitez notre site web pour plus d'informations : www.solutions30.com.



