Aktsiaseltsi Tallinna Vesi aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka „Selts”) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub neljapäeval, 22. mail 2025 algusega kell 10.00 Ülemiste veepuhastusjaama (Järvevana tee 3, Tallinn) Sinises saalis. Korralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 22. mail 2025 kell 9.30 üldkoosoleku toimumise kohas. Registreerimine lõpeb kell 10.00. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda vajaliku ajavaruga, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega. Koosoleku korraldajatel on õigus mitte arvestada hilinenud koosolekul osalemise ja registreerimise soove.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 15. mail 2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.



Nõukogu poolt on kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos järgmiste ettepanekutega:

1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek:

Kinnitada Seltsi 2024. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek:

Seltsi 2024. aasta majandusaasta puhaskasumi suurus on 13 283 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 10 600 tuhat eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2024 seisuga kogunenud 82 141 tuhande eurosest jaotamata kasumist (sh 2024. aasta konsolideeritud puhaskasum 13 283 tuhat eurot). Aktsionäridele makstakse dividende 0,53 eurot aktsia kohta.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.

Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku maksta dividendid välja 17. juunil 2025. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 10. juuni 2025 tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 9. juuni 2025. Alates 9. juunist 2025 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

3. Audiitori valimine

Nõukogu ettepanek:

Nimetada majandusaastateks 2025–2027 Seltsi audiitoriks Seltsi poolt korraldatud riigihanke (viitenumber 291891) võitnud AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876), anda juhatusele volitus sõlmida audiitoriga hanke alusdokumentidele vastav leping ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

———————————–

Täiendavate küsimuste võtmine üldkoosoleku päevakorda

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad teha ettepanekuid päevakorrapunktide osas ning nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud elektrooniliselt (e-post: tvesi@tvesi.ee) ja digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o laekunud Seltsile hiljemalt 7. mail 2025. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad elektrooniliselt (e-post: tvesi@tvesi.ee) ja digitaalselt allkirjastatuna esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 19. mai 2025 päeva lõpuks (s.o kl 23.59). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->22.05.2025“, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist.



Teabe küsimine juhatuselt ja taustinformatsioon

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta vastavalt Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->22.05.2025“ avaldatud korrale. Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt ka e-posti teel, saates oma küsimused enne üldkoosoleku toimumist hiljemalt 21. mail 2025 kella 17.00-ks. Taustinformatsioon üldkoosoleku päevakorra kohta (sh üldkoosoleku kokkukutsumise teade), Seltsi 2024. a majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave on avaldatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->22.05.2025“. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema, ning äriseadustikus § 2941 sätestatud teave. Seltsi 2024. aasta majandusaasta aruandega ning audiitori aruandega saab tutvuda ka Nasdaq Baltic’u kodulehel http://www.nasdaqbaltic.com.

Küsimused seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku, selle päevakorra, esindaja määramise või elektroonilise hääletamisega palume esitada Seltsi õigusvaldkonna juhile Melika Kiilmaa’le (e-posti aadress melika.kiilmaa@tvesi.ee, telefon +372 62 62 200). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi kodulehel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt kinnitatud teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosoleku eelsel tööpäeval 21. mail 2025 kella 17.00-ks.



Esindaja määramine

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume informeerida meid sellest hiljemalt 21. mail 2025 kella 17.00-ks ja edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata koopia notariaalselt kinnitatud volikirjast e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee ja originaal postiga aadressile Ädala 10, Tallinn 10614 hiljemalt 21. mail 2025 kella 17.00-ks. Volikirja vorm on esitatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->22.05.2025->Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid”.



Elektrooniline eelhääletamine

Elektrooniliselt saab eelhääletada alates üldkoosoleku kutse avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevale eelneva päeva (21. mai 2025) kella 17.00-ni, kasutades selleks Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->22.05.2025“ avaldatud hääletussedelit ja edastades nimetatud tähtpäevaks korrektselt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud hääletussedel e-kirjaga aadressil tvesi@tvesi.ee. Eelhääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka. Elektroonilise eelhääletamise täpsem kord ja juhised on avaldatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->22.05.2025“. Üldkoosoleku ajal füüsiliselt kohal olemata ei ole võimalik üldkoosolekul elektrooniliste vahendite abil osaleda.

Üldkoosolekul osaleja registreerimiseks vajalikud isikusamasust ja esindusõigust tõendavad dokumendid

Aktsionäril palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt kinnitatud volikiri (vt eespool „Esindaja määramine“). Välisriigi juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte, kust ilmneb esindaja esindusõigus. Iga dokument, mille on väljastanud välisriigi ametiisik, peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostilliga ning sellele tuleb lisada vandetõlgi poolt kinnitatud tõlge eesti keelde.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Postimees 30. aprillil 2025.

Hiljemalt seitsme päeva möödumisel üldkoosolekust tehakse üldkoosoleku protokoll kättesaadavaks Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee alajaotises „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->22.05.2025“.

Aleksandr Timofejev

Juhatuse esimees

Aktsiaselts Tallinna Vesi

(+372) 62 62 200

aleksandr.timofejev@tvesi.ee

Manused