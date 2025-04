Sidetrade : Mise à disposition de son rapport annuel 2024

Sidetrade, leader mondial des applications Order-to-Cash basées sur l'IA, aujourd’hui publie son rapport annuel 2024, mettant en lumière une année marquée par des performances record, des avancées en intelligence artificielle générative et une expansion internationale soutenue.

Le Rapport annuel 2024 de Sidetrade propose une analyse approfondie de l’écosystème de l’entreprise, de ses orientations stratégiques et de son cadre de gouvernance. Il revient également sur les grandes étapes qui ont marqué l’exercice de la société. Au-delà des résultats financiers, ce rapport établit une articulation entre performance économique et impact extra-financier, témoignant de l’engagement de Sidetrade en faveur d’une croissance responsable, d’une gouvernance exemplaire et d’une création de valeur durable.

Destiné aux investisseurs, partenaires, clients et parties prenantes, ce document offre une lecture éclairante de la manière dont Sidetrade anticipe, innove et façonne l’avenir de la finance d’entreprise.

Le document est disponible sur le site internet de la société : ici.

Philippe Gangneux, Ambassadeur RSE et Directeur Administratif et Financier de Sidetrade, a déclaré :

« En 2024, nous avons réalisé un chiffre d’affaires et une rentabilité record, consolidé notre avance technologique en matière d’IA générative et intensifié notre présence sur nos marchés internationaux. Pour la deuxième année consécutive, nous avons fait le choix d’un reporting intégré, conjuguant performance financière et extra-financière. Cette approche reflète notre volonté de transparence. Notre capacité à articuler croissance soutenue, excellence opérationnelle et responsabilité de long terme constitue aujourd’hui un levier clé de différenciation. Ce rapport annuel dépasse le seul cadre financier. Il montre concrètement comment nos solutions, alimentées par le Sidetrade Data Lake, accélèrent non seulement la génération du cashflow de nos clients, mais aident également les directions financières dans la redéfinition de leur rôle stratégique à l’ère de l’intelligence artificielle générative. »





Prochaine communication financière

Assemblée générale des actionnaires : 18 juin 2025 de 11h à 12h30 (siège social de Sidetrade)

Chiffre d'affaires du premier semestre 2025 : 16 juillet 2025 (après Bourse

