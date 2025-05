Statkraft vil modernisere Nore-kraftverk for fire milliarder kroner

(Oslo, 2. mai) Statkraft søker konsesjon for å modernisere Noreverkene i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Moderniseringen har en ramme på fire milliarder kroner. Det nye kraftverket vil kunne levere mer strøm når behovene er størst og vil dermed kunne bidra til mer stabile priser.

Noreverkene består av Nore I kraftverk og Nore II kraftverk. Nore I kraftverk sto ferdig i 1928, mens Nore II begynte å produsere i 1946. Anleggene ligger i Numedalsvassdraget.

– De neste årene skal Statkraft bygge neste generasjons vannkraftsystem og vi skal blant annet starte på fem store oppgraderinger innen 2030. Konsesjonssøknaden for opprusting og utvidelse av Noreverkene er et viktig steg i den retningen, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft.

Bygget for Oslo

Ved å modernisere kraftverk som uansett trenger omfattende rehabilitering, kan man få mer effekt, og i noen tilfeller mer energi, ut av det samme vannet. Det er også viktig av hensyn til natur- og miljø.

Nore I produserer 70 ganger mer kraft enn Hammeren kraftverk i Maridalen som forsynte hovedstaden fra 1900 og var bygget for å dekke hele Oslos behov for strøm.

– Da det første Nore-anlegget ble bygget, var det landets største, og produserte en femtedel av all strøm i Norge. Kraftverket var også en katalysator for industrialiseringen av Oslo. Og nå, hundre år senere, skal vi sikre at det forsyner samfunnet med strøm i hundre år til, sier Vartdal.

To alternativer

Nore I er blant Europas eldste kraftverk som fortsatt er i drift, i tillegg er det et spektakulært og vernet bygg.

Statkraft ser på to alternativer for oppgraderingen. Det foretrukne alternativet er å samle anleggene til ett nytt kraftverk inne i fjellet, men det er også laget et alternativ der de to kraftverkene flyttes inn i fjell fra der de ligger nå. Det første alternativet vil nesten doble effekten fra 274 til 500 MW, og øke strømproduksjonen med omtrent 200 GWh til ca 1700 GWh. Det andre alternativet vil øke den samlede effekten med 65 MW og øke produksjonen med rundt 150 GWh.

– I framtidens kraftsystem er det stort behov for å kunne regulere produksjonen for å levere mer strøm på kort tid. Derfor ser vi hele tiden etter muligheter for å øke effekten i anleggene. Mer effekt vil kunne bidra til å ta ned pristopper, ettersom stadig mer uregulerbar, fornybar kraft kommer inn i kraftmiksen. Nye Nore kraftverk vil være viktig både for regionen og for Norge, sier prosjektleder i Statkraft Hanne Kristin Ommedal.

Store investeringer i norsk vannkraft

Statkraft har en ambisjon om å gjennomføre flere store effektoppgraderinger i løpet av de neste årene. Totalt vil det øke Statkrafts installerte effekt i Norge med over 20 prosent, og gi mellom 1500 og 2500 MW økt effekt. Dette er en av måtene å møte behovene for framtidens kraftsystem på. Endelig beslutning om investering i Noreverkene vil først kunne tas etter at konsesjon er gitt.

– Å oppgradere vannkraftverk krever store investeringer og er ofte bare marginalt lønnsomme. Det er mange hensyn som skal tas, inkludert påvirkning på miljø, grunneiere og lokalbefolkning. Vi vil også måtte gjøre en totalvurdering basert på tilgang til kapital og hvilke prosjekt som gir mest nytte. Det som uansett er sikkert, er at vi skal investere titalls milliarder kroner i å sikre norske hjem og bedrifter strøm i stikkontakten for kommende generasjoner. Konsesjonssøknaden for opprusting av Noreverkene er et godt eksempel på dette, avslutter konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.

Fakta om Nore-verkene og de to alternativene Statkraft søker konsesjon om:



Nore I: I drift siden 1928, 212 MW installert effekt, 1142 GWh i årlig produksjon. Anlegget ble bygget for å levere kraft til alminnelig forsyning på Østlandet. Kraftverket utnytter fallet mellom Tunhovdfjorden og Rødberg sentrum. Vannet fra kraftverket renner ut i Rødbergdammen, der det samles før det utnyttes videre i Nore II. Minstevannføringen fra Rødbergdammen utnyttes i det nyere og mindre Rødberg kraftverk.



Nore II: I drift siden 1946, 60 MW installert effekt, 323 GWh i årlig produksjon. Anlegget ligger ved innløpet til Numedalslågen i Norefjorden og utnytter fallet mellom Rødbergdammen og Norefjorden.

Alternativene:

Alternativ 1: Nytt Nore kraftverk

Nytt Nore kraftverk bygges i fjell og får nytt inntak i Tunhovdfjorden, nye vannveier og nytt utløp til Norefjorden. Kraftverket får installert effekt på 500 MW, og årlig produksjon er beregnet til ca 1700 GWh. Alternativet omfatter i tillegg Rødberg pumpe som får inntak i utløpstunnelen til Nytt Nore kraftverk og utløp til Uvdalselvi. Rødberg pumpe får installert effekt på 2,1 MW og vil sikre minstevannføring i elva.



Alternativ 2: Nytt Nore I kraftverk og Nytt Nore II kraftverk

Nytt Nore I kraftverk bygges i fjell og får nytt inntak i Tunhovdfjorden, nye vannveier og nytt utløp til Rødbergdammen. Kraftverket får installert effekt på 268 MW, og årlig produksjon er beregnet til omtrent 1300 GWh. Nytt Nore II kraftverk bygges også i fjell og vil gjenbruke dagens inntak i Rødbergdammen og dagens tilløpstunnel, og får nytt utløp til Norefjorden. Kraftverket får installert effekt på 69 MW, og årlig produksjon er beregnet til over 300 GWh.

Videre prosess:

Konsesjonssøknaden skal nå behandles av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og som en del av dette gjennomføres det en høringsprosess. Det er Energidepartementet som fatter beslutning om en eventuell konsesjon og betingelsene for denne. Når konsesjon er gitt vil selskapet ta stilling til om prosjektet kan gjennomføres og fatte en investeringsbeslutning.



For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Pressetalsperson Nina Nerbøvik Holand, tel: +47 482 217 75, e-post: ninh@statkraft.com

eller www.statkraft.no





Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har nær 7000 ansatte i mer enn 20 land.