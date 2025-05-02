eXp Realty 正式推出「Co-Sponsor Program（聯合推薦人計劃）」，開啟合作共贏與代理人發展新篇章

貝靈厄姆，華盛頓州, May 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 作為「the most agent-centric real estate brokerage on the planet™（全球以代理為中心的房地產經紀典範）」以及 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心附屬公司，今天宣佈推出創新的「聯合推薦人計劃」，為其國際代理人網絡開創前所未有的協作與成長新格局。

聯合推薦人計劃早於 4 月份在 eXp 的全球活動 eXpcon Montréal 上首度公佈，重新定義了代理人關係將如何推動生產、吸納並保留人才。 透過此計劃，新加入的 eXp 代理人及商業顧問不僅可指定一名主要推薦人，更可以額外指定一名聯合推薦人——一位具備互補專長來加速他們成功歷程的資深領袖。

eXp Realty 行政總裁 Leo Pareja 表示：「此計劃體現了行業真實影響力與支援的運作精髓。 現在，代理人與顧問能結合兩種不同優勢， 例如一位推薦人精於市場推廣，另一位則擅長營運或團隊培育。 這種協作模式不僅激勵人心，更能壓縮成長時間、倍增成果效益，從而使整個社群得到提升。 關鍵不在工具本身，而在於與誰同行，以及能以多快的速度汲取經驗、與他們共同成長。」

聯合推薦人計劃亮點：

雙重推薦人支援 ：代理人可同時指定主要推薦人與聯合推薦人，獲取具多元專長領袖的更多支援。

：代理人可同時指定主要推薦人與聯合推薦人，獲取具多元專長領袖的更多支援。 獎勵協作機制 ：聯合推薦人可獲得第一層收入分成及 50% 快速啟動獎金，獎勵他們對新晉代理成功的重要貢獻。

：聯合推薦人可獲得第一層收入分成及 50% 快速啟動獎金，獎勵他們對新晉代理成功的重要貢獻。 核心結構不變 ：主要推薦人維持原有第二至七層收入分成、股權機會及其他現有權益。

：主要推薦人維持原有第二至七層收入分成、股權機會及其他現有權益。 強化入職培訓與留存 ：透過增加接觸點、專業資源與支援，提升代理入職體驗。

：透過增加接觸點、專業資源與支援，提升代理入職體驗。 規模化設計 ：聯合推薦人計劃拓展了支援圈層，推動跨組織與地域的可持續增長。

：聯合推薦人計劃拓展了支援圈層，推動跨組織與地域的可持續增長。 全套支援工具：代理人可即時登錄 exptoolkit.com/co-sponsor 獲取聯合推薦人培訓、範本及資源等工具套裝。

透過協作領導力的制度化與一致的激勵動力，聯合推薦人計劃彰顯了 eXp 對創新、社群及代理優先增長策略的承諾。

Pareja 指出：「這是扎根於代理人實際工作的創新， 重點在於傾聽訴求、以明確目標作出回應，並為我們的代理人與顧問開拓更多成功路徑。」

更多詳情請瀏覽 https://exptoolkit.com/co-sponsor。

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI)（簡稱該「公司」）是 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。 eXp Realty 為全球最具規模的獨立房地產經紀商，業務遍及 26 個海外地點，擁有近 83,000 名物業經紀人。 eXp Realty 是以雲端為基礎、以物業經紀人為核心的經紀商，為房地產物業經紀人提供領先業界的佣金分拆制度、收益共享、持有股權的機會，乃至讓物業經紀人業務茁壯發展的環球網絡。 欲了解更多關於 eXp World Holdings, Inc. 的訊息，請瀏覽：expworldholdings.com

以 SUCCESS® 雜誌為核心的 SUCCESS® Enterprises，自1897年起一直是個人與專業發展領域深受信賴的品牌， 同時作為 eXp 生態系統的一部分，為物業經紀人提供寶貴的資源，讓他們得以提升技能、發展業務，並取得長遠的成功。 如需了解更多關於 SUCCESS 的資訊，請瀏覽 success.com。

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