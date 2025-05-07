Tenneco 旗下业务分部 Systems Protection 再获 Airbus“最佳供应商奖”

诺斯维尔，密歇根州, May 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco 旗下业务部门 Performance Solutions 的分部 Systems Protection 近日荣获 Airbus 颁发的“最佳供应商奖”，这是该部门第二次被全球领先的商用客机、直升机、防务飞机与系统、航空航天技术等产品供应商之一评为最佳合作伙伴。 Systems Protection 为 Airbus 供应各种创新产品，为飞机机翼、机身、塔架、舱门、喷气发动机、机舱、座椅及机上其他部件提供有效的热保护、机械保护、电磁保护和环境保护。

“我们为 AIRBUS Group 管理客户要求迥异的民用飞机和国防应用。 我们的优势在于创新能力和主动为英明之人提供英明之策。”Tenneco 业务分部 Systems Protection 的副总裁兼总经理 Talal Kakish 表示， “能够参与 Airbus 塑造未来航空业的历程，我们深感自豪。 这一奖项是对我们成就的表彰，将激励我们继续在各项工作中追求卓越。”

Systems Protection 是全球领先的电线、软管和机械组件保护套管及屏蔽解决方案供应商。 除航空航天领域外，公司还为汽车、铁路、能源、工业和运输市场的原始设备制造商及一级供应商提供服务。 Systems Protection 总部位于美国宾夕法尼亚州埃克斯顿，在美洲、欧洲和亚洲均设有销售、制造和创新中心。 公司还是 Bentley-Harris® 防护产品的制造商。

如需了解更多信息，请访问：www.systemsprotection.com。

关于 Tenneco

作为全球汽车产品行业领先的设计、制造与营销公司之一，Tenneco 专注于为原始设备和售后市场客户提供解决方案。 通过旗下 DRiV、Performance Solutions、Clean Air、Powertrain 和 Ignition 这五大业务部门，Tenneco 致力于为轻型车辆、商用卡车、非公路车辆、工业车辆、赛车以及售后市场提供技术解决方案，从而全力推动全球交通领域的进步。

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