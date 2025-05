Delårsrapport 1. kvartal 2025

Aarhus, den 14. maj 2025.

Fondsbørsmeddelelse nr. 212/2025

Delårsrapport for 1. kvartal 2025

(Periode 1. januar – 31. marts 2025)



Resume for 1. kvartal 2025

Selskabets bestyrelse har i dag godkendt delårsregnskab for 1. kvartal 2025, der er ikke foretaget review af selskabets revisor.

Økonomiske overskrifter

Selskabets primære indtægter stammer fra boligudlejning, der er steget med 3,5 % til 30,7 mio. DKK fra 29,6 mio. DKK, mens indtægter fra kontorejendomme er uforandrede 12,3 mio. DKK, og erhvervsejendomme er faldet til 7 mio. DKK mod 8,5 mio. DKK efter salg af 4 ejendomme i perioden. Reguleret for disse frasalg er huslejeindtægterne på erhvervsejendomme faldet med 1,2%.

Omsætningen andrager 50,0 mio. DKK pr. 31.3.2025 mod 50,4 mio. DKK pr. 31.03.2024.

Koncernens driftsomkostninger udgør 14,9 mio. DKK mod 14,8 mio. DKK året før.

Koncernens salgs-og administrationsomkostninger er faldet med 45% til 4,7 mio. DKK mod 8,5 mio. året før, som følge af en række engangsomkostninger i året før.

Resultat af primær drift udgør 30,3 mio. DKK pr. 31.3.2025 mod 27,0 mio. DKK pr. 31.03.2024, hvilket er en stigning på 12,4%.

Selskabets investeringsejendomme er værdireguleret med -118 T.DKK i 1. kvartal 2025 mod -119 T.DKK 1. kvartal 2024, da der ikke er sket væsentlige ændringer i lejeindtægter eller ændringer i afkastprocenter for investeringsejendomme.

Finansielle nettoomkostninger udgør 8,8 mio. DKK mod 10,2 mio. for året før. Det kraftige rentefald i perioden har betydet lavere renter for koncernens variable gæld. Det er et fald på 13,6%.

Overskud efter værdiregulering og før skat andrager 21,4 mio. pr. 31.3.2025 mod 16,6 mio. DKK for 31.3. 2024, hvilket er en stigning på 28,6%.

Koncernens egenkapital udgør 1.971,4 mio. DKK pr. 31.3.2025 mod 2.005,1 mio. DKK pr. 31.03. 2024.

Selskabets soliditet udgør 44,9% pr. 31.3.2025 mod 46,1% pr. 31.12.2024.

Selskabets LTV pr. 31.03.2025 er på 47,1% mod 46,2% pr. 31.12.2024.

Væsentlige begivenheder i perioden

Byggeri på Aarhus Ø forløber planmæssigt og de første elementer i kælderetagen rejses i disse dage.

For at styrke kapitalen i Mejlbryggen B og i Mejlbryggen C er der i 1. kvartal 2025 ydet et koncerntilskud til hvert selskab på 25 mio. EUR via konvertering af intern gæld.

Forventninger til 2025

Koncernen forventer en uændret omsætning på mellem 195-210 mio. DKK. Et resultat af primær drift på 105-125 mio. DKK, og et overskud før skat og værdireguleringer af ejendomme på 65-85 mio. DKK

Usikkerheden er fortsat stor på de finansielle markeder, som følge af krigen i Ukraine og øvrige geopolitiske spændinger. Herudover påvirkningerne af råvare- og energimarkeder, hvilket kan påvirke øvrige makroøkonomiske og rentemæssige forhold.





Udviklingen i Prime Office A/S i perioden 1. januar 2025 til 31. marts 2025

Udvikling i % 1Q 2024 RESULTATOPGØRELSE 1Q 2025 1Q 2024 1Q 2025 Beløb i 1.000 DKK Omsætning 50.034 50.420 -0,8% Driftsomkostninger -14.925 -14.801 0,8% Bruttoresultat 35.109 35.619 -1,4% Bruttomargin 70,2% 70,6% Salgs-og adm.omkostninger -4.722 -8.580 -45,0% Resultat af primær drift 30.387 27.039 12,4% (overskudsgrad primær drift) 60,7% 53,6% Finansielle poster netto -8.876 -10.280 Resultat før skat 21.511 16.759 28,4% Værdireguleringer af investeringsejendomme -118 -119 Overskud før skat 21.393 16.640 28,6% Andre nøgletal Aktiver i alt 4.390.086 4.207.637 Egenkapital 1.971.392 2.005.085 Likvide midler 123.049 121.936 Soliditet 44,91% 47,65% LTV (realkredit /vurdering) 47,05% 44,88%

For yderlige oplysninger

Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af fire segmenter

bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt i større nordtyske byer, og et boligprojekt i Aarhus.

