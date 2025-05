Calian annonce les résultats du deuxième trimestre

(Tous les montants dans le communiqué sont en dollars canadiens.)

OTTAWA, Ontario, 14 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CalianMD Group Ltd. (TSX : CGY), une société qui fournit des solutions essentielles à la mission, axée sur la défense, l’espace, les soins de santé et les marchés stratégiques en expansion, a publié aujourd’hui ses résultats pour le deuxième trimestre qui a pris fin le 31 mars 2025.

« Nos résultats consolidés du deuxième trimestre reflètent une dynamique dans certains domaines, alors que d’autres sont confrontés à des vents contraires, a déclaré Kevin Ford, président et chef de la direction de Calian. Nos solutions de défense en Amérique du Nord et en Europe ont augmenté de 13 %, soulignant le besoin croissant en matière de sécurité et de préparation opérationnelle à l’échelle mondiale. Les activités du segment TICS ont connu des défis en raison du ralentissement de la demande des clients et des investissements ponctuels que nous avons réalisés pour repenser notre gamme de produits en vue d’une croissance à long terme. »

Faits saillants du deuxième trimestre de l’exercice 2025 :

Revenus de 194 millions de dollars.

Marge brute de 33,4 %.

Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajusté 1 de 17 millions de dollars.

de 17 millions de dollars. Flux de trésorerie opérationnel disponible 1 de 10 millions de dollars.

de 10 millions de dollars. Des contrats très solides d’un montant de 248 millions de dollars.

Croissance de 13 % de nos solutions destinées au marché de la défense.

Depuis le lancement de l’offre publique de rachat (OPR) dans le cours normal des activités, la Société a racheté 416 812 actions, soit 4 % du flottant, pour un montant de 19,7 millions de dollars.

Augmentation de l’offre publique de rachat (OPR) dans le cours normal des activités – rachat prévu jusqu’à 6 % des flottants au cours de l’exercice 2025.

Retrait des prévisions en raison de l’incertitude économique et géopolitique persistante ainsi qu’une visibilité restreinte et le timing des opportunités clés dans le segment TICS.

Finalisation de l’acquisition d’Advanced Medical Solutions (AMS) après la fin du trimestre.

« Compte tenu de l’incertitude économique et géopolitique persistante ainsi qu’une visibilité restreinte et le timing des opportunités clés dans le segment TICS, nous avons décidé de retirer nos prévisions. Malgré ces défis, nous restons confiants quant à la croissance future de Calian, compte tenu de notre forte dynamique au niveau des contrats signés, de notre carnet de commandes de près de 1,4 milliard de dollars, incluant AMS, de l’optimisme entourant les dépenses de défense, et d’un solide pipeline de fusions et d’acquisitions – souligné par notre dernière acquisition d’AMS. »

Faits saillants financiers

(en millions de dollars, sauf pour les actions et les marges) Trois mois se terminant le

31 mars

Six mois se terminant le

31 mars

2025 20242 % 2025 20242 % Revenus 193,7 201,3 (4) % 378,7 380,4 — % BAIIA ajusté1 17,4 27,2 (36) % 35,2 48,5 (27) % BAIIA ajusté1 en % 9,0 % 13,5 % (450pb) base 9,3 % 12,7 % (340pb) Bénéfice net ajusté1 11,1 19,0 (42) % 21,5 33,0 (35) % Bénéfice par action ajusté dilué1 0,93 1,58 (41) % 1,81 2,73 (34) % Flux de trésorerie opérationnel disponible1 9,8 21,0 (53) % 22,9 38,2 (40) %

1 Il s’agit d’une mesure non conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Veuillez consulter la section « Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures des Normes IFRS les plus comparables » à la fin du communiqué de presse anglais.

2 Certains chiffres comparatifs ont été reclassés pour correspondre à la présentation de l’exercice en cours. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section « Informations financières consolidées sélectionnées » du rapport de gestion anglais.

Résultats du deuxième trimestre

Les revenus ont diminué de 4 %, passant de 201 à 194 millions de dollars. La croissance des acquisitions se situe à 4 % et cette dernière a été générée par les acquisitions des actifs nucléaires de MDA Ltd et de Mabway complétées l’année dernière. La croissance organique a diminué de 8 %, principalement en raison de réductions dans le segment TICS, partiellement compensées par une croissance organique de 51 % dans les services nucléaires, les produits d’antennes du système mondial de navigation par satellite (GNSS) et les solutions de défense.

La marge brute s’est établie à 33,4 %, une légère baisse par rapport au pourcentage de la même période de l’année précédente, et représente le douzième trimestre au-dessus de la barre des 30 %. Le BAIIA ajusté1 s’est établi à 17 millions de dollars, soit une baisse de 36 % par rapport aux 27 millions de dollars de l’année dernière, en raison du ralentissement des revenus de cette année, d’une légère baisse du pourcentage de marge et des investissements réalisés dans les efforts de vente et de marketing afin de bâtir un portefeuille pour les années à venir. Aux États-Unis, l’incertitude macroéconomique a entraîné un comportement plus prudent de la part des clients, et les élections canadiennes, qui ont eu lieu un mois avant la fin de notre trimestre, ont eu des répercussions sur les revenus. En conséquence, la marge du BAIIA ajusté1 a diminué à 9,0 %, par rapport à 13,5 % l’année dernière.

Le bénéfice net a diminué à 0,3 million de dollars, soit 0,02 dollar par action diluée, par rapport aux 4,9 millions de dollars, soit 0,41 dollar par action diluée, de l’année précédente. Cette baisse de la rentabilité est principalement due aux investissements dans notre capacité de vente, aux amortissements et aux charges de rémunération réputée résultant des acquisitions. Le bénéfice net ajusté1 était de 11,1 millions de dollars, soit 0,93 dollar par action diluée, par rapport aux 19 millions de dollars, soit 1,58 dollar par action diluée, de l’année précédente.

1 Certains chiffres comparatifs ont été reclassés pour correspondre à la présentation de l’exercice en cours. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section « Informations financières sélectionnées du trimestre » du rapport de gestion anglais.

Liquidités et ressources en capital

« Au cours du deuxième trimestre, nous avons généré 10 millions de dollars de flux de trésorerie opérationnel disponible1, ce qui représente un taux de conversion de 56 % du BAIIA ajusté1, mentionne Patrick Houston, chef de la direction financière de Calian. Nous avons utilisé notre trésorerie et une partie de nos facilités de crédit pour réaliser des dépenses en immobilisations pour un montant de 2 millions de dollars. Nous avons également fourni un rendement aux actionnaires sous la forme de dividendes de 3 millions de dollars et de rachats d’actions de 4 millions de dollars. Nous avons terminé le trimestre avec un ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté1 de 0,7x, bien positionnés pour poursuivre nos objectifs de croissance », a conclu M. Houston.

1 Certains chiffres comparatifs ont été reclassés pour correspondre à la présentation de l’exercice en cours. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section « Informations financières sélectionnées du trimestre » du rapport de gestion anglais.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Au cours de la période de trois mois terminée le 31 mars 2025, la société a racheté 93 900 actions pour annulation en contrepartie de 4,4 millions de dollars. Au cours de la période de six mois terminée le 31 mars 2025, la société a racheté 195 250 actions pour annulation en contrepartie de 9,3 millions de dollars. Pour le reste de l’exercice financier, la société prévoit d’accélérer ses rachats d’actions en combinant les rachats quotidiens avec des transactions en blocs. L’objectif de la société est de racheter jusqu’à 6 % de son flottant, tel que défini au moment de l’annonce de l’offre publique de rachat le 16 août 2024.

Nomination d’un nouveau vice-président régional de la défense pour l’Europe, le Royaume-Uni et l’OTAN

Le 23 janvier 2025, Calian a annoncé la nomination du major-général (retraité) Roch Pelletier au poste de vice-président régional (VPR), Défense mondiale et sécurité. Ce poste nouvellement créé répond à la croissance des activités de Calian dans le secteur de la défense, portée par l’augmentation des dépenses militaires à l’échelle mondiale, l’instabilité géopolitique et la demande croissante en technologies avancées. Cette nomination permettra de faire progresser le développement commercial stratégique de Calian, de renforcer les relations avec les parties prennantes et de fournir un soutien opérationnel pour stimuler la croissance et les gains d’efficacité dans la région.

Nomination d’un nouveau membre du conseil d’administration

Le 24 avril 2025, Calian a annoncé la nomination d’Eric Demirian à son conseil d’administration. M. Demirian est actuellement président de Descartes et un des administrateurs d’IMAX Corporation. Il a occupé des fonctions au sein du conseil d’administration et du comité d’audit de plusieurs entreprises publiques et privées, dont Enghouse. Avec l’arrivée de Josh Blair et de Lisa Greatrix en février, la nomination de M. Demirian porte à 10 le nombre total de membres du conseil d’administration, dont neuf sont indépendants et la moitié sont des femmes.

Finalisation de l’acquisition d’Advanced Medical Solutions

Le 14 mai 2025, Calian a acquis Advanced Medical Solutions (AMS), un fournisseur majeur de services de soins de santé à distance et d’urgence dans le nord du Canada. Basée à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), AMS est une entreprise canadienne spécialisée dans la fourniture d’un soutien opérationnel et médical 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année dans les régions nordiques du Canada, notamment les T.N.-O., le Yukon, le Nunavut et certaines régions des provinces nordiques du Canada. Fondée en 1995, AMS emploie plus de 300 travailleurs et travailleuses de première ligne qui fournissent des services de soins de santé complets et spécialisés par l’intermédiaire de six divisions distinctes.

Dividende trimestriel

Le 13 mai 2025, Calian a déclaré un dividende trimestriel de 0,28 $ par action. Le dividende est payable le 10 juin 2025 aux actionnaires inscrits au registre le 27 mai 2025. Les dividendes versés par l’entreprise sont considérés comme des « dividendes admissibles » à des fins fiscales.

À propos de Calian

www.calian.com

Nous faisons avancer le monde. CalianMD aide les gens à communiquer, innover, apprendre et mener des vies saines et sécuritaires. Chaque jour, nos employés vivent nos valeurs d’engagement envers le client, d’intégrité, d’innovation, de respect et de travail d’équipe pour concevoir des solutions fiables qui relèvent des défis complexes. Confiance. Savoir-faire. Notre entreprise stable est en croissance depuis 40 ans, notre siège social est situé à Ottawa et nos bureaux et projets couvrent les marchés nord-américains et internationaux. Visitez calian.com pour en savoir plus sur nos solutions innovantes en matière de soins de santé, de communications, d’apprentissage et de cybersécurité.

Les noms de produits ou de services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et sont assujettis à des risques et des incertitudes importants. Les résultats ou les événements prévus dans ces énoncés peuvent différer sensiblement des résultats ou des événements réels. Ces énoncés sont généralement accompagnés de mots tels que « compte », « prévoit », « est d’avis que », « estime », « s’attend à » ou autres énoncés similaires. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements diffèrent des attentes actuelles comprennent, entre autres : l’incidence de la concurrence par les prix de vente; la rareté des professionnels qualifiés; l’incidence de l’évolution rapide des technologies et du marché; la diminution du chiffre d’affaires ou du risque de crédit auprès de clients importants; les risques techniques sur les projets à prix fixe; les conditions de l’industrie et du marché en général ainsi que les taux de croissance; la croissance internationale et les conditions économiques mondiales, y compris les variations des taux de change; l’incidence des consolidations dans l’industrie des services aux entreprises. Pour de plus amples renseignements sur certains de ces facteurs et d’autres, veuillez consulter le plus récent rapport annuel de la société ainsi que d’autres rapports déposés par Calian auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Calian décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Aucune assurance ne peut être donnée quant au fait que les résultats, le rendement ou les réalisations réels, exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs dans cet avis de non-responsabilité se concrétiseront, ou, s’ils se confirment dans la réalité, qu’un quelconque avantage puisse en découler

