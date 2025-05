Purpose Investments élargit sa gamme de FNB cryptographiques, la plus importante au Canada, avec le lancement des FNB de base sur le bitcoin et l’ether

TORONTO, 15 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements Purpose Inc. (« Placements Purpose » ou « Purpose »), le pionnier derrière le tout premier FNB au comptant sur le bitcoin au monde, renforce son leadership dans le domaine des placements cryptographiques avec le lancement de deux nouveaux fonds de base : le FNB de Bitcoins de Base Purpose (symbole : BTCO.B, BTCO.U) et le FNB d’Ethers de Base Purpose (symbole : ETHO.B, ETHO.U), maintenant négociés à la Bourse de Toronto

Grâce à ces ajouts, Purpose propose désormais la gamme de FNB d’actifs numériques réglementés la plus vaste et la plus différenciée au Canada. Les nouveaux fonds sont conçus dans un esprit de simplicité, offrant une exposition transparente au bitcoin et à l’ether, sans fonctionnalités bonifiées comme des unités couvertes en dollars canadiens, des dépositaires multiples ou des options cotées. Ces caractéristiques demeurent offertes dans le cadre des fonds phares de Purpose pour les investisseurs à la recherche de structures plus élaborées

Le FNB d’Ethers de Base Purpose misera également jusqu’à 50 % de ses avoirs en ether, offrant ainsi aux investisseurs une exposition accrue au rendement potentiel d’Ethereum. Le jalonnement est propulsé par l’infrastructure exclusive de Purpose Unlimited, faisant de Purpose le seul fournisseur de FNB au Canada à offrir des capacités de jalonnement internes entièrement intégrées

« Chez Purpose, nous avons toujours cru que les actifs numériques deviendraient un pilier des portefeuilles modernes », a déclaré Vlad Tasevski, chef de l’innovation. « Notre objectif est de répondre à l’ensemble des besoins des investisseurs – de la simplicité à la souplesse en passant par le rendement – en bâtissant la plateforme de placement cryptographique la plus complète et la plus accessible au Canada. Du lancement du tout premier FNB au comptant sur le bitcoin à l’introduction de stratégies de rendement cryptographique, et maintenant de solutions de base rentables, nous mettons entre les mains des conseillers et des investisseurs les outils nécessaires pour intégrer les actifs numériques aux portefeuilles avec confiance et clarté à long terme »

Principaux avantages du FNB de Bitcoins de Base Purpose et du FNB d’Ethers de Base Purpose

Conçus pour les investisseurs à long terme : Conçus pour soutenir les stratégies d’achat et de conservation, ces fonds offrent un accès efficace et direct au bitcoin et à l’ether

Exposition simple et directe : Obtenez une exposition sécurisée et directe au bitcoin et à l’ether grâce à une structure de FNB – sans caractéristiques bonifiées comme la couverture en dollars canadiens

Frais les plus bas au Canada* : Investissez en toute confiance avec les frais de gestion les plus bas parmi les FNB sur le bitcoin et l’ether au Canada



« Tous les FNB d’actifs numériques ne se valent pas. Avec ces nouveaux fonds cryptographiques de base, nous facilitons l’accès aux actifs numériques pour les investisseurs à long terme – de façon simple, efficace et à moindres frais au Canada », a déclaré Paul Pincente, vice-président, Actifs numériques. « Il s’agit de donner aux investisseurs les bons outils pour bâtir des portefeuilles plus solides, d’offrir aux conseillers une plus grande flexibilité et de contribuer à faire des actifs numériques un élément central de l’avenir du placement. »

S’appuyer sur un héritage d’innovation éprouvé

Le lancement de ces fonds cryptographiques de base s’appuie sur le succès du FNB Bitcoin Purpose (BTCC) – le tout premier FNB au comptant sur le bitcoin au monde, lancé par Purpose en 2021. Le BTCC a joué un rôle fondamental dans la démocratisation de l’accès au bitcoin pour les investisseurs canadiens et demeure l’un des FNB cryptographiques les plus robustes et les plus complets sur le marché. Avec ses unités couvertes en dollars canadiens, ses options cotées et sa structure à dépositaires multiples, le BTCC reste un choix privilégié pour les investisseurs à la recherche de flexibilité, de portée et d’une sécurité de calibre institutionnel.

La gamme de FNB cryptographiques la plus étendue au Canada

Avec ce lancement, Purpose propose désormais la gamme de FNB d’actifs numériques la plus complète au Canada, conçue pour répondre aux besoins d’un large éventail de profils d’investisseurs, allant des investisseurs tactiques aux allocateurs à long terme, en passant par ceux qui recherchent un rendement mensuel

La gamme d’actifs numériques Purpose comprend :

FNB axés sur le bitcoin

FNB Bitcoin Purpose : Le tout premier FNB au comptant sur le bitcoin au monde, offrant des caractéristiques bonifiées, notamment des unités couvertes en dollars canadiens (une exclusivité canadienne), une structure à dépositaires multiples et la plus longue feuille de route sur le marché

FNB de Bitcoins de Base Purpose : Exposition rentable au bitcoin au comptant, conçu pour les investisseurs à long terme qui ne recherchent pas de caractéristiques bonifiées

FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose : Un FNB générant un rendement fondé sur le bitcoin qui utilise des options d’achat couvertes pour aider les investisseurs à tirer un rendement de leur exposition au bitcoin



FNB axés sur l’ether

FNB Ether Purpose : L’un des tout premiers FNB au comptant sur l’ether au monde, offrant des caractéristiques bonifiées, notamment des unités couvertes en dollars canadiens (une exclusivité canadienne), une structure à dépositaires multiples et l’un des historiques de rendement les plus longs sur le marché

FNB d’Ethers de Base Purpose : Exposition rentable à l’ether au comptant avec rendement de jalonnement, conçu pour les investisseurs à long terme qui ne recherchent pas de caractéristiques bonifiées

FNB Purpose Ether Staking Corp. : Un FNB axé sur le jalonnement de l’ether qui donne accès aux récompenses liées à la preuve d’enjeu d’Ethereum, avec une structure à dépositaires multiples

FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose : Un FNB générant un rendement fondé sur l’ether qui utilise des options d’achat couvertes pour aider les investisseurs à tirer un rendement de leur exposition à l’ether

FNB axé sur Solana

FNB Solana Purpose : L’un des tout premiers FNB au comptant sur Solana au monde, doté d’une structure à dépositaires multiples, offrant un jalonnement rentable propulsé par l’infrastructure interne exclusive de Purpose.



Découvrez comment les actifs numériques peuvent contribuer à bâtir votre portefeuille – explorez dès aujourd’hui la gamme Purpose Digital Asset.

À propos de Purpose Investments

Purpose Investments est une société de gestion d’actifs comptant plus de 24 milliards de dollars d’actifs sous gestion, axée sur l’innovation centrée sur le client à travers les FNB et les fonds de placement. Purpose est une division de Purpose Unlimited, une société indépendante de technologie financière dirigée par l’entrepreneur Som Seif

Pour en savoir plus, veuillez nous écrire à l’adresse suivante info@purposeinvest.com.

Demandes des medias :

Keera Hart

keera.hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

