LACROIX annonce son projet de sortie de l’Amérique du Nord d’ici fin 2025, en vue d’un recentrage sur ses activités les plus solides et à fort potentiel. Au 1 er trimestre 2025, un chiffre d’affaires en repli de 10,4% à périmètre constant.

15/05/2025

LACROIX annonce son projet de sortie de l’Amérique du Nord d’ici fin 2025,

en vue d’un recentrage sur ses activités les plus solides et à fort potentiel

Au 1er trimestre 2025, un chiffre d’affaires en repli de 10,4% à périmètre constant, marqué par une conjoncture toujours difficile sur Electronics et la poursuite d’une forte dynamique sur Environment

Présentation de la feuille de route 2027 confirmée au 30 septembre 2025

Projet de sortie de l’activité Electronics en Amérique du Nord (LACROIX Electronics MI LLC): éradication d’un foyer de pertes et réduction de l’exposition au secteur automobile

LACROIX annonce ce jour un projet de sortie définitive de ses activités électroniques en Amérique du Nord, suite à l’engagement pris par le Groupe le 31 mars dernier, lors de la publication de ses résultats annuels, d’évaluer les meilleures options possibles afin d’éradiquer les pertes de cette filiale en 2026.

Depuis cette publication, les perspectives d’activité de la filiale américaine se sont de nouveau détériorées sous l’effet de la perte de plusieurs contrats clients. De plus, les tensions géopolitiques confirmées (menaces sur les droits de douane américains) restent sources de lourdes incertitudes quant à l’évolution de la demande aux États-Unis. Dans ce contexte, il est apparu que la trajectoire de redressement opérationnel engagée pour Electronics en Amérique du Nord ne suffirait pas à résorber ses pertes.

Au regard de ces éléments, LACROIX a pris la décision de se désengager de ses activités en Amérique du Nord, qui fin 2024 regroupaient 1251 collaborateurs répartis sur deux sites, au Mexique (Juarez) et dans le Michigan aux États-Unis (Grand Rapids), pour un chiffre d’affaires annuel de 141 M€, en repli de 15%. Au titre de l’exercice 2024, la filiale avait enregistré un EBITDA négatif de 13,5M€.

Le Groupe a donné mandat à sa filiale, à compter de ce jour, pour mettre en œuvre sans délai ce désengagement auprès des différentes parties prenantes ; des discussions seront en particulier menées avec les clients et fournisseurs outre-Atlantique pour convenir des meilleures conditions permettant de gérer les prochains mois. À l’issue de ces discussions toutes les options seront envisagées : cession, arrêt opérationnel, voire liquidation.

L’objectif est de finaliser cette sortie d’Amérique du Nord d’ici la fin de l’année 2025. À l’issue de ce désengagement, le Groupe devrait retrouver les marges de manœuvre nécessaires pour investir et soutenir son développement autour d’un périmètre recentré sur deux activités, Electronics EMEA et Environment. Ce périmètre offrira une visibilité renforcée à travers un meilleur équilibre entre ces deux activités et leurs différents marchés, et notamment une moindre exposition au secteur automobile (moins d’un tiers du chiffre d’affaires du Groupe, vs 44% en 2024), même si celui-ci reste stratégique pour LACROIX.

Une activité toujours contrastée au 1er trimestre 2025

Cette décision concernant la filiale américaine s’inscrit dans un contexte de marché demeuré contrasté sur les trois premiers mois de l’exercice, toujours marqué par un contexte difficile pour l’activité Electronics et structurellement porteur pour l’activité Environment. Au global, le chiffre d’affaires consolidé de LACROIX ressort à 151,1 M€ sur la période, contre 180,9 M€ un an plus tôt. À périmètre comparable, soit hors segment Signalisation déconsolidé depuis le 30 avril 2024, le chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre 2025 s’établit en repli de 10,4%.

CA en millions d’euros T1 2025 T1 2024 Variation Activité Electronics 116,4 138,4 -15,9% Activité Environment 34,7 30,3 +14,5% CA à périmètre constant 151,1 168,8 -10,4% Segment signalisation* - 12,1 - Total LACROIX Group 151,1 180,9 -16,4%

*Cédé le 30 avril 2024

Activité Electronics : conjoncture difficile

Sur la période, l’activité Electronics est ressortie à 116,4 M€, en baisse de 15,9% par rapport au premier trimestre 2024. Par contre, en séquentiel, l’activité Electronics est en croissance de +4,4% par rapport au quatrième trimestre 2024 (111,5 M€).

En EMEA, la contraction des ventes (-17,3%) aurait été ramenée à -11,2% en excluant les contrats à faible rentabilité volontairement abandonnés. L’activité reflète par ailleurs la fin de vie de certains programmes et la poursuite du ralentissement du segment automobile tandis que le secteur HBAS reste à un niveau bas (Home & Building Automation Systems).



Outre-Atlantique, la baisse des ventes d’Electronics North America sur la période (-12,5%) est toujours liée à l’exposition de la filiale au marché automobile et à certains constructeurs en difficulté.

Activité Environment : en croissance de 14,5%

Après une croissance de 8,8% en 2024, l’activité Environment a poursuivi sa dynamique très positive au premier trimestre 2025, affichant une progression de 14,5% de son chiffre d’affaires, à 34,7 M€.

À l’exception de l’Éclairage Public, pénalisé par la fin du contrat de modernisation routière en Flandre, les trois autres segments de l’activité Environment ont enregistré une croissance à deux chiffres sur la période, portés par de solides tendances structurelles (évolutions réglementaires et technologiques, digitalisation, renforcement de la cybersécurité autour des infrastructures d’eau et d’énergie, coût et disponibilité de l’énergie, décarbonation…): l’Eau, tant en France qu’à l’international notamment grâce aux filiales en Espagne et en Italie ; le segment HVAC (Chaleur, Ventilation, Climatisation); et le segment Smart Grids (réseaux électriques intelligents).

Maintien des objectifs financiers 2025 et du calendrier de présentation de la feuille de route 2027

À ce stade, les objectifs financiers précédemment communiqués par le Groupe restent inchangés, avec un chiffre d’affaires toujours attendu autour de 600 M€ et une prévision de marge d’EBITDA supérieure à 4% pour l’ensemble de l’exercice 2025.

Les impacts comptables liés au désengagement de l’activité Electronics en Amérique du Nord feront bien entendu l’objet d’une communication ultérieure, dès réalisation du projet.

Enfin, LACROIX confirme donner rendez-vous aux investisseurs le 30 septembre prochain, à l’occasion de ses résultats semestriels, pour la présentation de sa feuille de route 2027.

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025 : 23 juillet 2025 après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/investisseurs/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 636 millions d’euros en 2024, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des équipements électroniques et des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

Contacts







LACROIX

DG Délégué & VP Exécutif Finance

Nicolas Bedouin

investors@lacroix.group

Tél. : 02 72 25 68 80







SEITOSEI ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com Tél. : 01 56 88 11 29







SEITOSEI ACTIFIN

Communication financière

Marianne Py

marianne.py@seitosei-actifin.com

Tél. : 06 88 78 59 99

