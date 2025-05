Solutions30 annonce la nomination de trois nouveaux directeurs généraux pour la France, l'Allemagne et la Belgique.

Solutions30, leader européen des services multi-techniques de proximité pour les secteurs des télécommunications, de l’énergie et du numérique, annonce la nomination d’Antoine Mirabel comme directeur général de ses activités en France. Il succède à Amaury Boilot, qui assurait cette fonction à titre intérimaire depuis juin 2023, en plus de ses responsabilités centrales. Par ailleurs, le Groupe annonce la nomination d’Oliver Fidorra en tant que co-directeur général de ses activités en Allemagne, aux côtés de Luc Brusselaers, qui est également Chief Revenue Officer du Groupe. Enfin, en Belgique, Axel Vandevenne est nommé co-directeur général, chargé de diriger et de développer les opérations locales aux côtés de Raf Winnelinckx.

Antoine Mirabel était auparavant Associate Partner chez Bain & Company. Fort de près de 15 ans d’expérience dans le conseil en stratégie et en management, avec un focus particulier sur le secteur de l’énergie, il apportera au Groupe une expertise approfondie en matière d’amélioration de la performance, d’excellence opérationnelle, d’intégration, ainsi qu’une forte expérience des projets de transformation digitale. Antoine Mirabel est diplômé de Télécom Paris et d’HEC. À l’issue d’une période de transition avec Antoine Mirabel, Amaury Boilot conservera ses fonctions de Secrétaire général, qui incluent notamment la direction administrative et financière du Groupe.

Oliver Fidorra possède près de 20 ans d’expérience dans le secteur de la construction, avec une expertise particulière dans les domaines du déploiement de la fibre optique, des infrastructures énergétiques, des équipements techniques du bâtiment et du génie civil. Avant de rejoindre Solutions30, il occupait le poste de Directeur Régional Nord et était membre de l’équipe de direction chez Vitronet.

Axel Vandevenne, chez Solutions30 depuis 2018, a occupé plusieurs fonctions managériales au sein du Groupe, faisant preuve d’un leadership opérationnel fort. Avant de rejoindre le Groupe, il a acquis une solide expérience dans le secteur des télécommunications, ayant travaillé pour les deux principaux opérateurs belges, Proximus et Telenet, où il a occupé le poste de directeur des opérations. Il est titulaire à la fois d’un Master en Ingénierie et d’un Master en Gestion. Sa nomination en tant que co-directeur général de la Belgique s’inscrit dans une dynamique de structuration sur ce marché stratégique. Dans ce contexte, Jonathan Crauwels se recentrera sur son rôle de directeur financier de Solutions30 Belgique.

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions30, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à Antoine et Oliver, dont l’expertise et les qualités de leadership seront de précieux atouts pour accompagner le développement du Groupe. Antoine aura pour mission de piloter la transformation de nos activités en France, initiée avec succès par Amaury, avec pour objectif de tripler le chiffre d’affaires dans les services énergétiques d’ici 2026. De son côté, Oliver conduira, aux côtés de Luc, le développement de nos opérations en Allemagne, où nous visons également un triplement du chiffre d’affaires à l’horizon 2026. En Belgique, Axel et Raf travailleront en étroite collaboration pour structurer durablement l'organisation et soutenir notre croissance.»





A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, soit une puissance installée supérieure à 1800 MW, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 10 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne. Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables. Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : CAC Mid & Small | CAC Small | CAC Technology | Euro Stoxx Total Market Technology | Euronext Tech Croissance.

Visitez notre site web pour plus d'informations : www.solutions30.com





