Virtune AB (Publ) lanserar Virtune Bitcoin Prime ETP på Nasdaq Stockholm

Stockholm, den 16 maj 2025 - Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar, meddelar idag lanseringen av Virtune Bitcoin Prime ETP på Nasdaq Stockholm, den största börsen i Norden.

Om Virtune Bitcoin Prime ETP

Virtune Bitcoin Prime ETP är en fysiskt backad börshandlad produkt (ETP) designad för att erbjuda investerare ett säkert och kostnadseffektivt sätt att få exponering mot Bitcoin (BTC). Utformad med institutionella investerare i åtanke kombinerar denna ETP en mycket konkurrenskraftig årlig förvaltningsavgift på 0,25% med institutionell säkerhetsnivå och maximal transparens. Precis som alla Virtunes produkter är den fysiskt backad av faktiska Bitcoin-innehav, vilket ger enkel och säker exponering till den underliggande tillgången.

Viktig information om Virtune Bitcoin Prime ETP:



1:1 exponering mot Bitcoin (BTC)

100% fysiskt backad av BTC

0,25% årlig förvaltningsavgift

Mängd Bitcoin per ETP: 0,001 BTC

Virtune Bitcoin Prime ETP:

Fullständigt namn: Virtune Bitcoin Prime ETP

Kortnamn: Virtune Bitcoin

Ticker: VIRBTCP

Handelsvaluta: SEK

Första handelsdag: Fredagen den 16 maj 2025

ISIN: SE0025012032

Börs: Nasdaq Stockholm

Christopher Kock, VD för Virtune:

“Samtidigt som acceptansen för kryptotillgångar fortsätter att accelerera i Norden och Europa, i kombination med den ökande institutionella efterfrågan vi ser, är vi glada att kunna möta detta momentum genom att lansera en globalt konkurrenskraftig Bitcoin-ETP. Produkten erbjuder en säker, reglerad, transparent och kostnadseffektiv exponering mot Bitcoin. Den är utformad för att möta den institutionella efterfrågan, vilket återspeglas i ett dagligt nettoandelsvärde om 0,001 BTC per ETP och ett startpris på cirka 1 000 SEK - men kommer även att vara tillgänglig för privatpersoner.”

Om du är en institutionell investerare som är intresserad av att utforska potentialen med våra nuvarande och kommande ETP:er för din diskretionära kapitalförvaltning eller vill lära dig mer om Virtune och vårt produktutbud, är du välkommen att kontakta oss. Besök www.virtune.com för mer information och registrera din e-postadress på vår webbplats för att få uppdateringar om kommande ETP-lanseringar och andra nyheter relaterade till kryptotillgångar.



Presskontakt:

Christopher Kock, vd Virtune AB (Publ)

christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64



Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.



Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd, investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller förlora värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på virtune.com