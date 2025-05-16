eXp Realty 在厄瓜多爾啟動運營，吸納該國頂級的房地產銷售團隊，在 Kléver Guanoluisa Torres 領導下引領拉丁美洲增長浪潮

貝靈厄姆，華盛頓州, May 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 是全球最具規模的獨立房地產經紀商以及 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq：EXPI) 旗下的核心附屬公司，今天宣佈於厄瓜多爾正式開展業務，進一步推動該公司在拉丁美洲的快速擴張。 此舉由 Kléver Guanoluisa Torres 領導，他是厄瓜多爾最具影響力的房地產專業人士之一，曾在 RE/MAX 領導該國表現最佳的團隊。

Kléver 擁有近 30 年的房地產、培訓和業務發展經驗。 他已在拉丁美洲培訓了超過 2,000 名經紀人，其注重個人成長、專業績效和經紀人長期成功的領導方式廣受認可。

eXp Realty 國際部董事總經理 Felix Bravo 說：「Kléver 的聲譽不言而喻。 他在厄瓜多爾房地產界是一位經過驗證的領導者，廣受信賴。 他加盟 eXp 的決定反映出業界領導者日益增長的轉變，他們正尋找一種透過所有權、創新和無邊界機會來賦予經紀人權力的模式。」

Kléver 稱，加盟 eXp 不僅代表了自己職業生涯的新篇章，更代表了厄瓜多爾下一代房地產專業人士的全新篇章。

Torres 說：「eXp 匯集了我認為讓經紀人茁壯成長所需的一切：領導的自由、擴展的工具以及成長的社群。 加盟 eXp 不僅僅代表着職業生涯的新發展。 更是對厄瓜多爾全國經紀人更美好未來的承諾。」

透過今次擴張，厄瓜多爾的經紀人將可以使用 eXp 的雲端經紀模式。 其主要優勢包括更具當地市場需求度身打造的具競爭力的佣金結構、股權和收入分成機會（須符合當地法規），以及由來自 27 個國家的 81,000 餘名經紀人組成的全球網絡。

欲了解更多有關 eXp 在厄瓜多爾之合作的資訊，請瀏覽： exprealty.international 。

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq：EXPI) (簡稱該「公司」) 是 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。 eXp Realty 為全球最具規模的獨立房地產經紀商，業務遍及 27 個海外地點，擁有 81,000 餘名物業經紀人。 eXp Realty 是以雲端為基礎、以物業經紀人為核心的經紀商，為房地產物業經紀人提供領先業界的佣金分拆制度、收益共享、持有股權的機會，乃至讓物業經紀人業務茁壯發展的環球網絡。 欲了解更多關於 eXp World Holdings, Inc. 的資訊，請瀏覽： expworldholdings.com 。

SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年，獲得SUCCESS® 雜誌的支持，是個人和專業發展界別中深受信賴的品牌。 同時作為 eXp 生態系統的一部分，為物業經紀人提供寶貴的資源，讓他們得以提升技能、發展業務，並取得長遠的成功。 欲了解更多關於 SUCCESS 的資訊，請瀏覽 success.com 。

安全港聲明與前瞻性陳述

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》中所界定的前瞻性陳述。 此等陳述反映出公司及其管理層的當前預期，但涉及對實際結果可能會構成重大影響的已知及未知風險和不明朗因素。 這些陳述包括但不限於與海外擴張、個別物業代理的成功，以及是否提供擁有股權計劃的相關陳述。 某些重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述所述存在重大不利差異，包括：房地產市場的波動、物業代理在留任或招募上的變動、公司成功於海外市場擴展業務的能力、競爭壓力、監管條例的轉變，以及公司向證券交易委員會提交的文件（包括但不限於最近提交 10-Q 表格的季度報告及 10-K 表格的年度報告）中不時詳述的其他風險。 除法律要求外，公司對於此等陳述的更新概不承擔任何責任。

媒體聯絡方式

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

投資者關係

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com