Bitget startet Livestreaming und stärkt Echtzeit-Interaktion für Krypto-Content-Ersteller

VICTORIA, Seychellen, May 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat eine Live-Funktion angekündigt, die die Echtzeit-Interaktion zwischen Content-Erstellern und ihren Nutzern verstärkt. Mit dieser Funktion können Content-Ersteller, Influencer und professionelle Händler live gehen und nahtlos Bildschirmfreigaben, Audio-Streaming und Co-Hosting-Funktionen nutzen, um direkt mit ihrer Community in Kontakt zu treten. Darüber hinaus bietet die Plattform Funktionen für Token-Empfehlungen, die es den Nutzern ermöglichen, Kryptowährungen während der Live-Sessions spielend leicht zu entdecken und zu handeln.

Diese Funktion ist Teil der Strategie von Bitget, Erstellern eine Reihe von Tools zur Verfügung zu stellen, die die Bereitstellung exklusiver Inhalte und das Engagement der Nutzer erleichtern. Durch integrierte Funktionen wie Echtzeit-Chats, Planungsoptionen und Aufzeichnungsmöglichkeiten stellt die Plattform sicher, dass die Inhalte auch nach der Live-Übertragung zugänglich und interaktiv sind.

„Krypto ist ein extrem schnelllebiges Finanzökosystem, in dem Werte innerhalb von Minuten oder Sekunden steigen oder fallen. Die Live-Funktion schafft eine Gig Economy für Content-Ersteller, um unseren Nutzern ein interaktives Erlebnis zu bieten, während sie gleichzeitig von den Vorteilen des Copy Trading profitieren und eine alternative passive Einkommensquelle durch ihre Community erschließen können. Wir möchten den Mitwirkenden und Nutzern unserer Community Produkte zur Verfügung stellen, die auf ihre Handelsanforderungen ausgerichtet sind“, so Gracy Chen, CEO von Bitget.

Die LIVE-Funktion bietet Erstellern Möglichkeiten zur Monetarisierung. Über Empfehlungsmechanismen und Token-Promotionen während der Live-Sessions können Ersteller Einnahmen generieren und gleichzeitig ihre Reichweite erhöhen. Bitget beabsichtigt, Ersteller mit Promo-Maßnahmen zu unterstützen, unter anderem Maßnahmen zur Steigerung des Traffics und themenbezogener Live-Events, um die Sichtbarkeit und das Engagement der Nutzer zu maximieren.

Die Live-Funktion von Bitget bietet Nutzern ein immersives Streaming-Erlebnis, das die Qualität und sofortige Verfügbarkeit von Krypto-Inhalten verbessern soll. Die Nutzer können an von Erstellern geleiteten Sessions teilnehmen, die ihnen tiefe Einblicke in Markttrends, Handelseinblicke und Projektanalysen bieten. Mit Funktionen wie Spracheingabe in Echtzeit, Bildschirmprojektion und Hosting für mehrere Referenten ermöglicht die Plattform die Bereitstellung interaktiver Broadcasts. Die Live-Funktion ermöglicht es den Nutzern außerdem, Streams im Voraus zu planen, auf zurückliegende Aufzeichnungen zuzugreifen und während der Session durch sofortige Handelsanweisungen mit gelisteten Token zu interagieren – und das alles in einem speziellen, Chat-fähigen Bereich, der den kontinuierlichen Dialog und das Wachstum der Community stärkt.

Bitget Live ergänzt das wachsende Angebot an Tools für Ersteller, wie zum Beispiel das branchenweit erste On-Chain-Affiliate-Programm, das Rabatte von bis zu 40 % bietet. In Kombination mit Initiativen wie Strategy Plaza und Insights baut Bitget fortlaufend ein auf Ersteller ausgerichtetes Netzwerk auf, in dem Monetarisierung, Engagement und Nutzererlebnis nahtlos integriert sind.

Hier können Sie auf Bitget live gehen.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse zum Ziel gesetzt, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu traden, und bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen, Ethereum-Kursen und anderen Kryptowährungspreisen. Früher unter dem Namen BitKeep bekannt, ist Bitget Wallet eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen bietet, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr.

Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden.

Risikowarnung: Die Preise digitaler Vermögenswerte sind Schwankungen unterworfen und können eine erhebliche Volatilität aufweisen. Investoren wird empfohlen, nur Gelder zu investieren, deren Verlust sie in Kauf nehmen können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

