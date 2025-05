Statkraft søker konsesjon for nytt Aura kraftverk

Statkraft søker om å bygge nytt Aura kraftverk i Sunndal kommune, til en prislapp på rundt seks milliarder kroner. Dersom det nye kraftverket bygges, vil effekten bli 2,5 ganger dagens maksimale effekt, og dermed bidra til mer stabil kraftforsyning.

Statkraft planlegger de største investeringene på flere tiår for å utvikle neste generasjon vannkraft, og Aura er et av de største prosjektene som vurderes. For to uker siden søkte Statkraft konsesjon for ombygging av kraftverkene Nore I og Nore II i Buskerud. Både Nore og Aura inngår i de fem store oppgraderingene selskapet varslet i 2024, sammen med Mauranger som er konsesjonssøkt tidligere.

– Kraft er nerven i samfunnet og grunnlaget for verdiskaping over hele landet. Nå har mange vannkraftverk behov for modernisering. Samtidig som vi ser at både ny etterspørsel og produksjon fra energikilder som ikke kan reguleres øker behovet for å kunne produsere mer strøm akkurat når det trengs. Ved å bygge nytt Aura kraftverk, vil vi kunne tilby mer effekt, og litt mer energi, uten å tilføre mer vann. Det trenger fremtidens fornybare kraftsystem, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.

Nye Aura kraftverk

Aura kraftverk består i dag av to stasjoner, Aura og Osbu. Siden 1953 har anlegget stått for en betydelig del av kraftproduksjonen i Møre og Romsdal. Aura kraftverk ligger i umiddelbar nærhet til Norges største forbruker av kraft, Hydro Sunndal metallverk, som er Europas mest moderne anlegg for produksjon av primæraluminium.

– Aura i dag har vært i drift i over 70 år, og må oppdateres i løpet av de neste årene. For å bidra til å sikre denne regionen nok og stabil kraft langt inn i fremtiden, så mener vi det er best å bygge et helt nytt kraftverk, sier prosjektleder Are Paulsen. Han forteller at Aura kraftverk kan levere mer enn en fjerdedel av strømproduksjonen i Møre og Romsdal.

Statkraft søker konsesjon om å bygge en helt ny kraftstasjon lenger inne i fjellet enn dagens, samt ny tunnel for å hente vannet fra Osbu-magasinet til kraftverket. Turbinene blir også større, som gjør effekten blir 2,5 ganger over dagens maksimale effekt, fra 310 MW til ca. 810 MW. På denne måten får man utnyttet det samme vannet på en enda bedre måte.

En slik effektoppgradering vil bidra til å dekke behovet for å produsere mer strøm på samme tid, når etterspørselen er høy. Oppgraderingen vil også gi ca 130 GWh i mer strømproduksjon i normalår, og totalt vil kraftverket produsere strøm tilsvarende forbruket til drøyt 130 000 husstander.

Store planer fremover

Med en slik oppgradering vil Aura kraftverk bli blant de største i Norges, målt i effekt.

– Nye Aura kraftverk vil medføre store investeringer i regionen, gi positive ringvirkninger til kommunen og oppdrag for entreprenører og underleverandører, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.

I tillegg til Aura, har Statkraft ambisjoner om å påbegynne ombyggingen av fire andre, store vannkraftanlegg. Totalt vil oppgraderingene kunne gi ca. 1.500 – 2.500 MW økt effekt, tilsvarende over 20% økning av Statkrafts installerte effekt i vannkraft i Norge. På denne måten utvikles vannkraften for å møte behovene for fremtidens kraftsystem, og begrenser ny miljøpåvirkning.

– Slike effektoppgraderinger krever store investeringer, og er kun marginalt lønnsomme. Det er mange hensyn som skal tas, inkludert påvirkning på miljø, grunneiere og lokalbefolkning. Vi er dermed veldig opptatt av god dialog og forankring lokalt, avslutter konsernsjefen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Pressetalsperson Nina Nerbøvik Holand

tel: +47 482 21 775

e-post: ninh@statkraft.com



eller www.statkraft.no.



Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har nær 7000 ansatte i mer enn 20 land.