Exterro offre une solution innovante aux partenaires qui souhaitent générer une croissance durable de leur chiffre d’affaires sur le marché de la gestion des risques liés aux données grâce au lancement d’ExPN, le réseau de partenaires Exterro

PORTLAND, Oregon, 20 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, un leader mondial spécialiste des solutions intégrées de gestion des risques liés aux données, a annoncé aujourd’hui une initiative novatrice avec le lancement d’ExPN, son réseau de partenaires Exterro (Exterro Partner Network). Ce programme stratégique mondial porteur de transformations vise à redéfinir la manière dont les organisations relèvent les défis complexes liés aux données en repensant l’écosystème des partenaires, en créant des opportunités de revenus inégalées et en établissant de nouvelles normes pour la réussite des clients.

« Dans le contexte actuel de fragmentation des risques liés aux données, une véritable innovation nécessite des alliances solides », déclare Jim Cox, Directeur des recettes chez Exterro. « Il ne s’agit pas de lancer un simple programme de partenaires ; nous créons par cette occasion un mouvement qui offre aux fournisseurs de solutions, cabinets d’avocats, prestataires de services, développeurs et revendeurs des capacités sans précédent pour conquérir des parts de marché. ExPN apporte un cadre complet, une expertise spécialisée et l’avantage stratégique dont les partenaires ont besoin pour tirer parti du marché en pleine expansion de la gestion des risques liés aux données ».

Cette initiative marque une évolution décisive et un investissement majeur dans la stratégie commerciale d’Exterro, qui se caractérise par des ressources dédiées à ses partenaires internationaux et un programme méticuleusement structuré pour offrir des avantages croissants. Les partenaires Elite qui maîtrisent la suite intégrée de solutions d’Exterro, qui couvre la confidentialité des données, la sécurité, la gouvernance, la criminalistique numérique et la réponse aux incidents (DFIR), ainsi que l’investigation informatique, bénéficieront d’avantages exclusifs, notamment :

Un partenariat stratégique avec les cadres dirigeants (et pas seulement avec les gestionnaires de compte)

Une structure à plusieurs niveaux avec des parcours clairs vers le statut Elite

Des moyens avancés pour générer des revenus et accroître la visibilité de la marque

Des certifications spécialisées et un développement de l’expertise

Une protection des opportunités réservée aux partenaires

Des incitations financières basées sur la performance

SUPPRIMER LES OBSTACLES À LA CROISSANCE

ExPN transforme de manière fondamentale le potentiel commercial de nos partenaires en leur offrant la seule approche véritablement intégrée du secteur en matière de gestion des risques liés aux données. Cet écosystème révolutionnaire élimine les limites des programmes partenaires traditionnels, et permet aux organisations de proposer des solutions avancées et à forte marge tout en simplifiant les relations sur le plan technologique. En s’appuyant sur la plateforme primée d’Exterro, les partenaires s’imposent comme des conseillers stratégiques indispensables, capables de relever les défis liés à l’interconnexion des données dans l’ensemble de l’entreprise.

« Le marché a souffert de la multiplication de solutions ponctuelles proposées par divers fournisseurs, qui a créé davantage de complexité que de clarté », explique Bruce Holbert, Directeur principal des ventes indirectes chez Exterro. « ExPN remet en cause ce paradigme. Nos partenaires peuvent désormais apporter une valeur stratégique immédiate tout en se positionnant à l’avant-garde des défis futurs en matière de risques liés aux données, le tout grâce à une plateforme unique et complète qui évolue au rythme de leurs objectifs commerciaux. »

Les organisations fonctionnent aujourd’hui dans un environnement caractérisé par l’accélération des risques de litiges, le renforcement de la surveillance réglementaire et l’augmentation des cybermenaces. Les outils ponctuels et fragmentés ne suffisent plus pour gérer la complexité croissante des données dans les domaines du droit, de la conformité et de la sécurité. Face à ces défis, ExPN crée des scénarios qui profitent à tous, qu’il s’agisse des revendeurs, des prestataires de services, des intégrateurs de systèmes, des entreprises technologiques ou des clients finaux. L’expertise approfondie des partenaires, associée à la technologie de pointe d’Exterro, offre des solutions complètes de gestion des risques liés aux données qui intègrent l’investigation informatique, la criminalistique numérique et la réponse aux incidents, ainsi que les workflows de confidentialité, de sécurité et de gouvernance des données au sein d’une plateforme unique et facile à utiliser.

Expansion mondiale et accès au réseau ExPN

Le réseau des partenaires Exterro est désormais ouvert aux partenaires éligibles en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Dans le cadre de ce lancement, Exterro communiquera avec ses partenaires, nouveaux et actuels, par le biais de séances d’information, de sessions de planification conjointes et d’initiatives de commercialisation ciblées, afin d’élaborer des plans de commercialisation communs pour répondre aux besoins des entreprises du monde entier.

Pour en savoir plus sur ExPN ou soumettre une candidature, consultez le site https://www.exterro.com/about/partners ou contactez partners@Exterro.com

À propos d’Exterro

Exterro permet aux entreprises de gérer les risques liés aux données grâce à une plateforme exhaustive d’investigation informatique (e-discovery), de confidentialité des données, de cybersécurité, de gouvernance des données et de criminalistique numérique. Contrairement à tout autre fournisseur de logiciels, Exterro permet aux organisations de comprendre facilement leurs données et de prendre des mesures rapides. Les solutions basées sur l’IA d’Exterro fournissent des informations précises et exploitables, qui permettent aux entreprises de garantir la conformité, de réduire les risques et de rationaliser les opérations tout en réduisant les coûts. Grâce à Exterro, les organisations peuvent acquérir la clarté et la confiance nécessaires pour relever les défis les plus critiques auxquels elles sont confrontées en matière de données. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.exterro.com.

