Sidetrade dévoile le premier Agent IA autonome, interactif, dédié à la relance clients

Un agent IA natif inaugure une nouvelle ère dans le cycle Order-to-Cash : du pilotage intelligent à l’exécution autonome, conçu pour les équipes financières, disponible aujourd’hui à l’échelle mondiale.

Sidetrade, leader mondial des applications Order-to-Cash basées sur l'IA, annonce une avancée majeure dans la finance d’entreprise : la sortie du premier Agent IA dédié à la relance clients, interactif, fonctionnant de façon autonome.

S’appuyant sur le Data Lake de Sidetrade , la nouvelle Aimie orchestre les processus Order-to-Cash, exécute les appels téléphoniques, échange avec les clients débiteurs, escalade les cas sensibles et signale les exceptions pour action humaine si nécessaire. Présenté aujourd’hui lors de la conférence Gartner CFO & Finance Executive, ce lancement marque une rupture avec l’automatisation traditionnelle.

Une nouvelle ère pour les DAF, Global Business Services et Centres de Services Partagés

Dans un climat économique incertain, les systèmes financiers traditionnels, les logiques d’automatisation, les effectifs mobilisés pour des appels à faible valeur ajoutée et les campagnes de relance par courriel montrent toutes leurs limites. La course à la compétitivité ne se gagne plus seulement grâce à l’automatisation. Elle repose également sur la rapidité, la précision, la capacité à interpréter des données volumineuses et dispersées. Les directions financières, GBS et CSP doivent accélérer les flux de trésorerie, réduire les charges opérationnelles et croître plus vite.

Aimie devient donc agentique. Développée pour agir comme une coéquipière intégrée à l’organisation, sa première capacité est celle d’agent autonome dédié à la relance de créances, entraîné sur 7 200 milliards de dollars d’expériences de paiement et les comportements de 40 millions d’acheteurs dans le monde.

« Concrètement, Aimie n’attend pas d’instructions », déclare Rob Harvey, Chief Product Officer chez Sidetrade. « Elle ne se contente pas non plus de suivre un script : elle prend des décisions. C’est là, la véritable innovation. L’IA agentique passe de l’automatisation à une autonomie décisionnelle au service de la performance financière. En associant supervision humaine et agents autonomes, nous ouvrons la voie à une finance plus agile, apte à soutenir une croissance rapide, affranchie des processus manuels. »

Aimie est prête pour un déploiement en Europe et en Amérique du Nord :

Appels sortants autonomes (premiers contacts, relances, messages vocaux) avec des conversations adaptées à chaque situation ;

Qualification des échanges avec mise à jour automatique des dossiers ;

Escalade en cas de détection de risque significatif.

À la différence des robots statiques, Aimie apprend continuellement des résultats, ajuste ses stratégies de relance et affine les priorités à partir des signaux prédictifs du Data Lake de Sidetrade.

La constance au service de la performance

Les premiers utilisateurs constatent déjà l’impact. « Ce que j’apprécie le plus chez Aimie, ce ne sont pas les optimisations budgétaires, mais sa régularité », explique Stephen Dyer, VP Credit & Collections chez OpenText. « Je gère plus de 100 agents de recouvrement dans le monde et le manque de cohérence est inévitable. Aimie applique les règles à la lettre et à chaque fois. C’est une révolution ! Elle nous permet aussi de faire évoluer notre approche clients vers une relation personnalisée, grâce aux données, et duplicable à grande échelle. »

Aimie offre à ses clients des capacités uniques :

Assimilation rapide de la culture, des produits et de la terminologie de l’entreprise, avec une communication conforme à la marque ;

Conversations interactives qualifiées avec des milliers d’acheteurs, transformant la gestion des portefeuilles TPE/PME à moindre coût ;

Communication dans 29 langues pour un recouvrement fluide, adapté au contexte local ;

Jusqu’à 1 000 appels sortants par jour, en fonctionnement 24/5 ;

Accélération des encaissements via le canal le plus efficace : l’appel téléphonique.

Aimie prend en charge les tâches répétitives à faible valeur ajoutée, allégeant la charge administrative des équipes financières pour recentrer les talents sur la stratégie. « Les premiers utilisateurs ne craignent pas que l’IA remplace leur poste », affirme Rob Harvey. « La plupart ont déjà le sentiment de faire un travail de robot. Si nous n’intégrons pas d’IA collaboratives, la finance de demain sera moins humaine, car elle consistera à dialoguer avec les robots gérant les comptes fournisseurs au lieu de résoudre de vrais problèmes stratégiques. »

S’appuyer sur le contexte économique des directions financières

L’atout majeur d’Aimie réside dans le Data Lake de Sidetrade, qui traite 10 expériences de paiement par seconde sur plus d’un milliard de transactions B2B, constituant ainsi la plus vaste base comportementale, temps réel, du marché de l’Order-to-Cash. « L’intelligence d’Aimie provient de données contextualisées, pas simplement de modèles LLM sophistiqués », précise Mark Sheldon, Chief Technology Officer de Sidetrade. « Les IA génériques manquent de données métier pour devenir des experts. Aimie, elle, est formée sur 7 200 milliards de dollars de signaux issus des comportements de paiement, ce qui lui offre précision et apprentissage continu. Les directions financières disposent d’un nouveau type de ressource : infatigable, duplicable à l’infini. »

Sidetrade entraîne des modèles d’IA spécialisés Finance depuis 2015 et y a intégré des fonctionnalités génératives dès 2024. L’Agent IA dédié à la relance clients s’inscrit, chez Sidetrade, dans le lancement plus large de l’IA agentique, qui comprend aussi des agents autonomes dédiés à la réponse automatique de courriels, à l’extraction de données sur portails et au traitement des anomalies en cash application. Telle une cheffe d’orchestre, Aimie coordonne une équipe d’agents spécialisés pour exécuter l’ensemble du cycle O2C, de façon autonome.

« L’IA devient agentique », déclare Rob Harvey, « chaque agent opère de manière autonome sur des milliers de courriels clients et de paiements quotidiens. Ensemble, ils changent la manière dont les équipes financières opèrent. »

Mark Sheldon conclut : « À court terme, les entreprises doivent déterminer le niveau d’autonomie qu’elles sont prêtes à déléguer aux agents, le rôle que doit jouer la supervision humaine et la meilleure manière d’optimiser leurs ressources dans ce nouveau paradigme. Plutôt que de céder aux peurs liées à l’IA agentique ou à la remplaçabilité humaine, j’encourage les dirigeants à repenser le rôle de l’humain dans des organisations qui tirent pleinement parti de cette révolution. Les plus visionnaires augmentent déjà leur efficacité tout en repositionnant leurs équipes sur des missions à plus forte valeur ajoutée. »

Aimie, l’Agent IA de relance clients de Sidetrade, est désormais disponible : ici.

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash qui révolutionne la génération et la sécurisation du cashflow. Grâce à « Aimie », sa technologie d'intelligence artificielle de nouvelle génération, Sidetrade analyse quotidiennement plus de 7 200 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans son cloud, anticipant les comportements de paiement de plus de 40 millions d'entreprises à travers le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies, dématérialise et automatise avec intelligence les processus Order-to-Cash, améliorant ainsi la productivité, et le BFR des organisations. Avec plus de 400 employés en Europe, aux États-Unis et au Canada, Sidetrade accompagne des grandes entreprises dans plus de 85 pays, dont AGFA, BMW Financial Services, Bunzl, DXC, Engie, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Morningstar, Page, Randstad, Safran, Saint-Gobain, Securitas, Siemens, UGI, Veolia.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies, adhérant à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez @Sidetrade sur LinkedIn.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte.



