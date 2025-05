Elis Capital Markets Day 2025

Un positionnement unique pour une croissance rentable et durable

Une stratégie financière visant à soutenir le retour aux actionnaires

Londres, le 27 mai 2025 - Elis, leader mondial des solutions circulaires de location-entretien de produits textiles, d'hygiène et de bien-être, organise aujourd'hui son Capital Markets Day 2025 à Londres.

Au cours de cet événement, Xavier Martiré, Président du Directoire, et des membres de l'équipe de direction, présenteront notamment les priorités stratégiques et les perspectives financières à moyen terme du Groupe. Après une décennie de développement accéléré, Elis est désormais présent dans 31 pays et propose un modèle économique résilient et à forte marge, conçu pour assurer une croissance durable à grande échelle.

A l’occasion de cet événement, Xavier Martiré, Président du Directoire d'Elis, a déclaré :

« Notre modèle n’a jamais été aussi solide : rentable, responsable et éprouvé sur un nombre croissant de marchés. Au cours de la dernière décennie, Elis s’est imposé comme une véritable plateforme internationale, capable de générer des performances solides et résilientes, année après année. Forts de notre savoir-faire industriel et commercial inégalé dans notre secteur, et à notre capacité à cibler et intégrer des acquisitions créatrices de valeur, Elis est idéalement positionné pour tirer parti des grandes tendances qui soutiennent la croissance de nos différents segments.

Les années à venir auront pour but de poursuivre le déploiement de cette stratégie en améliorant le retour aux actionnaires. L'excellence opérationnelle, la durabilité et la discipline financière continueront de guider toutes nos actions. »

Objectifs financiers à moyen terme et politique d’allocation du capital

Elis annonce les objectifs financiers suivants pour les années à venir :

Croissance du chiffre d'affaires de +5% à +6% par an à taux de change constants, dont environ +4% de croissance organique et +1% à +2% d’acquisitions ciblées (« bolt-ons ») ;

Amélioration moyenne de la marge d'EBITDA d'environ +20 points de base par an ;

Croissance de l’EBITDA, de l’EBIT et de l’EPS supérieure à celle du chiffre d’affaires ;

Environ 1,5 milliard d'euros de free cash-flow cumulé sur la période 2025-2028, soit une augmentation de +35% d’augmentation par rapport aux 4 dernières années.

Parallèlement, Elis a rappelé la nouvelle politique d’allocation du capital annoncée le 6 mars dernier, dont le but est d’améliorer le retour aux actionnaires :

Enveloppe comprise entre 50 millions d’euros et 150 millions d’euros par an pour les acquisitions ciblées ;

Maintien du statut investment-grade d'Elis et poursuite de la baisse du levier d’endettement du Groupe, limitée à environ -0,1x par an ;

Utilisation du cash restant principalement consacrée à améliorer le retour aux actionnaires, d’abord via un dividende ordinaire annuel, puis par un rachat d’actions ou le versement d’un dividende exceptionnel.

Au mois de mars, en application de cette nouvelle politique, Elis a annoncé le lancement d’un programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros, en plus du paiement d’un dividende de 0,45 euro par action, en augmentation de 5% par rapport à l’exercice précédent.

La stratégie d'Elis repose sur quatre piliers clés :

1. Développement de services responsables et promotion de l'économie circulaire

Le modèle de location circulaire d'Elis est au cœur de sa proposition de valeur, permettant à la fois une efficacité opérationnelle et un leadership environnemental. En contrôlant l'ensemble du cycle de vie de ses produits (sélection, utilisation, lavage, réparation et recyclage), Elis réduit les déchets, diminue la consommation de ressources naturelles et soutient les objectifs de décarbonisation de ses clients. En 2024, 69 % du chiffre d'affaires était aligné avec la taxonomie européenne, soit le taux le plus élevé du secteur. Depuis 2007, Elis a réduit sa consommation d'eau de 52 %, d'énergie de 48 % et de détergents de 40 % par kg de linge traité. Les objectifs carbone Scope 1-3 du groupe sont validés par le SBTi, et Elis est noté A par le CDP et Platinum par Ecovadis.

2. Excellence industrielle et commerciale

Elis s'appuie sur un réseau unique, composé d’environ 500 usines et centres de distribution. Depuis 2007, la productivité industrielle a augmenté de +45 % pour le linge plat et de +58 % pour les vêtements professionnels, avec des gains supplémentaires de l’ordre de +2% attendus chaque année grâce à la poursuite de l’optimisation des processus industriels. Sur le plan commercial, la réorganisation de la structure de vente sur le terrain a accéléré la croissance dans les segments des petites et moyennes entreprises. Cette stratégie s'appuie sur des tendances de croissance structurelles : normes d'hygiène plus strictes, évolutions démographiques, croissance du tourisme, professionnalisation du service client et attentes croissantes en matière de développement durable. L’innovation joue également un rôle central dans cette dynamique, qu’il s’agisse d’automatisation industrielle, de digitalisation de la relation client ou de développement de nouvelles offres sur des segments spécialisés.

3. Consolidation des positions existantes

En prenant la France comme modèle commercial et opérationnel, Elis continue de renforcer sa présence dans ses géographies clés, avec pour objectif d’élargir sa gamme de services afin de répondre pleinement aux besoins de ses quatre marchés finaux à fort potentiel. Cette stratégie s’appuie également sur une organisation commerciale capable de servir efficacement des clients de toutes tailles. Dans cette optique, Elis développe également des services différenciés à forte valeur ajoutée, tels que les salles blanches (Cleanroom) et la lutte antiparasitaire (Pest Control). Ces segments, dont le chiffre d’affaires cumulé était de 320 millions d’euros en 2024, affichent une très forte dynamique avec une croissance organique à 2 chiffres. Enfin, cette stratégie de croissance organique est complétée par des acquisitions ciblées, fortement créatrices de valeur, dans les géographies existantes. Celles-ci visent à consolider nos positions, à renforcer la densité de notre réseau logistique, ou à introduire de nouvelles lignes de services.

4. Expansion du réseau

Elis applique un modèle rigoureux et reproductible de diversification géographique, pour pénétrer et se développer dans de nouveaux pays à fort potentiel de croissance, où les services de location-entretien sont encore très peu développés. En Amérique latine, Elis s’est imposé comme un leader incontesté. Le Brésil a enregistré une forte amélioration de sa marge depuis l’entrée du Groupe sur ce marché il y a tout juste plus de dix ans, portée par une couverture nationale inégalée et par la dynamique d’externalisation dans le pays, dont le Groupe a su bénéficier. Depuis, Elis s’est implanté dans d’autres pays de la région, comme le Mexique, où son expertise – unique parmi les acteurs locaux – lui a permis de s’imposer sur un marché encore très fragmenté et peu structuré. En Europe, l’acquisition et l’intégration réussies de Berendsen ont permis à Elis de compléter son réseau sur le continent, avec des opérations dans 13 pays supplémentaires, et de rééquilibrer le mix produit vers davantage de vêtements professionnels. Le redressement de l’activité au Royaume-Uni, les efforts d’optimisation du réseau en Allemagne, ainsi que le développement soutenu en Scandinavie ont fortement contribué au succès de cette acquisition. En Asie, la Malaisie accueille la première plateforme du Groupe dans la région à travers une activité en Cleanroom. Dans le futur, Elis continuera d’analyser les opportunités qui se présenteront dans de nouveaux territoires, avec comme objectif principal la création de valeur pour ses actionnaires.

Informations sur l'événement

Le Capital Markets Day débutera aujourd'hui à 11h30 en CET et 10h30 en BST.

Hotel Nobu Portman Square - 22 Portman Square, London W1H 7BG

Une retransmission web sera disponible à travers le lien suivant : https://cmd2025.elis.com/webcast/

Les documents de présentation seront disponibles à l'adresse suivante : https://cmd2025.elis.com/documents/ et https://fr.elis.com/fr/groupe/relations-investisseurs/information-reglementee

À propos d'Elis

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 31 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.

https://fr.elis.com/fr

