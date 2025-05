Gyldendal opjusterer forventningerne for 2025

SELSKABSMEDDELELSE nr. 4/2025

Gyldendal A/S

Gyldendal opjusterer forventningerne

Gyldendal A/S (”Gyldendal”) opjusterer sine forventninger til omsætning og driftsresultat (EBIT) for 2025. Omsætningen forventes nu realiseret på 760-800 mio. kr., og driftsresultatet (EBIT) forventes realiseret på 35-45 mio. kr. Den tidligere forventning lød på en omsætning på 730-755 mio. kr. og et driftsresultat på 30-40 mio. kr.

Opjusteringen kan henføres til den samlede effekt af akkvisitioner i 2025 af Strandberg Publishing A/S, Skoledu (Danviden ApS), Gutkind Forlags portefølje af børne- og ungdomslitteratur og Forlaget Alvilda ApS.

Administrerende direktør Hanne Salomonsen udtaler:

”Det er tilfredsstillende, at en betydelig fremgang i driftsresultatet i 2024 for Gyldendal har styrket vores kapitalberedskab og dermed muliggjort opkøb af en række virksomheder og aktiviteter, som supplerer Gyldendals samlede portefølje og styrker vores position i markedet. Opjusteringen bekræfter os i, at vi kan leve op til vores langsigtede finansielle ambitioner.”

Gyldendals opdaterede forventninger til 2025

Gyldendal meddelte sine økonomiske forventninger til 2025 ved selskabsmeddelelse nr. 1 af 7. februar 2025.

Omsætningen for 2025 forventes nu at udgøre 760-800 mio. kr. og driftsresultatet (EBIT) at udgøre 35-45 mio. kr.:

28. maj 7. februar Omsætning (i mio. kr.) 760–800 730-755 Driftsresultat (EBIT) (i mio. kr.) 35-45 30-40 Driftsresultat (EBIT) (i %) 4,6-5,6 4,1-5,6

Gyldendal har fortsat en finansiel ambition om:



En omsætningsudvikling, som er på niveau med det danske forlagsmarked.

En EBIT-margin over 5 procent.





København, den 28. maj 2025

GYLDENDAL A/S

