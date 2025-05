BUREAU VERITAS - Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale mixte de Bureau Veritas du 19 juin 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 28 mai 2025

Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale mixte de Bureau Veritas du 19 juin 2025

L’Assemblée générale mixte de Bureau Veritas se tiendra le jeudi 19 juin 2025, à 15 heures, dans l’Auditorium du siège social de la Société situé Immeuble Newtime, 40/52, boulevard du Parc à Neuilly-sur-Seine (92200), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions mentionnés dans l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 54 du 5 mai 2025, rectifiés par l’avis de convocation publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 64 le 28 mai 2025 et dans le journal Actu-Juridique du même jour.

Les principales modalités pratiques de participation et de vote à l’Assemblée sont décrites dans l’avis de réunion ainsi que dans l’avis de convocation susvisés.

Les documents préparatoires et informations relatifs à l’Assemblée générale mixte seront tenus à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les documents et informations prévus à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce sont disponibles sur la page dédiée à l’Assemblée générale du site internet de la Société (https://group.bureauveritas.com/fr/investisseurs/informations-financieres/assemblee-generale). Ils sont regroupés, pour l’essentiel, dans la Brochure de convocation de ladite Assemblée ainsi que dans le Document d’enregistrement universel 2024.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement les mises à jour de la page dédiée à l’Assemblée générale au sein de la rubrique Investisseurs du site internet de la Société visée ci-dessus.

