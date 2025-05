La Légion royale canadienne se joint à Anciens Combattants Canada pour le 25e anniversaire de la Tombe du Soldat inconnu

OTTAWA, 28 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne a fait connaître l’histoire de la création de la Tombe du Soldat inconnu du Canada lors d’un événement spécial organisé par Anciens Combattants Canada (ACC) à Ottawa ce matin. Ce récit a été partagé dans le cadre de la commémoration qui a eu lieu le 28 mai, jour où le soldat a été inhumé dans sa dernière demeure, au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, en l’an 2000.

Le grand président de la Légion, le vice-amiral (à la retraite) Larry Murray, qui était alors sous-ministre d’ACC, a souligné l’excellente collaboration. « Je me souviens des délibérations réfléchies, des efforts désintéressés et de l’excellent travail d’équipe de toutes les personnes impliquées pendant les phases de planification et de préparation », a-t-il relaté.

Le vice-amiral (à la retraite) Murray a également souligné l’importance que revêt encore aujourd’hui la tombe, qui accueille tout au long de l’année des autobus remplis d’étudiants et autres visiteurs, et qui est un lieu de recueillement profond lors de la cérémonie nationale du jour du Souvenir au Canada. Après la cérémonie, il arrive fréquemment que les participants déposent leurs coquelicots du Souvenir sur la tombe.

Le brigadier général (à la retraite) Duane Daly est un ancien directeur exécutif national de la Légion et était le directeur du projet de la tombe. Lui et l’ancien président national, feu Chuck Murphy, ont joué un rôle déterminant dans la réalisation de ce projet. Le brigadier général (à la retraite) Daly a raconté certains des défis initiaux et le soutien exceptionnel du gouvernement et de la communauté qui ont finalement permis la réalisation de la tombe.

« Au début de l’année 2000, les travaux de réfection visant à modifier le socle du Monument commémoratif de guerre du Canada ont été achevés et la tombe elle-même a été réalisée selon le modèle de la Légion, inspiré de l’autel de Vimy (Monument commémoratif du Canada à Vimy, en France) », a-t-il déclaré. Le soldat a ensuite été exposé en chapelle ardente au Parlement, puis un défilé cérémoniel, comprenant une escorte de la Gendarmerie royale du Canada à cheval et un affût de canon d’époque, l’a accompagné jusqu’à sa dernière demeure.

Son Excellence la gouverneure Générale Mary Simon a pris part à l’événement marquant le 25e anniversaire, et elle a partagé ses sentiments. Elle a déposé une couronne, après lequel d’autres invités spéciaux, tout comme l’honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, ont déposé un coquelicot sur le site.

« Alors que nous soulignons les 25 ans de l’inhumation du Soldat inconnu du Canada au Monument commémoratif de guerre, je suis profondément reconnaissante envers tous les Canadiens et toutes les Canadiennes qui ont servi et se sont sacrifiés pour la paix et la liberté. La Tombe du Soldat inconnu constitue un vibrant hommage aux personnes qui ont servi, à celles qui ont donné leur vie et à celles qui serviront. Aujourd’hui et toujours, nous leur rendons hommage, » elle a dit.

La gouverneure générale de l’époque, la très honorable Adrienne Clarkson, était également présente pour l’événement de la matinée.

Au cours de la commémoration, plusieurs élèves du Glebe Collegiate Institute ont aidé à raconter l’histoire d’un soldat — dont la tombe reste inconnue — au moyen de lettres qu’il avait échangées avec sa famille pendant la Première Guerre mondiale. Parmi les autres invités spéciaux figuraient des représentants d’associations de vétérans et des dirigeants communautaires. Un flambeau du Souvenir qui a été placé près de la tombe et un défilé aérien d’un hélicoptère Chinook CH-147F ont également marqués la cérémonie.

Le Bgén (ret.) Daly a conclu son allocution en remerciant ACC d’avoir souligné cette étape importante et en parlant de l’héritage du Souvenir qui perdurera sur ce site. « Cette tombe restera à jamais le centre du Souvenir pour tous ceux qui nous ont précédés, pour tous ceux qui servent aujourd’hui et pour tous ceux qui pourraient être appelés à défendre notre pays à l’avenir », a-t-il déclaré.

Un deuxième soldat inconnu a récemment été inhumé à Terre-Neuve, là encore grâce à un projet mené par la Légion et soutenu par le gouvernement.

En mai 2024, une délégation spéciale s’est rendue du Canada en France pour recevoir la dépouille d’un soldat inconnu de la Première Guerre mondiale ayant servi à Beaumont-Hamel, en France. Ce soldat était originaire de Terre-Neuve qui, à cette époque, était un dominion distinct de l’Empire britannique et ne faisait pas encore partie du Canada. Le 1er juillet, le soldat inconnu a été inhumé au Monument commémoratif de guerre, qui a été rénové et inauguré à nouveau pour marquer son 100e anniversaire. Dirigée par la direction de Terre-Neuve de la Légion, la cérémonie a été planifiée et exécutée en étroite collaboration avec tous les paliers de gouvernement ainsi que d’autres sympathisants.

Pour en savoir plus sur l’histoire de la tombe à St. John’s, rendez-vous sur : Tombe à St. John’s.

Pour en savoir plus sur l’histoire de la tombe à Ottawa, visitez : Tombe du Soldat inconnu.

