Genetec enrichit Genetec Cloudrunner de nouveaux outils de cartographie pour accélérer les enquêtes

MONTRÉAL, 29 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. ("Genetec"), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, présente aujourd’hui les nouvelles fonctions de cartographie avancées Genetec CloudrunnerMC, son système d’investigation véhicules. Les nouvelles fonctions « Carte de rapport » et « Carte des appareils » donnent aux forces de l’ordre et aux professionnels de la sécurité la possibilité de visualiser les données RAPI (Reconnaissance Automatique des Plaques d’Immatriculation) dans une interface cartographique intuitive, améliorant ainsi considérablement la portée et l’efficacité opérationnelle des enquêtes.

Des cartes interactives pour renforcer les enquêtes et la collaboration

La fonction « Carte des appareils » permet aux enquêteurs de visualiser toutes les caméras Cloudrunner connectées à proximité du lieu d’une enquête. S’ils n’ont pas encore accès à une caméra située à un endroit clé, ils peuvent facilement initier une demande de partenariat avec un tiers directement à partir de la carte et obtenir ainsi des données pertinentes. Ce processus transparent renforce la collaboration entre les forces de l’ordre, les entreprises et les parties prenantes de la sécurité, élargissant ainsi la portée d’une enquête et renforçant l’ensemble des initiatives de sécurité.

Des recherches de véhicules ciblées pour obtenir des informations géographiques et comportementales

La fonction « Carte de rapport » propose une autre façon de visualiser les données relatives aux véhicules. Elle permet aux utilisateurs d’affiner leurs recherches de véhicules en sélectionnant une zone géographique sur la carte. Les enquêteurs peuvent rapidement visualiser les endroits où des correspondances ont été relevées, identifier des tendances de déplacement et analyser le comportement des véhicules, comme la fréquence des passages et les itinéraires. Le filtrage avancé par caractéristiques telles que la couleur, la marque et les numéros partiels de plaque permet d’affiner encore les recherches, révélant où et combien de fois des véhicules spécifiques ont été détectés. Les enquêteurs disposent ainsi d’informations précieuses qui les aident à déterminer des tendances dans les déplacements et les zones à haut risque de criminalité.

« Grâce aux nouveaux outils de cartographie de Cloudrunner, les forces de l’ordre, les directeurs de la sécurité et les agents de prévention des pertes peuvent rapidement extraire des informations utiles et agir de manière décisive », déclare Larry Legere, directeur commercial chez Genetec Inc. « Qu’il s’agisse d’enquêter sur un crime dans une zone urbaine dense ou de suivre un véhicule d’intérêt dans différentes juridictions, les nouvelles fonctions de cartographie de Cloudrunner leur offrent une dimension visuelle qui leur permet de mieux comprendre la situation et de définir un plan d’action adapté. »

Les nouvelles fonctions de cartographie sont d’ores et déjà disponibles pour les utilisateurs Genetec Cloudrunner aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les clients peuvent y accéder instantanément, sans frais supplémentaires ni installation nécessaire.

Pour plus d’informations sur les nouvelles fonctions de cartographie de Cloudrunner, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/fr/lancements-de-produits/la-fonctionnalite-de-cartographie-de-genetec-cloudrunner.

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Le portefeuille de solutions de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et en garantissant le respect de la vie privée.

Genetec fournit les meilleurs produits au monde pour la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la RAPI, tous basés sur une architecture ouverte et conçus avec la cybersécurité au cœur de leur développement. Le portefeuille de la société comprend également des solutions de détection d’intrusion, d’interphonie et de gestion des preuves numériques.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, compte plus de 42 500 clients, qu’elle accompagne via un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2025. GenetecMC, CloudrunnerMC et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

