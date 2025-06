Sidetrade intègre l’indice Euronext Tech Leaders 2025

Sidetrade, leader mondial des applications Order-to-Cash basées sur l'IA, annonce son entrée dans l’indice Euronext Tech Leaders 2025, une initiative paneuropéenne qui distingue les entreprises technologiques les plus innovantes et à forte croissance du continent .

Lancé en 2022 par Euronext, le programme Tech Leaders regroupe les 110 sociétés cotées les plus dynamiques du secteur tech en Europe. Ce programme offre une visibilité renforcée, un accès privilégié à des investisseurs et une place centrale dans les forums d’innovation à l’échelle continentale.

L’admission de Sidetrade reflète son alignement avec les critères de l’indice :

Une capacité éprouvée à développer des technologies de rupture à fort impact,

Une capitalisation boursière supérieure à 300 millions d’euros,

Un taux de croissance annuel moyen (CAGR) supérieur à 20 % sur les trois dernières années.

L'indice Euronext Tech Leaders sera mis à jour après la clôture des marchés le vendredi 20 juin 2025, avec effet au lundi 23 juin 2025.

Delphine d'Amarzit, Présidente-Directrice Générale d’Euronext Paris, indique : « Les 20 ans de cotation de Sidetrade coïncident avec la plus belle reconnaissance possible de sa trajectoire boursière : son entrée dans le segment Euronext Tech Leaders, qui rassemble les entreprises technologiques cotées sur Euronext qui se démarquent par leur croissance et leur innovation. Je me félicite que la Bourse ait pleinement joué son rôle d'accompagnement de la croissance d'une entreprise telle que Sidetrade, qui se hisse ainsi parmi les entreprises Tech les plus prometteuses en Europe, grâce à la vision de long terme de son fondateur, Olivier Novasque, et au travail de ses équipes. »

Le parcours de Sidetrade repose sur une conviction forte : l’avenir de la finance d’entreprise passe par des systèmes intelligents et autonomes, capables d’agir en temps réel dans des environnements complexes. L’innovation fait partie de l’ADN de Sidetrade. Depuis ses débuts, l’entreprise considère l’IA non pas comme une simple couche d’amélioration, mais comme le moteur d’un changement systémique.

Au cœur de cette transformation se trouve Aimie, l’IA agentique de Sidetrade. Conçue pour dépasser l’analytique prédictive, Aimie est un agent autonome : elle prend des décisions, initie des actions et s’adapte en temps réel pour optimiser les processus de l’Order-to-Cash. De la qualification des factures à l’orchestration des stratégies de relance, Aimie déploie une intelligence à grande échelle, connectée à un réseau de plus de 40 millions d’acheteurs dans le monde. Cette performance s’appuie sur le Data Lake de Sidetrade, la plus vaste base comportementale B2B au monde, fondée sur plus de 7 200 milliards de dollars de données de paiement. Ce triptyque - machine learning, modélisation comportementale et intelligence collaborative - fait d’Aimie un opérateur qui apprend, agit et évolue au service de la performance financière des entreprises.

Faire partie des Euronext Tech Leaders consacre également la vision d’Olivier Novasque, fondateur et PDG de Sidetrade. Alors que Sidetrade célèbre 25 ans d’innovation, il incarne une ambition forte pour la finance d’entreprise : dépasser l’automatisation pour accéder à une orchestration intelligente en temps réel, transformant la direction financière en véritable centre de commandement proactif.

« Rejoindre la communauté des Euronext Tech Leaders est à la fois un honneur et une responsabilité, » déclare Olivier Novasque, CEO et fondateur de Sidetrade. « Cette reconnaissance nous engage. Elle confirme que notre vision, celle d’un Order-to-Cash réinventé par l’IA, est essentielle. Chez Sidetrade, nous n’avons jamais été suiveurs. Nous avons toujours challengé le statu quo, convaincus que la technologie doit augmenter l’intuition humaine. Dans un monde où la complexité croît plus vite que la capacité à y répondre, notre mission est de donner aux entreprises les moyens de décider plus vite, d’agir plus juste, de construire plus solide. Intégrer ce cercle d’innovation nous oblige à continuer d’ouvrir la voie. Avec ambition. Avec exigence. Avec impact. »

Relations investisseurs & relations médias, Sidetrade

Christelle Dhrif 00 33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash qui révolutionne la génération et la sécurisation du cashflow. Grâce à « Aimie », sa technologie d'intelligence artificielle de nouvelle génération, Sidetrade analyse quotidiennement plus de 7 200 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans son cloud, anticipant les comportements de paiement de plus de 40 millions d'entreprises à travers le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies, dématérialise et automatise avec intelligence les processus Order-to-Cash, améliorant ainsi la productivité, et le BFR des organisations. Avec plus de 400 employés en Europe, aux États-Unis et au Canada, Sidetrade accompagne des grandes entreprises dans plus de 85 pays, dont AGFA, BMW Financial Services, Bunzl, DXC, Engie, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Morningstar, Page, Randstad, Safran, Saint-Gobain, Securitas, Siemens, UGI, Veolia.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies, adhérant à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez @Sidetrade sur LinkedIn.

Contact Euronext

Flavio Bornancin-Tomasella fbornancin-tomasella@euronext.com

À propos d’Euronext

Euronext est la première infrastructure européenne des marchés de capitaux, dont elle couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, de la cotation, la négociation, la compensation, le règlement-livraison et la conservation des titres, aux solutions pour les émetteurs et les investisseurs. Euronext opère MTS, l'un des principaux marchés électroniques de négociation de titres à taux fixe en Europe, ainsi que Nord Pool, le marché européen de l'électricité. Euronext fournit également des services de compensation et de règlement-livraison de titres via Euronext Clearing et les dépositaires centraux Euronext Securities au Danemark, en Italie, en Norvège et au Portugal.

À mars 2025, les marchés réglementés d'Euronext en Belgique, en France, en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas et au Portugal accueillent près de 1 800 émetteurs cotés représentant une capitalisation boursière totale de 6 300 milliards d'euros, une franchise inégalée d’indices blue-chip et le plus grand centre de cotation d’obligations et de fonds au monde. Avec une clientèle locale et internationale diversifiée, Euronext représente 25 % des échanges d'actions en Europe sur les marchés transparents. Ses produits comprennent les actions, les changes, les ETF, les obligations, les produits dérivés, les matières premières et les indices.

Suivez les dernières actualités sur euronext.com ou sur X et LinkedIn.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte.







Pièce jointe