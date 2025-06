SIKA TREIBT DIE DIGITALE TRANSFORMATION DER BAUINDUSTRIE GEMEINSAM MIT GIATEC VORAN

Sika hat eine strategische Investition in Giatec™ Scientific Inc. getätigt. Giatec, mit Hauptsitz in Kanada, ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Betontechnologien, das auf intelligente Prüfverfahren und KI-gestützte Lösungen spezialisiert ist. Das Unternehmen entwickelt innovative Sensoren, Softwarelösungen und Datenanalyse-Tools zur Optimierung der Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit von Beton – von der Herstellung über den Transport bis hin zur Verarbeitung. Die Investition ist ein bedeutender Meilenstein in Sikas übergreifender Digitalstrategie und unterstützt die Bauindustrie dabei, ihre Effizienz zu steigern und die CO 2 -Bilanz zu reduzieren.

Eine zentrale Herausforderung bei der Betonherstellung ist die Tendenz zur Überdimensionierung von Betonmischungen aufgrund von Schwankungen bei den Rohmaterialien. Mit der KI-gestützten Optimierung der Beton-Mix-Designs durch Giatec und den innovativen Zusatzmittel-Technologien von Sika kann die Menge des verwendeten Zements und der Zuschlagsstoffe präzise analysiert und optimiert werden. Dies führt zu erheblichen Kosteneinsparungen und einer Reduktion der CO₂-Emissionen.

Im Einklang mit Sikas Strategie zur Förderung der digitalen Transformation wird diese Partnerschaft die Einführung intelligenter Technologien beschleunigen. Durch die Integration von Softwarelösungen, Sensoren und Datenplattformen werden Kunden in der Lage sein, verschiedene Aspekte von Bauprojekten zu überwachen, zu optimieren und zu prognostizieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Ivo Schaedler, Head of Construction Sika: «Sika freut sich, die Zukunft der Betonindustrie durch die digitale Transformation mitzugestalten und dabei eng mit Giatec und deren Netzwerk von strategischen, globalen Partnern, wie beispielsweise Heidelberg Materials, zusammenzuarbeiten. Durch den Einsatz digitaler Innovationen, bieten wir der Bauindustrie datenbasierte Einblicke, die Nachhaltigkeit und Performance verbessern und die nächste Stufe des modernen Bauens ermöglichen.»

«Wir freuen uns über die strategische Partnerschaft mit Sika, mit der wir gemeinsam die Zukunft des KI-gestützten Betonbaus neu definieren», so Pouria Ghods, CEO und Mitbegründer von Giatec. «Dank der globalen Präsenz und der Führungsposition von Sika sind wir herausragend positioniert, um unsere intelligenten Technologien weltweit zu etabilieren. So unterstützen wir die Baubranche mit datenbasierten Lösungen, die die Effizienz, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit auf globaler Ebene steigern.»

UNTERNEHMENSPROFIL VON GIATEC

Giatec ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das die Betonindustrie revolutioniert, indem es intelligente Prüftechnologien und die Erfassung und Analyse von Betondaten in Echtzeit von der Produktion über die Lieferung bis zum Einbau einsetzt. Die Hardware- und Software-Produktpalette von Giatec setzt auf innovative Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT), darunter drahtlose Sensoren für Beton, mobile Apps und richtungsweisende zerstörungsfreie Technologien, um Innovationen während des gesamten Lebenszyklus von Beton voranzubringen und die CO 2 -Bilanz von Beton zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.giatecscientific.com/

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern weltweit präsent, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden aus aller Welt und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation der Bau- und Transportindustrie hin zu mehr Umweltverträglichkeit bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

