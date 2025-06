Bitget kooperiert mit dem Blockchain Center der Universität Zürich und bietet Möglichkeiten und Stipendien für Studierende

VICTORIA, Seychellen, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat eine Partnerschaft mit der Universität Zürich angekündigt, der (laut Coindesk-Ranking 2021/22) weltweit unter denbesten #3 eingestuften Universität für Blockchain-Ausbildung. Die Börse wird die 6. Ausgabe des Programms International Summer School–Deep Dive into Blockchain 2025 am University of Zurich Blockchain Center (UZH BCC) sponsern und dabei Stipendien und Karrieremöglichkeiten für Blockchain-interessierte Studierende anbieten. Dies kennzeichnet ein neues Kapitel im Engagement von Bitget für die Blockchain-Ausbildung und die Stärkung der Jugend.

Die Stipendieninitiative ist Teil des 10 Millionen Dollar umfassenden Blockchain4Youth (B4Y) Programms von Bitget. Sie zielt darauf ab, begabten und motivierten Studierenden den Zugang zu einer anspruchsvollen Blockchain-Ausbildung zu erleichtern und ihnen noch mehr Möglichkeiten zu bieten. Deep Dive into Blockchain (DDiB) ist die internationale Sommerschule der Universität Zürich, die von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Informatik in Zusammenarbeit mit Global Student Experience veranstaltet und vom UZH Blockchain Center unter der akademischen Leitung seines Vorsitzenden Prof. Dr. Claudio J. Tessone organisiert wird. Das dreiwöchige Programm bietet eine umfassende, interdisziplinäre Erkundung von Blockchain aus akademischer, technologischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Sicht.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Bitget für Deep Dive into Blockchain. Durch ihre Unterstützung wird die nächste Generation von Blockchain-Fachleuten befähigt, indem die Ausbildung rund um den Globus leichter zugänglich gemacht wird. Diese Zusammenarbeit spiegelt unsere gemeinsame Vision wider, Innovation, Vielfalt und globale Talente im Web3-Bereich zu fördern“, – Dr. Claudio J. Tessone, Professor für Blockchain und Distributed Ledger Technologies, Universität Zürich, und Direktor von Deep Dive into Blockchain.

In einem Ökosystem, das sich oft durch seine Komplexität und Schnelligkeit auszeichnet, ist Bildung weiterhin die dauerhafteste Brücke zwischen Innovation und Verständnis. Auf der Grundlage dieser Überzeugungen finanziert Bitget Stipendien für bis zu 10 Studierende, die sowohl die akademischen als auch die finanziellen Kriterien der UZH erfüllen. Das Bitget Blockchain4Youth-Stipendium ist mehr als nur eine Förderung. Es steht für die Überzeugung, dass die Zukunft der Blockchain von den fähigsten Köpfen gestaltet werden sollte, nicht nur von den privilegiertesten.

Jedes Stipendium deckt die Studiengebühren, die Unterkunft, den Transport innerhalb Zürichs, den Zugang zu akademischen Materialien und Besichtigungen sowie die Teilnahme an interkulturellen Programmen und Veranstaltungen vollständig ab. Diese umfassende Unterstützungsstruktur soll es den Studierenden ermöglichen, sich nicht auf die Logistik, sondern auf das Lernen zu konzentrieren und nicht nur mit einem Zeugnis, sondern mit einer tieferen Perspektive nach Hause zu gehen.

„Als jemand, der außerhalb der traditionellen Formen in diese Branche gekommen ist, weiß ich, was der Zugang und die Möglichkeiten eröffnen können. Bei diesem Stipendium geht es nicht nur darum, mehr über Blockchain zu lernen – es geht darum, zukünftige Führungskräfte mit den Werkzeugen auszustatten, die sie in die Lage versetzen, Fragen zu stellen, etwas aufzubauen und den Raum besser zu verlassen, als sie ihn vorgefunden haben. Das ist die Art von Vermächtnis, die wir mitgestalten wollen“, erklärte Vugar Usi Zade, COO von Bitget.

„So sehr die Welt mehr Entwickler, Juristen oder Wirtschaftswissenschaftler braucht, so sehr braucht sie auch mehr interdisziplinäre Denker, die die vollen gesellschaftlichen Auswirkungen der Blockchain verstehen“ fügte er hinzu.

Im Rahmen des Programms 2025 wird auch eine Masterclass von Vugar Usi Zade, COO von Bitget, stattfinden, bei der die Teilnehmenden einen Einblick aus erster Hand von einem der führenden Unternehmen der Branche erhalten. Dieser akademisch-industrielle Dialog ermöglicht die langfristige strategische Partnerschaft zwischen Bitget und der UZH, die in den gemeinsamen Zielen Innovation, Bildung und verantwortungsvolle Entwicklung verankert ist.

Mit dieser Partnerschaft finanziert Bitget nicht nur Bildung. Es prägt die Zukunft der Branche.

Weitere Einzelheiten und Aktualisierungen finden Sie auf der offiziellen Programmseite hier.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Die Bitget-Börse, die über 100 Millionen Nutzer in mehr als 150 Ländern und Regionen bedient, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Funktion für den Handel mit Kopien und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln, und bietet gleichzeitig Echtzeit-Zugriff auf den Bitcoin-Preis, den Ethereum-Preis und andere Kryptowährungspreise. Die ehemals als BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und Funktionen wie Wallet-Funktionalität, Token-Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr bietet.

Bitget ist Vorreiter bei der Förderung der Krypto-Akzeptanz durch strategische Partnerschaften, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltweit führenden Fußballliga LALIGA auf dem EASTERN-, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalathleten Buse Tosun Çavuşoğlu (Ringer-Weltmeisterin), Samet Gümüş (Box-Goldmedaillengewinner) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft) zu inspirieren, die globale Gemeinschaft dazu zu bewegen, die Zukunft der Kryptowährung anzunehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com

Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können erheblichen Schwankungen unterliegen. Anlegern wird empfohlen, nur Mittel zu nutzen, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass finanzielle Ziele nicht erreicht werden und die Hauptinvestition nicht zurückerlangt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen werden, und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sollten sorgfältig berücksichtigt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für eventuell entstandene Verluste. Nichts in diesem Dokument sollte als Finanzberatung ausgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e24973b7-136c-48b4-9a8a-b04836aea0be