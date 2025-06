Equativ et Sharethrough opèrent désormais sous la marque Equativ, consolidant ainsi une position de leader mondial des plateformes média

NEW YORK, 09 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equativ annonce aujourd’hui l’intégration complète de Sharethrough au sein de sa marque et de ses opérations mondiales et devient l’une des plus grandes plateformes publicitaires indépendantes au monde, renforçant ainsi sa capacité à accompagner les annonceurs et les éditeurs mondiaux avec transparence, innovation et technologie axée sur l’utilisateur. En outre, Equativ bénéficie d’une refonte complète de son identité visuelle et de son site Internet.

Cette étape importante célèbre le regroupement des deux entreprises sous un même toit et marque la dernière phase d’un processus de fusion, un an après l ’acquisition de Sharethrough par Equativ en juin 2024.

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Au cours de l’année écoulée, la puissance combinée de ces deux sociétés a considérablement accéléré la croissance d’Equativ, qui s’est imposée comme une plateforme indépendante de premier plan à laquelle font confiance des milliers de marques mondiales et l’ensemble des Big Six. Des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs comme Deutsche Telekom et Titan OS, ainsi que l’ acquisition de Kamino Retail , démontrent une fois de plus l’engagement d’Equativ en matière d’innovation, sa portée mondiale ainsi que son statut de partenaire privilégié des spécialistes du marketing axés sur les résultats.

« Plus qu’un changement de marque, cette étape marque l’aboutissement d’une vision commune : créer une alternative plus dynamique, innovante et axée sur les résultats dans le paysage fragmenté des technologies publicitaires », a déclaré Ben Skinazi, Chief Marketing Officer d’Equativ. « Ensemble, nous avons bâti une plateforme mondiale conçue pour l’interopérabilité, l’intelligence et les résultats tout au long du parcours média. »

La nouvelle organisation regroupe la planification, la curation, l’activation, l’amélioration et l’optimisation des publicités au sein d’une seule et même plateforme : Maestro by Equativ . Elle offre aux marques et aux agences un accès unique à des solutions diverses pour générer des résultats dans l’économie de l’attention actuelle. Grâce à ses capacités omnicanales regroupant la CTV, la vidéo, les formats natifs, le display media et le retail media, Equativ simplifie une diffusion performante des publicités tout en proposant des médias de qualité, répondant ainsi aux exigences d’un paysage médiatique en constante évolution.

« Dans un contexte où l’innovation et la performance sont primordiales, la fusion de Sharethrough et d’Equativ représente un formidable bond en avant. En alliant nos atouts complémentaires, nous favorisons le développement durable, la transparence et la créativité, ce qui permet à Horizon d’obtenir des résultats audacieux et révolutionnaires pour nos clients axés sur la performance les plus ambitieux », a déclaré Alex Stone, directeur général adjoint d’Agency Partnerships & Advanced Video chez Horizon Media.

Brian O’Kelley, cofondateur et PDG de Scope3, a déclaré : « Je suis vraiment enthousiaste de voir ce que l’avenir réserve à Equativ, alors que Sharethrough et Equativ fusionnent sous un seul et même nom. Qu’il s’agisse de la création de produits médiatiques respectueux de l’environnement ou de l’adoption précoce de la technologie agentique de Scope3, les deux sociétés ont constamment fait progresser le secteur. Grâce à la force combinée de leurs équipes et de leurs plateformes, je suis convaincu que cette fusion aura un impact encore plus grand sur l’avenir des médias programmatiques. »

En tant que conseillère stratégique d’Equativ depuis deux ans, Mykim Chikli, ancienne PDG du groupe Publicis pour la région EMEA et l’Asie et PDG de Weborama en France, a témoigné : « Ayant passé des décennies en agence à travailler avec des marques internationales, j’ai pu constater de visu l’évolution du secteur, ainsi que sa fragmentation et sa complexité. Grâce à cette fusion, Equativ a non seulement gagné en évolutivité, mais aussi en clarté avec une plateforme qui simplifie l’exécution, respecte l’expérience utilisateur et offre des résultats concrets et durables. C’est exactement le type de partenaires dont les agences et les annonceurs ont besoin sur le marché actuel. »

« La plateforme Equativ est robuste, flexible et parfaitement adaptée à notre environnement applicatif. Les équipes Equativ sont réactives, à l’écoute et toujours prêtes à optimiser la configuration. C’est un véritable partenariat de confiance qui nous permet d’allier performance publicitaire et expertise technologique », a déclaré Vincent Salini, directeur commercial numérique de France TV Advertising.

À propos d’Equativ

Equativ est une plateforme média globale end-to-end qui permet aux annonceurs et aux éditeurs d'obtenir des résultats concrets en réunissant des inventaires et des audiences de premier ordre avec une curation avancée et une technologie publicitaire de pointe sur tous les canaux. Conçue pour l'économie de l'attention, Equativ offre qualité, engagement et performance, tout en donnant la priorité à des expériences publicitaires respectueuses et centrées sur l'utilisateur. Avec une équipe de plus de 750 professionnels répartis dans 20 pays, Equativ associe une dimension mondiale à une expertise locale approfondie.

